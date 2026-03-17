ในหลวง-พระราชินี” ทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เอง เสด็จฯ เยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการ
วันที่ 16 มีนาคม 2569 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2569 ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของ นายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ในการนี้ ทรงทำการบินด้วยพระองค์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินที่ 1 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วย
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ที่นั้น นายสะเลิมไซ กมมะสิด รองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และภริยา นางเข็มมะนี พนเสนา รัฐมนตรีประจำสำนักงานประธานประเทศ นายสะพังทอง สีพันดอน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ นายทองสะหวัน พมวิหาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝายลาว และภริยารัฐมนตรี นายสีสะหวาด อินพะจัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำ ประเทศไทย พร้อมด้วยนางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จ
ขณะที่วันนี้ (17 มีนาคม ) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการ โดยมี นายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และนางนาลี สีสุลิด ภริยา เฝ้ารับเสด็จ ณ หอคำ นครหลวงเวียงจันทน์
โอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และภริยา กับ นายไซสมพอน พมวิหาน ประธานสภาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และภริยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
