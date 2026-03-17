ดราม่า ศึกร้านกาแฟราชบุรี แม่ค้าเปิดแชตถูกคุกคาม ขู่ลักพาตัวลูก หวังบีบให้ย้ายร้าน

          แม่ค้ารานกาแฟราชบุรี เปิดแชตแฉถูกคู่มือปริศนาคุกคามนานนับเดือน ขู่ทำร้าย ลักพาตัวลูก บีบให้ย้ายร้านหนี คาดฝีมือร้านเจ้าถิ่น ซ้ำแจ้งความแล้วแต่ยังไร้ความคืบหน้า

          วันที่ 16 มีนาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Sutima Tantrakul ซึ่งเป็นเจ้าของร้านกาแฟในจังหวัดราชบุรี โพสต์เล่าประสบการณ์สุดสะเทือนใจ หลังจากย้ายร้านเพื่อขยายกิจการ แต่กลับต้องเผชิญกับการคุกคามผ่านข้อความในแชตอย่างต่อเนื่องนานกว่า 1 เดือน จนส่งผลกระทบต่อทั้งธุรกิจและความปลอดภัยของครอบครัว

          เจ้าของร้านระบุว่า หลังย้ายร้านมาเปิดได้เพียงประมาณ 2 สัปดาห์ ก็เริ่มมีบุคคลปริศนาทักข้อความเข้ามาคุกคามแทบทุกวัน รวมระยะเวลานานกว่าหนึ่งเดือนแล้ว โดยข้อความบางส่วนมีลักษณะข่มขู่รุนแรง เช่น ขู่ลักพาตัวลูก ขู่ทำร้ายร่างกาย และข่มขู่ครอบครัว จนเธอในฐานะแม่รู้สึกหวาดกลัวอย่างมาก

          เธอเล่าว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมาแทบไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ต้องคอยระวังความปลอดภัยของลูกตลอดเวลา ถึงขั้นไม่กล้าให้ลูกไปโรงเรียน เพราะกลัวว่าจะเกิดอันตราย โดยระบุว่า ในฐานะแม่ ไม่มีวันไหนที่เราจะนอนหลับแบบสบายใจ หรือกล้าปล่อยให้ลูกคลาดสายตาเลย

          จากภาพแชตบางส่วนที่นำมาเผยแพร่ พบว่ามีข้อความข่มขู่หลายประโยคที่สร้างความหวาดกลัว เช่น ระวะงเถอะกูจะเชอดคอลูกมึงอีก... "ระวังคนจะลักพาตัวลูกเธอนะ, ลูกน้องฉันเรียนที่เดียวกับลูกเธอ, "ดับไฟหมดกลัวหรือ ออกมาเมื่อไหร่ยิงไส้แตก, จะเอาไว้ไหมรถคันขาวที่จอดหลังร้าน และ คืนนี้ระวังตัว

          นอกจากนี้ยังมีข้อความในลักษณะกดดันให้เจ้าของร้านย้ายออกจากพื้นที่ เช่น รีบย้าย , ย้ายพรุ่งนี้เลยนะ ทำมาหากินเหมือนกันต้องแบ่งทางกันเดิน ถ้าไม่อยากเดือดร้อน ย้ายกลับไปที่เก่าค่ะ  บางช่วงยังมีการท้าทายให้ไปพบกันตัวต่อตัว พร้อมข้อความลักษณะข่มขู่ เช่น มาคุยกันต่อหน้าไหม จะได้จบปัญหา

          เจ้าของร้านระบุเพิ่มเติมว่า แม้ตำรวจจะแนะนำให้บล็อกผู้ที่ส่งข้อความ แต่เมื่อบล็อกไปแล้ว บุคคลดังกล่าวกลับไปทักคุกคามคนรอบตัว ทำให้เธอต้องปลดบล็อกเพื่อพูดคุยเอง เพราะไม่อยากให้ผู้อื่นเดือดร้อน

          เธอยืนยันว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วทั้งหมด และมอบหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถระบุตัวผู้ก่อเหตุได้

          ทั้งนี้ ก่อนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เคยมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ในกลุ่มจังหวัดราชบุรี แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านกาแฟเปิดใหม่ในพื้นที่ โดยระบุว่า บรรยากาศในร้านมีเด็กเล่นเสียงดังและอยากให้ปรับปรุงเรื่องการดูแลเด็กเมื่อมีลูกค้าอยู่ในร้าน ซึ่งเจ้าของร้านยืนยันว่าไม่ได้กล่าวหาร้านใด ๆ ในพื้นที่ และโพสต์ครั้งนี้เพียงต้องการความเป็นธรรม รวมถึงต้องการให้เรื่องราวถูกเปิดเผยเพื่อความปลอดภัยของครอบครัว

          โพสต์ดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาให้กำลังใจ พร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและติดตามตัวผู้ก่อเหตุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงขึ้นในอนาคต ขณะเดียวกับ มีบุคคลที่น่าเชื่อถือ และอินฟลูเอนเซอร์เพจดัง ให้ความสนใจที่จะช่วยเหลือผู้เสียหายเพื่อแก้ปัญหาที่ถูกคู่กรณีคุกคามชีวิตอย่างหนักในครั้งนี้แล้ว


อัปเดตล่าสุด 17 มีนาคม 2569 เวลา 12:03:14
