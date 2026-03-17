เจ้าสาวตัดสินใจยกเลิกงานแต่ง หลังค่าใช้จ่ายพุ่งเกือบ 1.6 ล้านบาท แชร์ประบการณ์จนเป็นไวรัล ชาวเน็ตแห่ชื่นชม
ภาพจาก TikTok @aalehman
ในขณะที่หญิงสาวมากมายฝันอยากจะสวมชุดเจ้าสาวในวันแต่งงาน แต่สาวคนหนึ่งกลับออกมาเปิดใจ เรื่องที่เธอตัดสินใจยกเลิกงานแต่ง แม้จะเตรียมงานมานานถึง 5 เดือนด้วยเหตุผลที่ใคร ๆ ก็เข้าใจได้ เมื่อค่าอาหารงานแต่งทำให้งบงานแต่งบานปลาย ค่าใช้จ่ายเฉพาะสถานที่สูงเกือบ 1.6 ล้านบาท จนเรื่องของเธอกลายเป็นไวรัล
จากรายงานของเว็บไซต์ People เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 อลิซา เลห์แมน สาวอเมริกันวัย 27 ปี ออกมาเปิดใจผ่าน TikTok เรื่องที่เธอตัดสินใจยกเลิกการจัดงานแต่งงาน หลังต้องเผชิญกับความเครียดและความกดดันอย่างมาก เมื่อทราบว่าค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับแขก 70 คนนั้น มีราคาสูงถึง 26,000 ดอลลาร์ (ราว 8.4 แสนบาท) ทำให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสถานที่พุ่งขึ้นไปเกือบถึง 50,000 ดอลลาร์ (ราว 1.6 ล้านบาท)
ภาพจาก TikTok @aalehman
ตัวเลขที่บานปลายนั่นเอง ที่ทำให้เธอกับคู่หมั้นต้องหันมาทบทวนการตัดสินใจ ซึ่งแม้ว่ามันจะเป็นการเลือกที่ยากมาก แต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ยอมที่จะยกเลิกการจัดงานวิวาห์ เพราะมองว่าความมั่นคงทางการเงินนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าการจัดฉลองอย่างหรูหราในวันแค่วันเดียว
เลห์แมน เผยว่า การวางแผนแต่งงานของเธอกับ เบรย์เดน คู่หมั้นหนุ่ม กลายเป็นเรื่องเครียดอย่างรวดเร็ว หลังจากที่พวกเขาไล่ตระเวนดูสถานที่จัดงานหลายแห่งในเขตมิลวอกี รัฐวิสคอนซิน สหรัฐฯ ก่อนตัดสินใจจองสถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่งดูเหมือนจะมีราคาเป็นมิตรมากที่สุด
สถานที่ดังกล่าว กำหนดราคาอาหารเครื่องดื่มขั้นต่ำอยู่ที่ 3,000 ดอลลาร์ (ราว 97,000 บาท) เนื่องจากค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่ได้รวมอยู่ในค่าเช่าสถานที่ ทั้งคู่จึงหวังว่าจะคุมงบประมาณส่วนนี้ได้ แต่จากนั้นพวกเขากลับได้รับใบเสนอราคาใหม่ ซึ่งชี้ว่าค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับแขก 70 คน อยู่ที่ประมาณ 26,000 ดอลลาร์ โดยจำเป็นต้องชำระเงินครึ่งหนึ่งเลย ทำให้ทั้งคู่ช็อกหนัก
ภาพจาก TikTok @aalehman
"มันดูเกินตัวไป โดยเฉพาะเมื่อเราไม่ได้วางแผนว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะสูงขนาดนั้น" เลห์แมน กล่าว
โดยเมื่อรวมกับค่าภาษี ค่าทิป และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม แค่ยอดทั้งหมดเกี่ยวกับสถานที่จัดงานกับอาหารก็เกือบจะถึง 50,000 ดอลลาร์แล้ว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อย่างชุดแต่งงาน การถ่ายภาพ และผู้ให้บริการในส่วนอื่น ๆ มันทำให้เธอกับคนรักคิดหนัก ต้องหันไปขอคำแนะนำจากเพื่อน ๆ และครอบครัว เพื่อหาทางออกที่สมเหตุสมผลมากที่สุด
"มีทนายหลายคนติดต่อมาช่วยเราตรวจดูสัญญาด้วย ซึ่งฉันรู้สึกขอบคุณมาก" เลห์แมน ระบุ
กระทั่งในที่สุดพวกเธอก็ตัดสินใจยกเลิกการจัดงาน พร้อมนำประสบการณ์มาบอกเล่าผ่าน TikTok โดยหวังว่าเจ้าสาวคนอื่น ๆ ที่กำลังวางแผนแต่งงานจะได้ข้อคิดจากเรื่องของเธอ แต่เลห์แมนไม่ได้คิดมาก่อนว่าคลิปนี้จะกลายเป็นไวรัล และนำมาสู่การพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานแต่งงาน หลายคนสนับสนุนการตัดสินใจของเธอ
ภาพจาก TikTok @aalehman
เธอยอมรับว่า การได้ยินเรื่องจากคู่รักอื่น ๆ ทำให้เธอรู้ว่ามันเป็นเรื่องปกติมาก ที่งบจัดงานแต่งงานจะบานปลายเกินกว่าจุดที่คนจะเปย์ได้อย่างสบายใจ
"ไม่มีใครควรรู้สึกว่าพวกเขากำลังจะจมกองหนี้ เพียงเพื่อวันแค่วันเดียว" เลห์แมน เผย
ทั้งนี้ เลห์แมนเผยว่าเธอกับแฟนตัดสินใจที่จะจดทะเบียนสมรสกันที่ซานฟรานซิสโก ในเดือนกรกฎาคม ที่จะถึงนี้ โดยคิดว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดของพวกเขาแล้ว และแรงสนับสนุนจากเหล่าคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์ ก็ช่วยทำให้พวกเขามั่นใจว่าเลือกสิ่งที่ถูกต้องแล้ว
"หากจะมีใครได้รับอะไรจากคลิปของฉัน ฉันหวังว่าคุณควรจะวางแผนวันสำคัญสำหรับคุณและคนรัก มันก็เป็นแค่วันเดียวในชีวิต และคุณไม่ควรต้องละอายใจที่จะเดินจากไป ถ้ามันจะทำให้คุณตกอยู่ในสถานะการเงินที่ย่ำแย่ ความสุขและความมั่นคงของพวกคุณ สำคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นค่ะ" เลห์แมน กล่าว
ขอบคุณข้อมูลจาก People