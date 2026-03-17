HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

จำคุก Tokyogurl - หนุ่มร่างทรง 6 เดือน ปมทุจริตแข่งซีเกมส์ เจ้าตัวเปิดใจครั้งแรกถึงอนาคต


          ศาลสั่งจำคุก Tokyogurl- ร่างทรง 6 เดือน ก่อนลดโทษเหลือกักขัง 3 เดือน ชี้ทำให้ประเทศเสื่อมเสียด้าน เจ้าตัวเปิดใจครั้งแรกถึงอนาคต

          จากเหตุอื้อฉาวในวงการอีสปอร์ตไทย ระหว่างการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งเกิดประเด็นการทุจริตในการแข่งขันอีสปอร์ตหญิง หลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าใช้ร่างทรงในการแข่งขัน จนส่งผลให้ทีมชาติไทยต้องถอนตัว จนสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคม

          ล่าสุด (17 มีนาคม 2569) ศาลแขวงปทุมวันมีคำพิพากษาในคดีดังกล่าว โดยสั่งจำคุก น.ส.ณภัทร หรือ Tokyogurl (โตเกียวเกิร์ล) อายุ 29 ปี อดีตนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทย และนายไชยโย หรือ ก้อง Cheerio อายุ 23 ปี เกมเมอร์ชื่อดัง จำเลยที่ 1-2 เป็นเวลา 6 เดือน โดยไม่รอลงอาญา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ ศาลจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่ง เหลือจำคุก 3 เดือน และเปลี่ยนโทษเป็นกักขัง 3 เดือน

 
ภาพจาก สำนักข่าวไทย 


           คดีนี้เกิดจากการที่พนักงานอัยการคดีศาลแขวง 6 ปทุมวัน เป็นโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยทั้งสอง ในความผิดฐาน "ร่วมกันล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะ แล้วนำไปเปิดเผยโดยมิชอบ และร่วมกันเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันโดยมิชอบ" จากเหตุการณ์ในการแข่งขันซีเกมส์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยก่อนหน้านี้จำเลยทั้งสองได้รับการประกันตัว

           ก่อนการพิจารณาคดี น.ส.ณภัทร หรือโตเกียว มีสีหน้าเรียบเฉย และให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า รู้สึกกังวลกับการขึ้นศาลในครั้งนี้ ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความเครียด แต่ไม่ถึงขั้นต้องเปลี่ยนชื่อ และในอนาคตตั้งใจจะทำงานกับครอบครัว ไม่ได้คิดไปสมัครงานที่อื่น พร้อมเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านมาเป็นเวลานานแล้ว คนในสังคมอาจลืมหรือจำไม่ได้

           ทั้งนี้ ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การกระทำของจำเลยทั้งสองส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการคัดเลือกนักกีฬา และทำให้ประเทศเสื่อมเสียชื่อเสียง จึงมีคำพิพากษาดังกล่าว

ภาพ Instagram tky.grl_ 



ขอบคุณข้อมูลจาก



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 สามีกุญแจซอล ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ กุญแจซอล
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นนนี่ ณัฐชา ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย