ในหลวง - พระราชินี ทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เอง เสด็จฯ เยือน สปป.ลาว

          ในหลวง-พระราชินี” ทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เอง เสด็จฯ เยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการ
ในหลวง - พระราชินี ทรงขับเครื่องบินพระที่นั่ง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก โบราณนานมา

          วันที่ 16 มีนาคม 2569  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2569 ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของ นายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

          ในการนี้ ทรงทำการบินด้วยพระองค์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินที่ 1 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วย

          เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ที่นั้น นายสะเลิมไซ กมมะสิด รองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และภริยา นางเข็มมะนี พนเสนา รัฐมนตรีประจำสำนักงานประธานประเทศ นายสะพังทอง สีพันดอน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ นายทองสะหวัน พมวิหาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝายลาว และภริยารัฐมนตรี นายสีสะหวาด อินพะจัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำ ประเทศไทย พร้อมด้วยนางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จ
          ขณะที่วันนี้ (17 มีนาคม ) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการ โดยมี นายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และนางนาลี สีสุลิด ภริยา เฝ้ารับเสด็จ ณ หอคำ นครหลวงเวียงจันทน์ 
          โอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และภริยา กับ นายไซสมพอน พมวิหาน ประธานสภาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และภริยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 
ขอบคุณข้อมูลจาก โบราณนานมา, ไทยโพสต์
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ในหลวง - พระราชินี ทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เอง เสด็จฯ เยือน สปป.ลาว อัปเดตล่าสุด 17 มีนาคม 2569 เวลา 16:40:55
