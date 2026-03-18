หมอไทยที่อยู่สหรัฐฯ 50 ปี กลับมาไทย ถูกรถชนเสียชีวิต ทั้งที่มีอาชีพช่วยเหลือคนอื่น

หมอคนไทยที่อยู่สหรัฐอเมริกามา 50 ปี กลับประเทศ แต่กลับถูกรถชนเสียชีวิต ผลจากความประมาทของคน ทั้งที่เป็นคนพยายามรักษาชีวิตคนอื่น
วันที่ 18 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก เภสัชโอตะ PharmaOtaku มีการเล่าเรื่องญาติที่เป็นหมออยู่ที่สหรัฐอเมริกากว่า 50 ปี แต่เสียชีวิตจากการถูกรถชนที่ประเทศไทย พร้อมเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดดังนี้
ญาติคนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องกับแม่ เรียนจบแพทย์จุฬาฯ ก่อนจะไปใช้ชีวิตที่อเมริกายาวหลังใช้ทุนเสร็จ ไปเรียนต่อหมอหัวใจ และเป็นอาจารย์แพทย์ที่นั่นตั้งแต่ก่อนเราเกิดซะอีก
เราไม่เคยเห็นหน้า หรือไม่เคยเจอแกเลย
ได้ยินเรื่องของแกผ่านแม่ เวลาที่แกกลับมาเยี่ยมญาติที่ไทย
แม่เราจะเรียกแกว่า โกน่ง
เราก็เลยเรียกตามแม่มาตลอด
ก่อนหน้านี้ปีที่แล้ว ตอนแกรู้ว่าเรามีแพลนอยากจะไปอเมริกา
โกน่งยังให้ที่อยู่ที่อเมริกาไว้ เผื่อเราจะไปพักด้วย
แต่สุดท้าย…เราก็ยังไม่เคยได้เจอแกเลย
-----
ล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม
โกน่งเดินทางมาประเทศไทยกับภรรยา
เพื่อมางานรวมรุ่นแพทย์จุฬาฯ ซึ่งทุกคนล้วนเป็นแพทย์เกษียณ
และไปทำกิจกรรมแพทย์อาสาที่ภาคใต้
ก่อนกลับ ทุกคนแวะพักผ่อนที่หัวหิน
ก่อนวันกลับ 1 วัน
ในขณะที่โกน่งกำลังจะขึ้นรถตู้
อยู่ ๆ ก็มีรถกระบะคันหนึ่งพุ่งตรงมาด้วยความเร็ว
พุ่งชนร่างแพทย์โรคหัวใจวัย 70 จากอเมริกา กระเด็นออกไป
ตอนนั้นหัวใจหยุดเต้น
แต่สามารถปั๊มกลับขึ้นมาได้
-----
ทุกคนรีบพาแกไปโรงพยาบาลใกล้ที่สุด
ญาติ ๆ อยากส่งเข้าไปรักษาในกรุงเทพฯ
แต่ทำได้ยากมาก เพราะซี่โครงหักหลายส่วน บาดแผลภายในรุนแรง
จึงทำได้แค่ส่งตัวต่อไปโรงพยาบาลศูนย์ที่ใกล้ที่สุด
คนที่ขับรถชน เป็นผู้หญิงอายุประมาณ 20 นิด ๆ
มาเยี่ยมครั้งหนึ่ง พร้อมพูดว่า ไม่ได้ตั้งใจ
และขอโทษซ้ำแล้วซ้ำอีก
แต่สำหรับครอบครัวของโกน่ง
ไม่มีใครหวังการชดเชยอะไรเลย
ทุกคนหวังแค่อย่างเดียว
คือให้แกฟื้นขึ้นมา
-----
แต่หลังจากนั้น อาการก็มีแต่ทรุดลง
ไตวาย ต้องฟอกไตสัปดาห์ละ 3 ครั้ง
เริ่มมีการติดเชื้อ
ร่างกายค่อย ๆ ล้มเหลวลงทีละส่วน
ลูก ๆ ของโกน่ง 2 คนบินมาจากอเมริกาเพื่อมาเยี่ยมพ่อ
มารู้ทีหลังว่า ซื้อตั๋วหลักแสน แม้จะบินอีโค่ เพราะสถานการณ์ช่วงนั้น
หลังจากนั้นไม่นาน
ภรรยาและลูก ๆ ก็ต้องบินกลับอเมริกาชั่วคราวไปจัดการธุระบางอย่าง
ในช่วงนั้น แม่เราก็เป็นคนช่วยติดตามอาการจากโรงพยาบาล
และคอยอัปเดตข่าวให้ภรรยาของโกน่ง
-----
อาการของโกน่งไม่ดีขึ้นเลย
หลังไตวาย ก็เริ่มติดเชื้อ
และทรุดลงเรื่อย ๆ
ไม่กี่สัปดาห์ต่อมา
ภรรยาของโกน่งกลับมาไทยอีกครั้ง
พร้อมการตัดสินใจบางอย่าง
หลังหารือกับแพทย์และญาติ ๆ แล้ว
ภรรยาของโกน่งตัดสินใจ
ยุติการรักษา
เพราะแม้รักษาต่อไป อาการก็มีแต่จะทรุดลง
หรือดีที่สุด…ก็อาจต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปตลอดชีวิต
-----
หลังจากนั้น
ญาติ ๆ ทุกคนมารวมตัวกันเพื่อบอกลาเป็นครั้งสุดท้าย
มีคุณยายท่านหนึ่ง อายุเกือบ 90 ปี
หูตาเริ่มไม่ดี แต่จ้างรถมาจากอยุธยา
มารู้ทีหลังว่า
เมื่อ 20 ปีก่อน แกเคยอยู่อเมริกา
และเคยได้รับการรักษาโรคหัวใจจากโกน่ง
พอรู้ว่าโกน่งประสบอุบัติเหตุที่ไทย
แกอดใจไม่ไหวที่จะมาบอกลาด้วยตัวเอง
-----
หลังจากนั้น 3-4 วัน
โกน่งก็ยังไม่จากไป
จนทุกคนพูดกันว่า
สมกับเป็นแพทย์โรคหัวใจ
เพราะอวัยวะล้มเหลวไปหมดแล้ว
ยกเว้น หัวใจ ที่ยังค่อย ๆ เต้น
ช้าลง…ช้าลง…
-----
และวันนี้
แม่ก็โทร. มาบอกว่า
โกน่งจากไปแล้ว
ท่ามกลางญาติ ๆ ทุกคน
-----
เรานั่งคิดอยู่นาน
คนคนหนึ่ง
ใช้ชีวิตทั้งชีวิตรักษาหัวใจของคนอื่น
แต่สุดท้าย
กลับต้องมาจากไป
เพราะอุบัติเหตุบนถนนในประเทศของตัวเอง
-----
ถนนในไทย
มันไม่ได้อันตรายเพราะ โชคร้าย
แต่มันอันตราย
เพราะความประมาทของใครบางคน
ที่อาจพรากทั้งชีวิตของอีกคนไปในไม่กี่วินาที
คำว่า ไม่ได้ตั้งใจ
มันเอาอะไรกลับมาไม่ได้เลย
-----
ถ้าคุณกำลังขับรถอยู่
ช่วยระวังให้มากกว่านี้อีกนิดก็ได้
เพราะคนที่อยู่ตรงหน้า
อาจเป็นทั้งชีวิตของใครอีกหลายคน
ด้านคนที่ได้อ่านโพสต์ดังกล่าวต่างนึกถึงเหตุการณ์อีกเหตุการณ์ที่คล้ายกันคือ ชาวต่างชาติปั่นจักรยานมาทั่วโลก แต่เสียชีวิตที่ประเทศไทย เป็นเรื่องความประมาทของคนที่แก้ไม่หาย จนเกิดเหตุการณ์ซ้ำแล้วซ้ำอีก