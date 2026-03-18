สวนสัตว์เปิดเขาเขียว หัวจะปวด มีคนกระโดดลงบ่อหมูเด้ง ระทึกหิ้วส่งตำรวจ

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว หัวจะปวด มีคนกระโดดลงบ่อหมูเด้ง จนต้องนำตัวส่งตำรวจ โชคดีที่ไม่โดนกัดจนบาดเจ็บ อย่าคิดทำเด็ดขาด
แม้ว่าจะผ่านมา 1-2 ปี สำหรับกระแสหมูเด้ง ฮิปโปแคระสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี แต่ก็ยังมีคนเข้าไปชมอยู่เนือง ๆ ซึ่งในครั้งนี้ กลายเป็นดราม่าใหญ่ที่ทำให้คนในสวนสัตว์ไม่สบอารมณ์กันมาก
วันที่ 18 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง โพสต์ว่า หัวจะปวด มีคนกระโดดลงบ่อหมูเด้ง ดีไม่โดนกัด ล่าสุดส่งตำรวจเเล้วครับ
เห็นผมลงไปทำความสะอาด ไม่ใช่ว่าทุกคนจะลงได้นะ ย้ำตลอด ฮิปโปเป็นสัตว์ดุร้ายเข้าใกล้เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น หมูเด้งปลอดภัยดีครับ ไม่มีการสัมผัสตัวหมูเด้ง
ขอบคุณที่ช่วยกันแจ้ง จับคนทำผิดได้ทันครับผม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง
