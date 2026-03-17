เปิดอาการล่าสุด แพร ทวินันท์ ไบค์เกอร์รถล้ม ความจำหาย เรื่องง่าย ๆ ยังจำแทบไม่ได้

          แพร ทวินันท์ ไบค์เกอร์สาวชื่อดัง ประสบอุบัติเหตุรถล้มกลางสนามแข่งบุรีรัมย์ พบภาวะความจำหายชั่วขณะ พูดซ้ำ จำเหตุการณ์ไม่ได้ น้ำหนัก ส่วนสูง ตอนแรกก็จำไม่ได้

          วันที่ 16 มีนาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Pear Tawinun หรือ แพร ทวินันท์ ไบค์เกอร์สาวและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ซึ่งดำรงตำแหน่งทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาชลบุรี 2025 ออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของตัวเอง ภายหลังประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มระหว่างเข้าร่วมการแข่งขันที่จังหวัดบุรีรัมย์

          เบื้องต้น แพร ทวินันท์ มีภาวะความจำหายชั่วขณะ ไม่สามารถจดจำเหตุการณ์ขณะเกิดอุบัติเหตุได้ รวมถึงจำไม่ได้ว่าตนเองเดินทางมาถึงโรงพยาบาลได้อย่างไร ในช่วงแรกเธอยังไม่สามารถตอบคำถามพื้นฐาน เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก หรือกรุ๊ปเลือดของตนเองได้ พูดวน พูดซ้ำ จำคนมาเยี่ยมไม่ได้ สวัสดีซ้ำทุก 5 นาที เป็นต้น

          นอกจากนี้ แพร ทวินันท์ ยังมีอาการปวดศีรษะและปวดบริเวณท้ายทอยอย่างต่อเนื่อง บางช่วงมีอาการมองเห็นภาพเป็นลักษณะคล้ายแสงกะพริบ รวมถึงมีอาการคลื่นไส้ร่วมด้วย ขณะที่ความทรงจำก่อนเกิดเหตุและช่วงเวลาหลายชั่วโมงหลังจากนั้นของ แพร ทวินันท์ ยังคงไม่สามารถระลึกได้

          จากการตรวจร่างกายเบื้องต้น แพทย์พบว่า แพร ทวินันท์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดแตกหัก แต่เนื่องจากมีอาการกระทบกระเทือนที่ศีรษะ แพทย์จึงให้ นอนเฝ้าดูอาการในห้อง ICU เป็นเวลาประมาณ 6 ชั่วโมง ก่อนย้ายไปพักรักษาตัวต่อในห้องผู้ป่วยทั่วไป

          หลังครบ 24 ชั่วโมง แพร ทวินันท์ ได้รับการส่งตัวจากโรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลกรุงเทพ โดยแพทย์เตรียมตรวจ MRI สมอง รวมถึงตรวจระบบเส้นประสาทและหลอดเลือดบริเวณคอที่ส่งเลือดไปเลี้ยงสมอง เพื่อประเมินอาการอย่างละเอียด

          ระหว่างการรักษา แพร ทวินันท์ ยังมีอาการพูดซ้ำและถามคำถามเดิมหลายครั้ง รวมถึงจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้าไม่ได้ ขณะที่ทีมแพทย์เฉพาะทางหลายสาขากำลังติดตามอาการขอเธอ อย่างใกล้ชิด และรอผลตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองควบคู่กับผล MRI เพื่อประเมินความผิดปกติของสมองและเส้นประสาทเพิ่มเติม ขณะที่ เจ้าตัว ฝากทางแอดมินโพสต์ขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ และแฟนคลับทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้อย่างต่อเนื่อง 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดอาการล่าสุด แพร ทวินันท์ ไบค์เกอร์รถล้ม ความจำหาย เรื่องง่าย ๆ ยังจำแทบไม่ได้ โพสต์เมื่อ 17 มีนาคม 2569 เวลา 09:58:37
