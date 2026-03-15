ชายจีนหลอน ถูกลืมทิ้งไว้ในเครื่อง MRI 6 ชม. ไปไหนไม่ได้ ร้องหาคนช่วยทั้งคืน

คนไข้หลอน ไปทำ MRI แต่กลับถูกลืมทิ้งไว้ในเครื่อง หมอออกกะไปเฉย ถูกขังอยู่แบบนั้น 6 ชั่วโมง ร้องให้คนช่วยทั้งคืนจนถึงเช้า
วันที่ 13 มีนาคม 2569 เว็บไซต์มาเธอร์ชิป รายงานเคสของชายคนหนึ่งที่ไปหาหมอเพราะปวดคอ แต่ใครจะคิดว่าจะลงเอยด้วยประสบการณ์สุดช็อก ถูกขังไว้ในเครื่อง MRI นานถึง 6 ชั่วโมง เหตุเพราะหมอลืมเขาไว้ในนั้น ตอนช่วงที่หมดกะการทำงาน
เรื่องราวเหลือเชื่อนี้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดย นายถัง ซึ่งมีอาการปวดคอไปหาหมอที่นั่น ก่อนจะถูกสั่งให้ไปทำ MRI
เมื่อเขาไปถึงก็เอนตัวลงนอน โดยศีรษะถูกตรึงไว้กับโต๊ะและมีหน้ากากครอบใบหน้า นายถังคิดว่าคงใช้เวลาเพียงไม่นาน เพราะการทำ MRI ปกติมักจะใช้เวลาเพียง 20 นาทีเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หลังจากผ่านไป 30 นาที เราก็เริ่มรู้สึกผิดปกติ
เขาร้องถามว่า "ทำไมยังไม่เสสร็จอีก ?" แต่กลับได้ความเงียบแนคำตอบ
เขาถามอีกว่ามีคนอยู่ไหม และมีใครควบคุมเครื่องจักรอยู่หรือไม่ แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับใด ๆ
นายถังเล่าว่า ในตอนนั้นเขาอยากจะเด้งออกไปจากเครื่องมาก แต่เลือกจะไม่ทำเพราะเครื่องยังมีเสียงดังออกมาอยู่ และเขาก็ไม่อยากเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บ หลังจากนั้นเขาก็เลยใช้เวลาทั้งคืน ในการส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
เวลาผ่านไป 6 ชั่วโมง ในที่สุดนายถังก็ได้รับความช่วยเหลือในเวลาประมาณ 06.00 น. ของวันต่อมา หลังพนักงานทำความสะอาดได้ยินเสียงร้องของเขา และรีบแจ้ง รปภ. ในมาตรวจสอบ
ตอนนั้นภรรยาของนายถังไปแจ้งตำรวจแล้ว เพราะสามีไม่กลับบ้าน จนต่อมาถึงทราบว่า รปภ. ของโรงพยาบาลมีการติดต่อหาตำรวจ แจ้งว่านายถึงทำ MRI เสร็จแล้วตอนเวลา 00.10 น.
อย่างไรก็ตาม ทางเพื่อนร่วมงานกลับไม่ได้เข้าไปตรวจดูซ้ำ ว่ายังมีใครอยู่ในเครื่องหรือไม่ ด้วยเหตุนี้นายถังจึงยังติดอยู่ในเครื่อง MRI ทั้งที่การทำ MRI ควรใช้เวลาเพียง 20 นาที
ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลมีแถลงการณ์ถึงเหตุการณ์นี้ โดยขออภัยต่อความผิดพลาด และชี้ว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ละเมิดขั้นตอนในการส่งมอบงาน ทำให้เกิดความผิดพลาด โดยตอนนี้เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวถูกสั่งพักงานแล้ว และได้มีการตรวจสอบระเบียบปฏิบัติใหม่ทั้งโรงพยาบาล
