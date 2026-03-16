ร้านข้าวมันไก่ในตำนาน ประกาศปิดร้านชั่วคราว พร้อมแจกไก่สดฟรี 16 ตัวให้กับลูกค้า ชาวเน็ตร่วมให้กำลังใจ ขอให้ผ่านพ้นวิกฤต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โกเฉ่าข้าวมันไก่
วันที่ 16 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก โกเฉ่าข้าวมันไก่ มีการโพสต์ประกาศการปิดร้านกะทันหันอย่างไม่มีกำหนด สรุปข้อความได้ว่า เนื่องจากอาปา (โกเฉ่า) กำลังป่วยหนัก จากมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่คุณหมอตรวจเจอโดยบังเอิญ ขณะที่ผ่าตัดรักษาอาการไส้ติ่งแตกเมื่อเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา ทำให้ตอนนี้ต้องรักษาตัวในห้องไอซียูด้วยภาวะลำไส้อุดตันและทะลุ
ด้วยความที่อายุที่มาก โรคประจำตัวหลายอย่าง หมอไม่สามารถรักษาตัวโรคจากการผ่าตัดให้หายได้ ได้แต่ให้ยาประคับประคองอาการกับเครื่องช่วยหายใจ และยาลดอาการเจ็บปวด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โกเฉ่าข้าวมันไก่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โกเฉ่าข้าวมันไก่
ดังนั้น พวกลูกหลานจึงขอเวลาดูแลท่าน สู้กับท่านไปจนสุดทาง ไม่ว่าปลายทางจะเป็นยังไง และจะดูแลร้านที่ท่านรัก ไม่ทิ้งไปไหนแน่นอน สักวันหนึ่งจะกลับมา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โกเฉ่าข้าวมันไก่