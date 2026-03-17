ภาพจาก X @sofiafirdous1
วันที่ 16 มีนาคม 2569 สำนักข่าวอัลจาซีรา รายงานว่า เกิดเหตุไฟไหม้ห้อง ICU ของโรงพยาบาลอินเดีย ส่งผลให้มีผู้ป่วยวิกฤตเสียชีวิตในกองเพลิงไม่ต่ำกว่า 10 ราย ขณะที่บุคลากรการแพทย์และชุดรักษาความปลอดภัยอย่างน้อย 11 ราย ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟเผา ระหว่างเสี่ยงชีวิตเข้าไปช่วยขนย้ายผู้ป่วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันที่ 16 มีนาคม ที่โรงพยาบาล SCB Medical College and Hospital ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ที่สุดของรัฐโอฑิศา ประเทศอินเดีย โดยที่ผู้ว่าการรัฐโอฑิศา ชี้ว่าสาเหตุน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจร พร้อมยืนยันว่ามีบุคลากรทางการแพทย์และชุดรักษาความปลอดภัยได้รับบาดเจ็บขณะเสี่ยงชีวิตเข้าไปช่วยผู้ป่วย ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาอาการ โดยเขาได้สั่งให้สอบสวนเหตุการณ์นี้แล้ว และย้ำว่าจะดำเนินการอย่างเข้มงวดกับผู้ที่ต้องรับผิดชอบ
รายงานเผยว่า ขณะเกิดเหตุมีผู้ป่วย 23 รายที่ได้รับการดูแลในห้อง ICU โดยมี 10 คนเสียชีวิตในกองเพลิงระหว่างการเคลื่อนย้ายไปยังที่ปลอดภัย และพบผู้ป่วย 5 รายอาการสาหัส แต่ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นอาการสาหัสจากเหตุไฟไหม้หรือจากอาการบาดเจ็บเดิมที่มีอยู่ก่อนหน้า
ขณะที่ทางดับเพลิงสามารถควบคุมไฟได้หลังจากนั้น ส่วนผู้ป่วยรายอื่น ๆ ที่รอดชีวิต ถูกส่งไปอยู่ในความดูแลที่แผนกอื่น ๆ ของโรงพยาบาลแล้ว
อนึ่ง เหตุไฟไหม้อาคารเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยในอินเดีย เนื่องจากอาคารต่าง ๆ ในอินเดียยังขาดแคลนอุปกรณ์ดับเพลิง และมักจะละเลยกฎระเบียบด้านความปลอดภัย โดยสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากสายไฟไม่ได้รับการบำรุงรักษา
ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2567 ก็เคยเกิดเหตุไฟไหม้โรงพยาบาลเอกชนในรัฐทมิฬนาฑูมาแล้ว ทำให้มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 6 ราย และบาดเจ็บกว่า 20 ราย รวมถึงมีเหตุไฟไหม้โรงพยาบาลในรัฐอุตตรประเทศ จนเป็นผลให้เด็กแรกเกิด 10 ราย เสียชีวิต
