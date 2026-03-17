จำคุก Tokyogurl - หนุ่มร่างทรง 6 เดือน ปมทุจริตแข่งซีเกมส์ เจ้าตัวเปิดใจครั้งแรกถึงอนาคต

ศาลสั่งจำคุก Tokyogurl- ร่างทรง 6 เดือน ก่อนลดโทษเหลือกักขัง 3 เดือน ชี้ทำให้ประเทศเสื่อมเสียด้าน เจ้าตัวเปิดใจครั้งแรกถึงอนาคต
จากเหตุอื้อฉาวในวงการอีสปอร์ตไทย ระหว่างการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งเกิดประเด็นการทุจริตในการแข่งขันอีสปอร์ตหญิง หลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าใช้ร่างทรงในการแข่งขัน จนส่งผลให้ทีมชาติไทยต้องถอนตัว จนสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคม
ล่าสุด (17 มีนาคม 2569) ศาลแขวงปทุมวันมีคำพิพากษาในคดีดังกล่าว โดยสั่งจำคุก น.ส.ณภัทร หรือ Tokyogurl (โตเกียวเกิร์ล) อายุ 29 ปี อดีตนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทย และนายไชยโย หรือ ก้อง Cheerio อายุ 23 ปี เกมเมอร์ชื่อดัง จำเลยที่ 1-2 เป็นเวลา 6 เดือน โดยไม่รอลงอาญา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ ศาลจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่ง เหลือจำคุก 3 เดือน และเปลี่ยนโทษเป็นกักขัง 3 เดือน
คดีนี้เกิดจากการที่พนักงานอัยการคดีศาลแขวง 6 ปทุมวัน เป็นโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยทั้งสอง ในความผิดฐาน "ร่วมกันล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะ แล้วนำไปเปิดเผยโดยมิชอบ และร่วมกันเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันโดยมิชอบ" จากเหตุการณ์ในการแข่งขันซีเกมส์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยก่อนหน้านี้จำเลยทั้งสองได้รับการประกันตัว
ก่อนการพิจารณาคดี น.ส.ณภัทร หรือโตเกียว มีสีหน้าเรียบเฉย และให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า รู้สึกกังวลกับการขึ้นศาลในครั้งนี้ ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความเครียด แต่ไม่ถึงขั้นต้องเปลี่ยนชื่อ และในอนาคตตั้งใจจะทำงานกับครอบครัว ไม่ได้คิดไปสมัครงานที่อื่น พร้อมเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านมาเป็นเวลานานแล้ว คนในสังคมอาจลืมหรือจำไม่ได้
ทั้งนี้ ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การกระทำของจำเลยทั้งสองส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการคัดเลือกนักกีฬา และทำให้ประเทศเสื่อมเสียชื่อเสียง จึงมีคำพิพากษาดังกล่าว
