ครูสาวผวา ได้ยินเสียงเคาะบ้านพักกลางดึก สุดท้ายรู้ที่มายิ่งช็อก อันตรายมาก

ครูสาวสุดผวา ได้ยินเสียงกุกกักหน้าบ้านพักนานนับชั่วโมง ตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงหมาแมว ที่แท้มีคนพยายามงัดประตูเข้ามา ทำเอาขวัญผวาหนัก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Boonprapan
วันที่ 14 มีนาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Kornkanok Boonprapan คุณครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โพสต์เตือนภัยเหตุการณ์ในบ้านพักครู หลังต้องเผชิญเหตุระทึกกลางดึก เมื่อได้ยินเสียงปริศนาคล้ายมีคนเคาะประตูและหน้าต่างเป็นระยะ ๆ นานเกือบชั่วโมง ก่อนจะพบความจริงชวนผวา โชคดีที่มีไหวพริบและแจ้งข้อความช่วยเหลือทัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 22.30 น. ขณะครูเจ้าของเรื่องยังไม่นอนและกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ ระหว่างนั้นได้ยินเสียงคล้ายมีอะไรบางอย่างมากระทบประตูหรือหน้าต่างบ้านพักเป็นระยะ ๆ แต่ไม่ได้ดังต่อเนื่อง ทำให้ในตอนแรกเจ้าตัวคิดว่าอาจเป็นเพียง หมาหรือแมวที่เดินชนประตู จึงไม่ได้เอะใจอะไรมากนัก
อย่างไรก็ตาม แม้เวลาจะผ่านไปนานสักพัก เสียงดังกล่าวก็ยังคงเกิดขึ้นเป็นระยะ ครูจึงพยายามเปิดดูกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบ แต่ปรากฏว่ามุมกล้องไม่สามารถมองเห็นบริเวณด้านหน้าบ้านพักที่เกิดเสียงได้ จึงยังไม่พบสิ่งผิดปกติ
ต่อมาเวลาประมาณ 23.30 น. ครูสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้ง เพราะเสียงกุกกักยังคงดังต่อเนื่อง และดูเหมือนจะดังขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เริ่มสงสัยว่าอาจไม่ใช่สัตว์อย่างที่คิด แต่ด้วยความที่อยู่บ้านพักเพียงลำพัง จึงไม่กล้าเปิดประตูออกไปตรวจสอบด้วยตัวเอง
จนกระทั่งเวลาประมาณ 00.03 น. ครูจึงตัดสินใจโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจาก ผู้ใหญ่บ้านที่พักอยู่ใกล้ ๆ ให้ช่วยเดินมาดูบริเวณบ้านพัก เมื่อผู้ใหญ่บ้านมาถึงและใช้ไฟส่องไปที่ตัวบ้าน ปรากฏว่ามีชายต้องสงสัยรีบ ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกจากพื้นที่ทันที
หลังจากผู้ใหญ่บ้านเข้ามาตรวจสอบบริเวณหน้าบ้านพัก จึงพบหลักฐานสำคัญคือ รองเท้าแตะหนึ่งคู่ที่ถูกทิ้งไว้ พร้อมเชือกที่ถูกผูกติดไว้กับรองเท้า คล้ายกับถูกใช้เป็นอุปกรณ์ในการดึงหรือดันประตูจากด้านนอก ทำให้คาดว่าเสียงที่ครูได้ยินตลอดทั้งคืน ไม่ใช่เสียงสัตว์อย่างที่คิด แต่เป็นเสียงจากคนร้ายที่พยายามจะ งัดหรือดันประตูเพื่อบุกรุกเข้าไปในบ้านพัก
จากภาพที่ถูกเผยแพร่ จะเห็นรองเท้าแตะสีน้ำตาลวางอยู่บริเวณพื้นหน้าบ้านพัก ใกล้กับตัวอาคารของบ้านพักครูสองชั้นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างมืด มีเพียงแสงไฟส่องบริเวณระเบียงด้านบน ขณะที่อีกภาพเผยให้เห็นตัวบ้านพักยามค่ำคืน ซึ่งมีเชือกผูกติดอยู่ทั้ระเบียงชั้น 2 คาดว่าเป็นจุดที่คนร้ายพยายามเข้ามาก่อเหตุ
ครูเจ้าของเรื่องเผยว่าหลังจากทราบความจริงก็รู้สึก ขวัญเสียและตกใจอย่างมาก เพราะไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเอง โดยเฉพาะการพักอยู่เพียงลำพังในบ้านพักราชการ หากคนร้ายสามารถงัดประตูเข้ามาได้ ผลลัพธ์อาจร้ายแรงกว่านี้ และอยากฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับครูและบุคลากรในพื้นที่