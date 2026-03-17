คนญี่ปุ่น เผย 8 สิ่งสุดเศร้า หลังกลับจากทำงานในไทย เป็นไวรัล คนคิดถึงอะไรบ้าง

คนญี่ปุ่น เผย 8 สิ่งสุดเศร้า หลังกลับจากไทยมาทำงานที่ญี่ปุ่น แต่ละข้อโดนเส้น กลายเป็นไวรัลคอมเมนต์เพียบ ข้อสุดท้าย...แต่ละคนอยากเติมว่าอะไร ?
หลายครั้งที่เราได้เห็นรีแอ็คของชาวต่างชาติขณะมาเยือนประเทศไทย ซึ่งเต็มไปด้วยความประทับใจมากมาย จนแอบเศร้าเมื่อต้องเดินทางกลับประเทศ ชวนให้สงสัยไม่ได้ว่าหากเป็นคนต่างชาติที่เคยมาใช้ชีวิตอยู่หรือทำงานในไทย จะรู้สึกแบบไหนเมื่อต้องกลับบ้านเกิด
ล่าสุด (17 มีนาคม 2569) พบว่าบนโลกออนไลน์ฝั่งญี่ปุ่น มีโพสต์หนึ่งกลายเป็นไวรัลบน X เมื่อผู้ใช้บัญชี @Thai__Suki ซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นที่เคยถูกส่งมาทำงานที่ไทย ออกมาเผยถึง "8 สิ่งน่าเศร้าเกี่ยวกับชีวิต หลังกลับจากไทยมาที่ญี่ปุ่น" ที่สื่อถึงความแตกต่างของทั้ง 2 ประเทศได้เป็นอย่างดี
โดยสิ่งน่าเศร้าที่เขาสัมผัสได้ มีดังนี้...
1. คนขับรถไม่มารับคุณที่บ้านแล้ว
2. ยากที่จะปฏิเสธงานเลี้ยงบริษัท
3. ต้องเจอกับทั้งอากาศหนาวและโรคแพ้เกสรดอกไม้
4. เล่น X ระหว่างทำงานไม่ได้
5. บันไดเลื่อนช้าสุด ๆ
6. ไปนวดง่าย ๆ ไม่ได้แล้ว
7. ไม่มีสายฉีดชำระในห้องน้ำ
ส่วนข้อ 8 นั้น เขาได้เว้นไว้ถามความคิดเห็นจากชาวเน็ต โดยบอกว่า "ข้อสุดท้ายอะไรดีล่ะ ?" ซึ่งก็มีคนญี่ปุ่นอื่น ๆ เข้ามาคอมเมนต์กันมากมาย เช่น
- ข้อ 8 ไม่มีตั่วเฮียในสวนลุมแล้ว
- บันไดเลื่อนที่ญี่ปุ่นช้าจนน่าตกใจ หรือจะเป็นเครื่องสะท้อนอัตราการเติบโตของ GDP ไหมนะ
- อาหารไทยในญี่ปุ่นแพงมากกกก เพิ่มขึ้นจากที่ไทยอย่างน้อย 3 เท่า
- อีกข้อคือ พวกเขาไม่ขายข้าวมันไก่ในราคาที่ซื้อไหว
- ฉันคิดถึงวินมอเตอร์ไซค์ในไทย การเดินมันยุ่งยาก และฉันก็ไม่ชอบขี่จักรยานด้วย
- ไม่มีวินมอเตอร์ไซค์ ไม่มีหมาแมวที่เป็นมิตรแล้ว
- ข้อ 8 ของฉันคือไม่เหลือแรงบันดาลใจแล้ว
- ไม่มีหมาหน้าเซเว่นฯ แล้ว