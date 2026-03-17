ชี้มูลยึดทรัพย์อดีตผู้ว่าฯ 321 ล้าน ซุกในบัญชีเมียก็ไม่รอด เพจดังเปิดชื่อโครงการสำคัญ

สั่งยึดทรัพย์อดีตผู้ว่าฯ 4 จังหวัด 321 ล้านบาท หลังซุกเงินในบัญชีเมีย ร่ำรวยผิดปกติ ด้านเพจดังเปิดโครงการสำคัญมีอะไรบ้าง
วันที่ 17 มีนาคม 2569 ไทยพีบีเอส รายงานว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด 4 จังหวัด เหตุทรัพย์สินเยอะผิดปกติ ไม่สัมพันธ์กับรายได้หรือพิสูจน์ถึงที่มาได้
สำหรับมูลค่าทรัพย์สินที่เข้าข่ายร่ำรวยผิดปกติ มีทั้งหมด 321 ล้านบาท แบ่งเป็นดังนี้
- บัญชีธนาคารในชื่อของนายจำเริญ 1 บัญชี เป็นเงิน 1,400,000 บาท
- บัญชีเงินฝากของคู่สมรส 13 บัญชี รวมแล้วกว่า 260,000,000 บาท
- ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่เป็นชื่อคู่สมรส อีก 22 รายการ มูลค่ารวม 47,000,000 บาท
- รถยนต์ในชื่อคู่สมรส 6 คัน มูลค่า 6,000,000 บาท
- ทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ พบเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1 รายการ มูลค่า 5,600,000 บาท
ตอนนี้ ป.ป.ช. มีมติส่งรายงานสำนวนการไต่สวนเอกสาร พยานหลักฐาน และความเห็นไปยังอัยการสูงสุดแล้ว เพื่อยื่นคำร้องต่อศาล ขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นิน และให้แจ้งคำวินิจฉัยพร้อมข้อเท็จจริงไปยังผู้บังคับบัญชี เพื่อสั่งลงโทษไล่ออกด้วย
อย่างไรก็ตาม นายจำเริญยังมีสิทธิในการต่อสู้ชั้นศาลเพื่อพิสูจน์ตัวเอง
ด้านเฟซบุ๊ก ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน มีการโพสต์ถึงโครงการสำคัญของผู้ว่าฯ คนดังกล่าว มีทั้งหมด 5 โครงการสำคัญ ดังนี้
- โครงการโซลาร์เซลล์ 2,998 ต้น วงเงินประมาณ 194 ล้านบาท ที่นครศรีธรรมราช
- งบขุดคลองแก้น้ำท่วม 57 ล้านบาท จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
- ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำสาธารณะนบปริง และพัฒนาอีก 12 โครงการ รวม 167.96 ล้านบาท
- ชุดน้ำพุและตำนานทองอุไร ในโครงการปรับภูมิทัศน์คลองพังงา จ.พังงา
- โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต
ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยพีบีเอส