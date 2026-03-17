เสื่อมจัด สาวใส่ชุดหนังยั่ว ๆ เต้นเลื้่อย - อมบวบท้าสายตา คนรอบข้างตะลึง แห่เชียร์สนั่น - ถ่ายคลิปคึกครื้น ล่าสุดเจอตำรวจรวบ
วันที่ 15 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ Hk01 รายงานว่า เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นบริเวณถนนสายหนึ่งในเมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ประเทศจีน หลังปรากฏภาพชายหญิงคู่หนึ่ง โชว์ฉากอนาจารต่อหน้าฝูงชนแบบไม่แคร์ จนทำให้ผู้คนจำนวนมากแห่มุง โดยบ้างก็ส่งเสียงเชียร์สนั่น บ้างก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายจากระยะใกล้ จนท้ายที่สุดเรื่องก็ถึงมือตำรวจ ขณะที่ภาพฉาวกลายเป็นไวรัล คนวิจารณ์สนั่น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 02.00 น. วันที่ 15 มีนาคม เมื่อหญิงผมบลอนด์รายหนึ่ง ปรากฏตัวในชุดหนังสุดวาบหวิว ก่อนจะทำการเต้นยั่วยวนอยู่หน้าร้านหม้อไฟชื่อดัง ดึงดูดสายตาผู้คนจำนวนมากที่อยู่ในละแวกนั้น
จากนั้นชายอีกคนก็เดินเข้าไปหาเธอ ทั้งคู่พูดคุยหยอกล้อกันสั้น ๆ ก่อนที่ฝ่ายชายจะดึงกางเกงลง ขณะที่ฝ่ายหญิงคุกเข่าลงตรงหน้า ทำออรัลเซ็กส์ให้ชายคนนี้ต่อหน้าคนที่เดินผ่านไปมาอย่างไม่อายฟ้าดิน จนผู้คนมากมายรีบพากันเข้ามามุงดูกันอย่างรวดเร็ว ซึ่งแทนที่จะมีใครร้องห้าม คนเหล่านี้ต่างส่งเสียงเชียร์อย่างคึกครื้นแถมยังถ่ายคลิปเก็บไว้ จนทำให้เกิดความวุ่นวายโกลาหลอย่างที่สุด
คลิปจากเหตุการณ์นี้กลายมาเป็นไวรัลที่เรียกเสียงวิจารณ์สนั่นบนโลกออนไลน์ ขณะที่ต่อมาทางตำรวจเปิดเผยว่า หลังได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลา 02.28 น. ว่ามีคนกำลังกระทำอนาจารอย่างไม่เหมาะสมอยู่หน้าร้านหม้อไฟ ทางตำรวจรีบไปที่เกิดเหตุ พร้อมนำตัวผู้ต้องสงสัยทั้ง 2 รายไปยังสถานีตำรวจ
โดยสอบสวนพบว่าฝ่ายชาย นามสกุลจาง อายุ 36 ปี ส่วนฝ่ายหญิง นามสกุลถัง อายุ 35 ปี ทั้งคู่มาจากเมืองอื่น และเดินทางมาก่อเหตุที่เมืองฉางซา
ทั้งนี้ รายงานของตำรวจระบุชัดว่า บุคคลทั้ง 2 รายมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและก่อความวุ่นวายในที่สาธารณะ รบกวนความสงบเรียบร้อยอย่างร้ายแรง และการกระทำของพวกเขายังมีความผิดทางกฎหมายอาญา โดยขณะนี้ทั้งคู่ถูกดำเนินคดีแล้ว และอยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติม
ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01, ETtoday