คู่รักฮ่องกงเสื่อม หลุดคลิปหลังบันได เพื่อนบ้านเอือม โผล่จุดเดิม 3 คืนติด คนจวกยับ


          คู่รักเสื่อม หลุดคลิปหลังบันไดอพาร์ตเมนต์ฮ่องกง ชี้อาศัยอยู่ด้านบน แต่เลือกมาทำตรงนี้ เพื่อนบ้านสุดเอือมโผล่ 3 คืนติด โซเชียลจวกยับ ทำไมไม่ทำที่บ้าน 


คู่รัก
ภาพจาก Threads

          วันที่ 11 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ Hk01 รายงานว่า ชาวเน็ตฝั่งฮ่องกงต่างวิพากษ์วิจารณ์สนั่น หลังปรากฏคลิปฉาวของคู่รักถูกแชร์ว่อนบนโซเชียลมีเดีย เผยให้เห็นชายหญิงที่แอบมากินแซ่บกันบริเวณหลังบันไดอพาร์ตเมนต์ โดยไม่คิดเลยว่าจะมีลูกบ้านคนอื่น ๆ แอบมาเห็นเข้าแบบเต็มตา จนหลายคนวิจารณ์ ทำไมไม่ไปทำกันที่บ้าน ? 

          จากคลิปยาว 21 วินาที เผยให้เห็นภาพของคู่รักที่นัดพบกันบริเวณบันไดอพาร์ตเมนต์ โดยฝ่ายชายยืนถอดกางเกงลง ปล่อยให้ฝ่ายหญิงคุกเข่าก้มต่ำทำรักให้ แถมจุดที่ทั้งคู่ยืนอยู่ก็ไม่ได้ลับสายตาใด ๆ ยังมีไฟเปิดสว่างจ้า โดยคนที่นำคลิปมาโพสต์ลง Threads ยังระบุว่า "พวกเขาอาศัยอยู่ด้านบน แต่ไม่ไปทำมันในห้องด้วยซ้ำ"

คู่รัก
ภาพจาก Threads



          คลิปดังกล่าวกลายมาเป็นไวรัลในไม่ช้า โดยชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่น เช่น "ทำในที่สาธารณะเลยเหรอ", "พวกเขาควรทำมันในบ้านนะ", "เสื่อมศีลธรรม", "น่ารังเกียจ" และ "นี่มันผิดกฎหมาย"

          ต่อมาคนโพสต์ยังอัปโหลดเพิ่มอีก 2 คลิป เผยให้เห็นคู่รักดังกล่าวที่ยังแอบมากินตับกันหลังบันได 3 คืนติดกัน โดยบอกว่า "ฉันเห็นแบบนี้มา 3 คืนต่อเนื่องแล้ว"

คู่รัก
ภาพจาก Threads

คู่รัก
ภาพจาก Threads

          อนึ่ง พบว่าตามกฎหมายท้องถิ่น การกระทำอนาจารในที่สาธารณะเช่นนี้ ถือว่ามีความผิดอย่างชัดเจน และต้องระวางโทษปรับ 2,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 8,200 บาท) และจำคุก 6 เดือน ขณะที่ผู้นำคลิปมาเผยแพร่ก็จะมีความผิดเช่นกัน ฐานเผยแพร่สื่อลามกอนาจาร ซึ่งอาจถูกปรับสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 4.1 ล้านบาท) และจำคุก 3 ปี 



ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01 




โพสต์เมื่อ 15 มีนาคม 2569 เวลา 17:13:34
