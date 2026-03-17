เจอแบงก์ 20 ขาด กลับใช้ซื้อของไม่ได้ ชาวเน็ตแนะวิธีแก้ ถ้าไม่อยากไปธนาคาร

          เจอแบงก์ 20 ขาด กลับใช้ซื้อของไม่ได้ ทั้งที่เพิ่งรับเงินทอนมาจากที่เดียวกันแท้ ๆ ชาวเน็ตแนะวิธีแก้ หากไม่อยากแลกที่ธนาคาร

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pornpaka Jaroenchai

          หนึ่งในปัญหาโลกแตกของคนใช้เงินสดคือ ไม่รู้เมื่อไรเราจะเจอธนบัตรขาด แต่พอเอาไปใช้ต่อ แม้ขาดนิดเดียวก็ใช้ไม่ได้ กลายเป็นความยุ่งยากที่ต้องเอาไปแลกที่ธนาคาร ซึ่งบางคนก็ไม่สะดวก

          วันที่ 16 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก Pornpaka Jaroenchai มีการเล่าเรื่องการเจอธนบัตรขาด แม้เพียงเล็กน้อย แต่ใช้ไม่ได้ ที่สำคัญคือ ที่ ๆ เอาไปใช้ ก็เป็นที่เดียวกับร้านที่ได้รับธนบัตรใบนี้มา รายละเอียดมีดังนี้

          เมื่อเช้าเอาเงินแบงก์พันไปซื้อข้าวที่แคนทีน เขาเลยทอน 980 ซึ่งในตับนั้นมีแบงค์ 20 พิการอยู่ 1 ใบ ซึ่งเราก็ไม่เห็นหรอก พอพักเที่ยงกินข้าว เราก็หยิบแบงค์ 20 นั้นจ่ายให้เขาทั้ง ๆ ที่เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันขาด แต่แคนทีนบอกว่า ไม่รับเพราะมันขาด เราก็ย้อนกลับไปว่าก็แคนทีนร้านนี้แหละที่ทอนให้ฉันเมื่อเช้า เขาก็ตอบว่าไม่รับค่ะ สรุป ฉันควรจะทำอย่างไรต่อกับแบงค์ 20 นี้นะ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pornpaka Jaroenchai

          ชาวเน็ตที่เห็นภาพนี้ ต่างสงสัยว่า ธนบัตรขาดเพียงนิดเดียว ทำไมถึงใช้ไม่ได้ ถ้าไม่อยากเอาไปแลกที่ธนาคาร ก็เอาไปใส่ซองทำบุญที่วัดได้ คิดว่าวัดคงไม่ปฏิเสธแน่นอน


