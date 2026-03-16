บุกจับโกดังอาหารสัตว์เถื่อน ประมวลภาพกันชัด ๆ ยี่ห้อไหนไม่ควรซื้อ เพื่อสุขภาพน้อง

          บุกจับโกดังอาหารสัตว์เถื่อน ผลิตจากจีน ราคาย่อมเยา แต่เป็นภัยร้ายกับน้อง ส่องแพ็คเกจชัด ๆ แบบไหนบ้างที่สุ่มเสี่ยง ไม่ควรซื้อ

คนรักหมาแมว อย่าเห็นแก่ของถูก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง

          วันที่ 16 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกันจับกุม นางสาวธรณ์ธันย์ (สงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี ในข้อหา พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ฐาน ผลิตหรือนำเข้าอาหารสัตว์ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้ โดยสามารถเข้าตรวจค้นและจับกุมได้ที่โกดังเก็บสินค้าย่าน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

          สำหรับสาเหตุการจับกุม สืบเนื่องจากการเติบโตของธุรกิจสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย ทำให้ความต้องการอาหารสัตว์สูงขึ้น เป็นช่องว่างให้ขบวนการลักลอบนำเข้า "อาหารสัตว์เถื่อน" จากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากจีน เอาเข้ามาโดยเลี่ยงการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายและไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ แล้วนำมาจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์

          ทางตำรวจพอได้รับการประสานจากกรมปศุสัตว์ให้เข้าตรวจสอบโกดังต้องสงสัยดังกล่าว เชื่อว่าเป็นแหล่งพักและกระจายสินค้า 2 แห่ง มีนางสาวธรณ์ธันย์ แสดงตนเป็นผู้ดูแล

          จากการตรวจสอบพบของกลางเป็นอาหารสัตว์ที่บรรจุภัณฑ์เป็นภาษาต่างประเทศ (จีน) และไม่มีเลขทะเบียนอาหารสัตว์ จำนวน 25 รายการ รวมทั้งสิ้น 4,056 ถุง มูลค่ากว่า 1,561,000 บาท ซึ่งการจำหน่ายอาหารสัตว์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ อาจมีสารปนเปื้อนหรือสารพิษตกค้าง ส่งผลให้สัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตได้ อีกทั้งคุณค่าทางโภชนาการอาจไม่เป็นไปตามที่ระบุบนฉลาก เช่น มีโปรตีนต่ำกว่าเกณฑ์ หรือมีเกลือและแมกนีเซียมสูงเกินไป เป็นสาเหตุของโรคหัวใจและโรคไตในสุนัขและแมว ทำให้เจ้าของต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงกว่าค่าอาหารหลายเท่า

          เบื้องต้นผู้ต้องหายอมรับว่า นำเข้าสินค้าดังกล่าวมาจากประเทศจีนเพื่อเตรียมจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์จริง

