ร้านข้าวมันไก่ในตำนานประกาศปิดร้าน แจกไก่สดฟรี ลูกค้าร่วมให้กำลังใจฝ่าฟันปัญหา

 
          ร้านข้าวมันไก่ในตำนาน ประกาศปิดร้านชั่วคราว พร้อมแจกไก่สดฟรี 16 ตัวให้กับลูกค้า ชาวเน็ตร่วมให้กำลังใจ ขอให้ผ่านพ้นวิกฤต

          วันที่ 16 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก โกเฉ่าข้าวมันไก่ มีการโพสต์ประกาศการปิดร้านกะทันหันอย่างไม่มีกำหนด สรุปข้อความได้ว่า เนื่องจากอาปา (โกเฉ่า) กำลังป่วยหนัก จากมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่คุณหมอตรวจเจอโดยบังเอิญ ขณะที่ผ่าตัดรักษาอาการไส้ติ่งแตกเมื่อเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา ทำให้ตอนนี้ต้องรักษาตัวในห้องไอซียูด้วยภาวะลำไส้อุดตันและทะลุ

          ด้วยความที่อายุที่มาก โรคประจำตัวหลายอย่าง หมอไม่สามารถรักษาตัวโรคจากการผ่าตัดให้หายได้ ได้แต่ให้ยาประคับประคองอาการกับเครื่องช่วยหายใจ และยาลดอาการเจ็บปวด

          ดังนั้น พวกลูกหลานจึงขอเวลาดูแลท่าน สู้กับท่านไปจนสุดทาง ไม่ว่าปลายทางจะเป็นยังไง และจะดูแลร้านที่ท่านรัก ไม่ทิ้งไปไหนแน่นอน สักวันหนึ่งจะกลับมา

ภาพจาก เฟซบุ๊ก โกเฉ่าข้าวมันไก่

          นอกจากนี้ ร้านยังมีการแจกไก่สดที่ทำความสะอาดแล้ว 16 ตัวให้กับลูกค้าที่คอยสนับสนุนมาตลอด เพราะเหตุฉุกเฉินทำให้ไม่สามารถเปิดร้านได้ สามารถเดินเข้ามาในร้านเพื่อรับได้เลย

ร้านข้าวมันไก่ในตำนานประกาศปิดร้าน แจกไก่สดฟรี ลูกค้าร่วมให้กำลังใจฝ่าฟันปัญหา โพสต์เมื่อ 16 มีนาคม 2569 เวลา 17:07:00
