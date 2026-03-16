ขับรถต่อคิวโดนแซงเข้าด่าน กลายเป็นไวรัล 4 แสน เพราะเจ้าหน้าที่ทำแบบนี้ใส่

ขับรถต่อคิวโดนแซงเข้าด่าน กลายเป็นไวรัล 4 แสนครั้งกับการจัดการเจ้าหน้าที่ที่ต้องปรบมือให้ เหตุเกิดที่สงขลา
ภาพจาก TikTok @aunchaphashop
วันที่ 16 มีนาคม 2569 TikTok @aunchaphashop มีการลงคลิปการขับรถต่อคิวจ่ายเงินที่ จ.สงขลา กลายเป็นไวรัล 4 แสนครั้ง เนื่องจากก่อนหน้านี้มีรถคันหนึ่งขับไปแซงคิวเข้าด่าน
ความพีคอยู่ที่ เจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงด่าน กลับไล่ให้รถคันนี้กลับไปต่อท้ายเข้าคิวใหม่ เรียกความประทับใจให้แก่คนดูและคนอยู่ในเหตุการณ์ ซึ่งเจ้าของคลิปเปิดเผยเบื้องหลังเพิ่มว่า ผู้ชายคนที่มาดูแลเรื่องนี้ ถูกจ้างให้เข้ามาเฝ้าคนแซงโดยเฉพาะ
