สวนสัตว์เปิดเขาเขียว หัวจะปวด มีคนกระโดดลงบ่อหมูเด้ง ระทึกหิ้วส่งตำรวจ

 
          สวนสัตว์เปิดเขาเขียว หัวจะปวด มีคนกระโดดลงบ่อหมูเด้ง จนต้องนำตัวส่งตำรวจ โชคดีที่ไม่โดนกัดจนบาดเจ็บ อย่าคิดทำเด็ดขาด
          แม้ว่าจะผ่านมา 1-2 ปี สำหรับกระแสหมูเด้ง ฮิปโปแคระสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี แต่ก็ยังมีคนเข้าไปชมอยู่เนือง ๆ ซึ่งในครั้งนี้ กลายเป็นดราม่าใหญ่ที่ทำให้คนในสวนสัตว์ไม่สบอารมณ์กันมาก

          วันที่ 18 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง โพสต์ว่า หัวจะปวด มีคนกระโดดลงบ่อหมูเด้ง ดีไม่โดนกัด ล่าสุดส่งตำรวจเเล้วครับ 

          เห็นผมลงไปทำความสะอาด ไม่ใช่ว่าทุกคนจะลงได้นะ ย้ำตลอด ฮิปโปเป็นสัตว์ดุร้ายเข้าใกล้เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น หมูเด้งปลอดภัยดีครับ ไม่มีการสัมผัสตัวหมูเด้ง

          ขอบคุณที่ช่วยกันแจ้ง จับคนทำผิดได้ทันครับผม


ภาพจาก เฟซบุ๊ก ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง

          ความเห็นชาวเน็ต ระบุว่า เป็นเรื่องที่อันตรายมาก เพราะฮิปโปแคระเห็นตัวเล็กแบบนั้น แต่วิ่งเร็ว และสามารถกัดคนขาด 2 ท่อนได้เลย

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง


สวนสัตว์เปิดเขาเขียว หัวจะปวด มีคนกระโดดลงบ่อหมูเด้ง ระทึกหิ้วส่งตำรวจ อัปเดตล่าสุด 18 มีนาคม 2569 เวลา 09:44:51
