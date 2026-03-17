วัดเปิดตัวเลข เผาศพ 1 ศพ ใช้น้ำมันกี่ลิตร คำตอบมากกว่าที่คิดไว้ เข้าใจทันทีกระทบหนัก

          วัดเปิดตัวเลข เผาศพ 1 ศพ ใช้น้ำมันกี่ลิตร มากกว่าที่คิดเอาไว้หลายเท่า พอน้ำมันขาดจึงได้รับผลกระทบกันหมด

เผาศพ ใช้น้ำมันกี่ลิตร

          จากสถานการณ์ในอิหร่าน ส่งผลกระทบไปยังทั่วโลก โดยเฉพาะเรื่องน้ำมันที่เริ่มขาดแคลน จนปั๊มน้ำมันหลายแห่งต้องติดป้ายน้ำมันหมด คนใช้รถก็เติมน้ำมันไม่ได้ ขณะที่วัดก็ได้รับผลกระทบโดยตรง ไม่มีน้ำมันไปเผาศพ

          ดังนั้น จึงเกิดคำถามขึ้นมาว่า ในการเผาศพ วัดต้องใช้น้ำมันกี่ลิตรต่อ 1 การเผา ซึ่งคำตอบที่ได้รับ อาจจะมากเกินกว่าที่หลายคนคาดคิด

          วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา มีการโพสต์ถึงเรื่องน้ำมันดีเซลที่ใช้เผาศพว่า การเผาศพ 1 ศพ ใช้น้ำมันประมาณ 60-80 ลิตร

          จากตัวเลขดังกล่าว หากเทียบกับรถยนต์แล้ว ก็ใช้น้ำมันพอ ๆ กับความจุในถังน้ำมันของรถทั่วไป 1 คัน นับว่าเป็นตัวเลขที่ดูมากกว่าที่คิดจริง ๆ

วัดเปิดตัวเลข เผาศพ 1 ศพ ใช้น้ำมันกี่ลิตร คำตอบมากกว่าที่คิดไว้ เข้าใจทันทีกระทบหนัก อัปเดตล่าสุด 17 มีนาคม 2569 เวลา 11:09:49
