ไฟไหม้ ICU รพ.อินเดีย ผู้ป่วยดับในกองเพลิง 10 ศพ บุคลากรแพทย์ฝ่าไฟเข้าช่วย เจ็บเพียบ

          สลด ไฟไหม้ ICU รพ.อินเดีย ผู้ป่วยดับในกองเพลิง 10 ศพ บุคลากรเจ็บเพียบ ขณะฝ่าไฟเสี่ยงชีวิตช่วยผู้ป่วย คาดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร
ไฟไหม้โรงพยาบาลอินเดีย
ภาพจาก X @sofiafirdous1

          วันที่ 16 มีนาคม 2569 สำนักข่าวอัลจาซีรา รายงานว่า เกิดเหตุไฟไหม้ห้อง ICU ของโรงพยาบาลอินเดีย ส่งผลให้มีผู้ป่วยวิกฤตเสียชีวิตในกองเพลิงไม่ต่ำกว่า 10 ราย ขณะที่บุคลากรการแพทย์และชุดรักษาความปลอดภัยอย่างน้อย 11 ราย ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟเผา ระหว่างเสี่ยงชีวิตเข้าไปช่วยขนย้ายผู้ป่วย

          เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันที่ 16 มีนาคม ที่โรงพยาบาล SCB Medical College and Hospital ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ที่สุดของรัฐโอฑิศา ประเทศอินเดีย โดยที่ผู้ว่าการรัฐโอฑิศา ชี้ว่าสาเหตุน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจร พร้อมยืนยันว่ามีบุคลากรทางการแพทย์และชุดรักษาความปลอดภัยได้รับบาดเจ็บขณะเสี่ยงชีวิตเข้าไปช่วยผู้ป่วย ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาอาการ โดยเขาได้สั่งให้สอบสวนเหตุการณ์นี้แล้ว และย้ำว่าจะดำเนินการอย่างเข้มงวดกับผู้ที่ต้องรับผิดชอบ 

          รายงานเผยว่า ขณะเกิดเหตุมีผู้ป่วย 23 รายที่ได้รับการดูแลในห้อง ICU โดยมี 10 คนเสียชีวิตในกองเพลิงระหว่างการเคลื่อนย้ายไปยังที่ปลอดภัย และพบผู้ป่วย 5 รายอาการสาหัส แต่ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นอาการสาหัสจากเหตุไฟไหม้หรือจากอาการบาดเจ็บเดิมที่มีอยู่ก่อนหน้า 

ไฟไหม้โรงพยาบาลอินเดีย
ภาพจาก X @sofiafirdous1

          ขณะที่ทางดับเพลิงสามารถควบคุมไฟได้หลังจากนั้น ส่วนผู้ป่วยรายอื่น ๆ ที่รอดชีวิต ถูกส่งไปอยู่ในความดูแลที่แผนกอื่น ๆ ของโรงพยาบาลแล้ว 

          ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี ระบุว่าเหตุการณ์ไฟไหม้โรงพยาบาลครั้งนี้เป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดอย่างยิ่ง โดยเขายังโพสต์แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสีย รวมถึงประกาศจะมอบเงินชดเชย 2,610 ดอลลาร์ แก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ 

          อนึ่ง เหตุไฟไหม้อาคารเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยในอินเดีย เนื่องจากอาคารต่าง ๆ ในอินเดียยังขาดแคลนอุปกรณ์ดับเพลิง และมักจะละเลยกฎระเบียบด้านความปลอดภัย โดยสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากสายไฟไม่ได้รับการบำรุงรักษา

ไฟไหม้โรงพยาบาลอินเดีย
ภาพจาก X @sofiafirdous1

          ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2567 ก็เคยเกิดเหตุไฟไหม้โรงพยาบาลเอกชนในรัฐทมิฬนาฑูมาแล้ว ทำให้มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 6 ราย และบาดเจ็บกว่า 20 ราย รวมถึงมีเหตุไฟไหม้โรงพยาบาลในรัฐอุตตรประเทศ จนเป็นผลให้เด็กแรกเกิด 10 ราย เสียชีวิต 

ขอบคุณข้อมูลจาก Al Jazeera, BBC

ขอบคุณภาพจาก X @sofiafirdous1

ไฟไหม้ ICU รพ.อินเดีย ผู้ป่วยดับในกองเพลิง 10 ศพ บุคลากรแพทย์ฝ่าไฟเข้าช่วย เจ็บเพียบ โพสต์เมื่อ 17 มีนาคม 2569 เวลา 11:31:36
