วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา เผยปัญหาการจัดการศพ หลังการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงถูกจำกัด แม้มีเงินและถังเก็บน้ำมัน แต่กลับไม่สามารถดำเนินการเผาศพได้ตามปกติ
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงในสังคม เมื่อ วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา กำลังเผชิญปัญหาเกี่ยวกับการจัดการศพ แม้ทางวัดจะมีงบประมาณและมีถังสำหรับเก็บน้ำมัน แต่กลับไม่สามารถซื้อน้ำมันได้เพียงพอสำหรับใช้เผาศพ
ภาพจาก Siyanight / Shutterstock.com
ภาพจาก Siyanight / Shutterstock.com
โดยก่อนหน้านี้ทางเพจเฟซบุ๊ก Watsaman Rattanaram ได้โพสต์ข้อความระบุถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่า
"หากปั๊มไม่มีดีเซลขายให้แบบนี้ วัดคงต้องหยุดเผาศพกันแล้ว (หมดแต่หัววัน แปลว่ากักตุนกัน รัฐบาลว่าไง?)"
ต่อมา เพจเฟซบุ๊ก Watsaman Rattanaram ยังได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมเพื่อสอบถามข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ โดยระบุว่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Watsaman Rattanaram
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Watsaman Rattanaram
"ปั๊มไหนในเมืองแปดริ้ว ดีเซลยังไม่หมด แชร์ข้อมูลกันหน่อยครับ จะสำรองไว้เผาศพ แต่ยังหาซื้อน้ำมันไม่ได้"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Watsaman Rattanaram
สำหรับสาเหตุสำคัญของปัญหาดังกล่าว เกิดจากข้อกำหนดในการจำหน่ายน้ำมันของสถานีบริการน้ำมันหลายแห่ง ซึ่งกำหนดเงื่อนไขในการซื้อค่อนข้างเข้มงวด โดยผู้ที่ต้องการซื้อน้ำมันเพื่อนำไปใช้เผาศพจำเป็นต้องแสดงเอกสาร เช่น ใบมรณบัตร เพื่อยืนยันการนำไปใช้ในกิจกรรมดังกล่าว
นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดเรื่องปริมาณน้ำมันที่สามารถซื้อได้ในแต่ละครั้ง โดยปั๊มน้ำมันบางแห่งอนุญาตให้ซื้อได้เพียงประมาณ 50 ลิตรเท่านั้น ขณะที่การเผาศพ 1 ร่าง จำเป็นต้องใช้น้ำมันประมาณ 70-100 ลิตร จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำมันไม่เพียงพอในการดำเนินพิธีฌาปนกิจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Watsaman Rattanaram
สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้การจัดการศพในบางกรณีเกิดความล่าช้า เนื่องจากทางวัดต้องใช้เวลาหาแหล่งซื้อน้ำมันเพิ่มเติม หรือรอให้มีเอกสารประกอบครบถ้วนก่อนจึงจะสามารถจัดหาน้ำมันได้ตามข้อกำหนด
ทั้งนี้ ทางวัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทราได้เผยความกังวลผ่านข้อความว่า แม้จะมีเงินและมีถังสำหรับเก็บน้ำมัน แต่เมื่อไม่สามารถจัดหาน้ำมันได้เพียงพอ ก็ทำให้ไม่สามารถดำเนินการเผาศพได้ตามปกติ ซึ่งกลายเป็นปัญหาที่กระทบต่อการประกอบพิธีกรรมสำคัญในชุมชน
กรณีของวัดสมานรัตนารามจึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง แม้วัดจะมีงบประมาณและอุปกรณ์พร้อม แต่หากไม่สามารถจัดหาน้ำมันได้เพียงพอ ก็อาจส่งผลให้การจัดพิธีฌาปนกิจต้องเผชิญความยากลำบากมากขึ้น