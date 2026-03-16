อินฟลูเอนเซอร์ดัง โดนขโมยตู้เซฟหนัก 250 กก. หายจากห้อง คนงง หายได้ยังไงก่อน


          มดออย อินฟลูเอนเซอร์ดัง โดนขโมยตู้เซฟหนัก 250 กิโลกรัมหายไปจากห้อง ชาวเน็ต ชี้ ต้องใช้คนกี่คนยก ผิดปกติมาก

ภาพจาก เฟซบุ๊ก มดออย

          วันที่ 16 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก มดออย อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง มีการโพสต์เล่าตู้เซฟขนาด 250 กิโลกรัมนั้นหายไปจากห้อง สงสัยว่า ใครเป็นคนเอาไป มีข้อความทั้งหมดดังนี้

          ที่ออกมาโพสต์ คือเรารู้สึกแย่จริง ๆ กับเรื่องที่เกิดขึ้น

          มันไม่ใช่แค่เรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว แต่มันคือเรื่องของภัยทางสังคมค่ะ เพื่อนบ้านอีก 800 บ้าน+ ต้องให้ชีวิตอยู่กับความหวาดระแวง ถ้าเหตุการณ์นี้จับผู้ร้ายไม่ได้…เวลาเราไม่ได้อยู่ห้องหรือออกไปทำงานจะมั่นใจได้ยังไงคะว่าปลอดภัย

          บางท่านซื้อคอนโดไว้ไม่เคยกลับห้องมานอนเลยด้วยซ้ำ

          ที่มดคาใจคือตู้มันใหญ่มาก มันบ่แม่นของน้อย ๆ ที่จะแอบเอาลงไปได้แบบชิว ๆ มันหนัก 250 กก. สูง 128 ซม. แล้วชั้นที่เราอยู่คือสูงมาก เอาลงยังไงก่อนถึงผ่านกล้องได้ขนาดนี้

          ตอนนี้ยังรอ…รอ…แล้วก็รอค่ะ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก มดออย

ขอเรียกพี่หนุ่ม กรรชัย ช่วยด้วย


          พร้อมกันนั้น เจ้าตัวยังมีการโพสต์ฝากถึงหนุ่ม กรรชัยด้วยว่า พี่หนุ่มข๋าหนูขอความเป็นธรรมหน่อยค่ะ หนูโดนยกตู้เซฟในคอนโดน้ำหนัก 250 กิโลกรัม หนูทำตามกฎหมายทุกขั้นตอนแล้ว

          ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนยังไม่ได้ไฟล์กล้องวงจรปิดของคอนโดเลยค่ะ

          ทุกคนช่วยแชร์ให้เยอะๆหน่อยนะคะ และแท็กพี่หนุ่มให้เยอะ ๆ หน่อยนะคะ เพราะจะครบ 24 ชั่วโมงแล้ว ยังไม่ไฟล์กล้องวงจรปิดเลยค่ะ

ชาวเน็ตชี้ 250 กิโลกรัม ต้องยกกี่คน


          ชาวเน็ตที่ระบุว่า ตัวเองทำงานที่ร้านเฟอร์นิเจอร์ เล่าประสบการณ์ว่า เคยใช้คนยกตู้เซฟหนัก 250 กิโลกรัม แต่ก็ยกกันไม่ขึ้น ดังนั้นจำนวนคนที่ยก อาจมีมากกว่า 6 คน แล้วสิ่งที่น่าสงสัยคือ คนเหล่านี้เข้าห้องได้ยังไง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก มดออย

อินฟลูเอนเซอร์ดัง โดนขโมยตู้เซฟหนัก 250 กก. หายจากห้อง คนงง หายได้ยังไงก่อน โพสต์เมื่อ 16 มีนาคม 2569 เวลา 08:55:05
