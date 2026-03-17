แฉโปรตีนขายดีหลักแสนกระปุก พบโปรตีนจริงแค่ 8% ที่เหลือคือแป้ง หลายแบรนด์โร่แจง

          แฉโปรตีนขายดีหลักแสนกระปุก ตรวจพบโปรตีนในสินค้าเพียงแค่ 8% ที่เหลือคือแป้ง หลอกขายผู้บริโภคชัด ๆ แบรนด์ดังหลายแบรนด์แห่โพสต์เพื่อความบริสุทธิ์ใจ

แฉเวย์โปรตีน

          วันที่ 17 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก ศดานันท์ ทองหนูนุ้ย เจ้าของธุรกิจอาหารเสริม มีการโพสต์ว่า โปรตีนขายดีหลักแสนกระปุก แต่ผลตรวจพบโปรตีนเพียง 8.59% คำถามง่าย ๆ ผู้บริโภคไทยควรได้แบบนี้จริงหรือ?

          โพสต์นี้ไม่ได้ทำเพื่อโจมตีแบรนด์ใด และในขณะเดียวกัน แบรนด์ที่ตั้งใจทำของดีจริง ฝ้ายขอชื่นชมและเคารพเสมอค่ะ 

แฉเวย์โปรตีน

          หลายแบรนด์อินบ็อกซ์เข้ามาเพื่อ #ร่วมอุดมการพลิกวงการอาหารเสริมและอินฟลูเอนเซอร์ท่านไหนที่มั่นใจว่า ถ้าเห็นผลตรวจแล้วจะยังพูดความจริง ทักมาได้เลยค่ะ ฝ้ายยินดีส่งผลตรวจให้ดูทุกคน หรือถ้าจะมีองค์กรไหน ที่จะมาทำให้เรื่องนี้ไม่มีผู้ส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแท็กมาได้เลยค่ะ

แบรนด์ต่าง ๆ เริ่มออกมาชี้แจง


          แอมเวย์ ออกมาโชว์ผลตรวจสินค้าโปรตีนของตัวเองว่า ไม่ได้เข้าข่ายการหลอกลวง เพราะสินค้าขนาด 100 กรัม จะมีโปรตีนสูงถึง 86.7 กรัม เช่นเดียวกับฟิตเวย์ ออกมาชี้แจง ไม่ใช่สินค้าของตัวเองแน่นอน

แฉเวย์โปรตีน

แฉเวย์โปรตีน


แฉโปรตีนขายดีหลักแสนกระปุก พบโปรตีนจริงแค่ 8% ที่เหลือคือแป้ง หลายแบรนด์โร่แจง โพสต์เมื่อ 17 มีนาคม 2569 เวลา 09:23:46
