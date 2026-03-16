HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ครูสาวผวา ได้ยินเสียงเคาะบ้านพักกลางดึก สุดท้ายรู้ที่มายิ่งช็อก อันตรายมาก

          ครูสาวสุดผวา ได้ยินเสียงกุกกักหน้าบ้านพักนานนับชั่วโมง ตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงหมาแมว ที่แท้มีคนพยายามงัดประตูเข้ามา ทำเอาขวัญผวาหนัก

ครูสาวโพสต์เตือนภัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Boonprapan

          วันที่ 14 มีนาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Kornkanok Boonprapan คุณครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ ตำบลกุดเสลา  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โพสต์เตือนภัยเหตุการณ์ในบ้านพักครู หลังต้องเผชิญเหตุระทึกกลางดึก เมื่อได้ยินเสียงปริศนาคล้ายมีคนเคาะประตูและหน้าต่างเป็นระยะ ๆ นานเกือบชั่วโมง ก่อนจะพบความจริงชวนผวา โชคดีที่มีไหวพริบและแจ้งข้อความช่วยเหลือทัน

          เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 22.30 น. ขณะครูเจ้าของเรื่องยังไม่นอนและกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ ระหว่างนั้นได้ยินเสียงคล้ายมีอะไรบางอย่างมากระทบประตูหรือหน้าต่างบ้านพักเป็นระยะ ๆ แต่ไม่ได้ดังต่อเนื่อง ทำให้ในตอนแรกเจ้าตัวคิดว่าอาจเป็นเพียง หมาหรือแมวที่เดินชนประตู จึงไม่ได้เอะใจอะไรมากนัก

          อย่างไรก็ตาม แม้เวลาจะผ่านไปนานสักพัก เสียงดังกล่าวก็ยังคงเกิดขึ้นเป็นระยะ ครูจึงพยายามเปิดดูกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบ แต่ปรากฏว่ามุมกล้องไม่สามารถมองเห็นบริเวณด้านหน้าบ้านพักที่เกิดเสียงได้ จึงยังไม่พบสิ่งผิดปกติ

          ต่อมาเวลาประมาณ 23.30 น. ครูสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้ง เพราะเสียงกุกกักยังคงดังต่อเนื่อง และดูเหมือนจะดังขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เริ่มสงสัยว่าอาจไม่ใช่สัตว์อย่างที่คิด แต่ด้วยความที่อยู่บ้านพักเพียงลำพัง จึงไม่กล้าเปิดประตูออกไปตรวจสอบด้วยตัวเอง

          จนกระทั่งเวลาประมาณ 00.03 น. ครูจึงตัดสินใจโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจาก ผู้ใหญ่บ้านที่พักอยู่ใกล้ ๆ ให้ช่วยเดินมาดูบริเวณบ้านพัก เมื่อผู้ใหญ่บ้านมาถึงและใช้ไฟส่องไปที่ตัวบ้าน ปรากฏว่ามีชายต้องสงสัยรีบ ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกจากพื้นที่ทันที

          หลังจากผู้ใหญ่บ้านเข้ามาตรวจสอบบริเวณหน้าบ้านพัก จึงพบหลักฐานสำคัญคือ รองเท้าแตะหนึ่งคู่ที่ถูกทิ้งไว้ พร้อมเชือกที่ถูกผูกติดไว้กับรองเท้า คล้ายกับถูกใช้เป็นอุปกรณ์ในการดึงหรือดันประตูจากด้านนอก ทำให้คาดว่าเสียงที่ครูได้ยินตลอดทั้งคืน ไม่ใช่เสียงสัตว์อย่างที่คิด แต่เป็นเสียงจากคนร้ายที่พยายามจะ งัดหรือดันประตูเพื่อบุกรุกเข้าไปในบ้านพัก

          จากภาพที่ถูกเผยแพร่ จะเห็นรองเท้าแตะสีน้ำตาลวางอยู่บริเวณพื้นหน้าบ้านพัก ใกล้กับตัวอาคารของบ้านพักครูสองชั้นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างมืด มีเพียงแสงไฟส่องบริเวณระเบียงด้านบน ขณะที่อีกภาพเผยให้เห็นตัวบ้านพักยามค่ำคืน ซึ่งมีเชือกผูกติดอยู่ทั้ระเบียงชั้น 2 คาดว่าเป็นจุดที่คนร้ายพยายามเข้ามาก่อเหตุ

          ครูเจ้าของเรื่องเผยว่าหลังจากทราบความจริงก็รู้สึก ขวัญเสียและตกใจอย่างมาก เพราะไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเอง โดยเฉพาะการพักอยู่เพียงลำพังในบ้านพักราชการ หากคนร้ายสามารถงัดประตูเข้ามาได้ ผลลัพธ์อาจร้ายแรงกว่านี้ และอยากฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับครูและบุคลากรในพื้นที่


ครูสาวผวา ได้ยินเสียงเคาะบ้านพักกลางดึก สุดท้ายรู้ที่มายิ่งช็อก อันตรายมาก โพสต์เมื่อ 16 มีนาคม 2569 เวลา 10:23:01
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 สามีกุญแจซอล ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ กุญแจซอล
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นนนี่ ณัฐชา ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย