HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เงินมีแต่ทำพิธีไม่ได้ ! วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา โอดปั๊มขายน้ำมันจำกัด กระทบการเผาศพ

 
            วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา เผยปัญหาการจัดการศพ หลังการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงถูกจำกัด แม้มีเงินและถังเก็บน้ำมัน แต่กลับไม่สามารถดำเนินการเผาศพได้ตามปกติ


ภาพจาก Siyanight / Shutterstock.com

            กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงในสังคม เมื่อ วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา กำลังเผชิญปัญหาเกี่ยวกับการจัดการศพ แม้ทางวัดจะมีงบประมาณและมีถังสำหรับเก็บน้ำมัน แต่กลับไม่สามารถซื้อน้ำมันได้เพียงพอสำหรับใช้เผาศพ

            โดยก่อนหน้านี้ทางเพจเฟซบุ๊ก Watsaman Rattanaram ได้โพสต์ข้อความระบุถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่า

            "หากปั๊มไม่มีดีเซลขายให้แบบนี้ วัดคงต้องหยุดเผาศพกันแล้ว (หมดแต่หัววัน แปลว่ากักตุนกัน รัฐบาลว่าไง?)"

 ภาพจาก เฟซบุ๊ก Watsaman Rattanaram  

            ต่อมา เพจเฟซบุ๊ก Watsaman Rattanaram ยังได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมเพื่อสอบถามข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ โดยระบุว่า

            "ปั๊มไหนในเมืองแปดริ้ว ดีเซลยังไม่หมด แชร์ข้อมูลกันหน่อยครับ จะสำรองไว้เผาศพ แต่ยังหาซื้อน้ำมันไม่ได้"

 ภาพจาก เฟซบุ๊ก Watsaman Rattanaram  

            สำหรับสาเหตุสำคัญของปัญหาดังกล่าว เกิดจากข้อกำหนดในการจำหน่ายน้ำมันของสถานีบริการน้ำมันหลายแห่ง ซึ่งกำหนดเงื่อนไขในการซื้อค่อนข้างเข้มงวด โดยผู้ที่ต้องการซื้อน้ำมันเพื่อนำไปใช้เผาศพจำเป็นต้องแสดงเอกสาร เช่น ใบมรณบัตร เพื่อยืนยันการนำไปใช้ในกิจกรรมดังกล่าว

            นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดเรื่องปริมาณน้ำมันที่สามารถซื้อได้ในแต่ละครั้ง โดยปั๊มน้ำมันบางแห่งอนุญาตให้ซื้อได้เพียงประมาณ 50 ลิตรเท่านั้น ขณะที่การเผาศพ 1 ร่าง จำเป็นต้องใช้น้ำมันประมาณ 70-100 ลิตร จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำมันไม่เพียงพอในการดำเนินพิธีฌาปนกิจ

 ภาพจาก เฟซบุ๊ก Watsaman Rattanaram  


            สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้การจัดการศพในบางกรณีเกิดความล่าช้า เนื่องจากทางวัดต้องใช้เวลาหาแหล่งซื้อน้ำมันเพิ่มเติม หรือรอให้มีเอกสารประกอบครบถ้วนก่อนจึงจะสามารถจัดหาน้ำมันได้ตามข้อกำหนด

            ทั้งนี้ ทางวัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทราได้เผยความกังวลผ่านข้อความว่า แม้จะมีเงินและมีถังสำหรับเก็บน้ำมัน แต่เมื่อไม่สามารถจัดหาน้ำมันได้เพียงพอ ก็ทำให้ไม่สามารถดำเนินการเผาศพได้ตามปกติ ซึ่งกลายเป็นปัญหาที่กระทบต่อการประกอบพิธีกรรมสำคัญในชุมชน

            กรณีของวัดสมานรัตนารามจึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง แม้วัดจะมีงบประมาณและอุปกรณ์พร้อม แต่หากไม่สามารถจัดหาน้ำมันได้เพียงพอ ก็อาจส่งผลให้การจัดพิธีฌาปนกิจต้องเผชิญความยากลำบากมากขึ้น
 


เงินมีแต่ทำพิธีไม่ได้ ! วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา โอดปั๊มขายน้ำมันจำกัด กระทบการเผาศพ โพสต์เมื่อ 16 มีนาคม 2569 เวลา 14:53:14
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 สามีกุญแจซอล ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ กุญแจซอล
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นนนี่ ณัฐชา ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย