วัดเปิดตัวเลข เผาศพ 1 ศพ ใช้น้ำมันกี่ลิตร คำตอบมากกว่าที่คิดไว้ เข้าใจทันทีกระทบหนัก

วัดเปิดตัวเลข เผาศพ 1 ศพ ใช้น้ำมันกี่ลิตร มากกว่าที่คิดเอาไว้หลายเท่า พอน้ำมันขาดจึงได้รับผลกระทบกันหมด
จากสถานการณ์ในอิหร่าน ส่งผลกระทบไปยังทั่วโลก โดยเฉพาะเรื่องน้ำมันที่เริ่มขาดแคลน จนปั๊มน้ำมันหลายแห่งต้องติดป้ายน้ำมันหมด คนใช้รถก็เติมน้ำมันไม่ได้ ขณะที่วัดก็ได้รับผลกระทบโดยตรง ไม่มีน้ำมันไปเผาศพ
ดังนั้น จึงเกิดคำถามขึ้นมาว่า ในการเผาศพ วัดต้องใช้น้ำมันกี่ลิตรต่อ 1 การเผา ซึ่งคำตอบที่ได้รับ อาจจะมากเกินกว่าที่หลายคนคาดคิด
วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา มีการโพสต์ถึงเรื่องน้ำมันดีเซลที่ใช้เผาศพว่า การเผาศพ 1 ศพ ใช้น้ำมันประมาณ 60-80 ลิตร
จากตัวเลขดังกล่าว หากเทียบกับรถยนต์แล้ว ก็ใช้น้ำมันพอ ๆ กับความจุในถังน้ำมันของรถทั่วไป 1 คัน นับว่าเป็นตัวเลขที่ดูมากกว่าที่คิดจริง ๆ