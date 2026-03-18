หมอไทยที่อยู่สหรัฐฯ 50 ปี กลับมาไทย ถูกรถชนเสียชีวิต ทั้งที่มีอาชีพช่วยเหลือคนอื่น

 
          หมอคนไทยที่อยู่สหรัฐอเมริกามา 50 ปี กลับประเทศ แต่กลับถูกรถชนเสียชีวิต ผลจากความประมาทของคน ทั้งที่เป็นคนพยายามรักษาชีวิตคนอื่น
หมอกลับไทย เสียชีวิต

          วันที่ 18 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก เภสัชโอตะ PharmaOtaku มีการเล่าเรื่องญาติที่เป็นหมออยู่ที่สหรัฐอเมริกากว่า 50 ปี แต่เสียชีวิตจากการถูกรถชนที่ประเทศไทย พร้อมเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดดังนี้

          ญาติคนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องกับแม่ เรียนจบแพทย์จุฬาฯ ก่อนจะไปใช้ชีวิตที่อเมริกายาวหลังใช้ทุนเสร็จ ไปเรียนต่อหมอหัวใจ และเป็นอาจารย์แพทย์ที่นั่นตั้งแต่ก่อนเราเกิดซะอีก

          เราไม่เคยเห็นหน้า หรือไม่เคยเจอแกเลย
          ได้ยินเรื่องของแกผ่านแม่ เวลาที่แกกลับมาเยี่ยมญาติที่ไทย
          แม่เราจะเรียกแกว่า โกน่ง
          เราก็เลยเรียกตามแม่มาตลอด
          ก่อนหน้านี้ปีที่แล้ว ตอนแกรู้ว่าเรามีแพลนอยากจะไปอเมริกา
          โกน่งยังให้ที่อยู่ที่อเมริกาไว้ เผื่อเราจะไปพักด้วย
          แต่สุดท้าย…เราก็ยังไม่เคยได้เจอแกเลย

          -----

          ล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม
          โกน่งเดินทางมาประเทศไทยกับภรรยา
          เพื่อมางานรวมรุ่นแพทย์จุฬาฯ ซึ่งทุกคนล้วนเป็นแพทย์เกษียณ
          และไปทำกิจกรรมแพทย์อาสาที่ภาคใต้
          ก่อนกลับ ทุกคนแวะพักผ่อนที่หัวหิน
          ก่อนวันกลับ 1 วัน
          ในขณะที่โกน่งกำลังจะขึ้นรถตู้
          อยู่ ๆ ก็มีรถกระบะคันหนึ่งพุ่งตรงมาด้วยความเร็ว
          พุ่งชนร่างแพทย์โรคหัวใจวัย 70 จากอเมริกา กระเด็นออกไป
          ตอนนั้นหัวใจหยุดเต้น
          แต่สามารถปั๊มกลับขึ้นมาได้

          -----

          ทุกคนรีบพาแกไปโรงพยาบาลใกล้ที่สุด
          ญาติ ๆ อยากส่งเข้าไปรักษาในกรุงเทพฯ
          แต่ทำได้ยากมาก เพราะซี่โครงหักหลายส่วน บาดแผลภายในรุนแรง
          จึงทำได้แค่ส่งตัวต่อไปโรงพยาบาลศูนย์ที่ใกล้ที่สุด
          คนที่ขับรถชน เป็นผู้หญิงอายุประมาณ 20 นิด ๆ
          มาเยี่ยมครั้งหนึ่ง พร้อมพูดว่า ไม่ได้ตั้งใจ
          และขอโทษซ้ำแล้วซ้ำอีก
          แต่สำหรับครอบครัวของโกน่ง
          ไม่มีใครหวังการชดเชยอะไรเลย
          ทุกคนหวังแค่อย่างเดียว
          คือให้แกฟื้นขึ้นมา

          -----

          แต่หลังจากนั้น อาการก็มีแต่ทรุดลง
          ไตวาย ต้องฟอกไตสัปดาห์ละ 3 ครั้ง
          เริ่มมีการติดเชื้อ
          ร่างกายค่อย ๆ ล้มเหลวลงทีละส่วน
          ลูก ๆ ของโกน่ง 2 คนบินมาจากอเมริกาเพื่อมาเยี่ยมพ่อ
          มารู้ทีหลังว่า ซื้อตั๋วหลักแสน แม้จะบินอีโค่ เพราะสถานการณ์ช่วงนั้น
          หลังจากนั้นไม่นาน
          ภรรยาและลูก ๆ ก็ต้องบินกลับอเมริกาชั่วคราวไปจัดการธุระบางอย่าง
          ในช่วงนั้น แม่เราก็เป็นคนช่วยติดตามอาการจากโรงพยาบาล
          และคอยอัปเดตข่าวให้ภรรยาของโกน่ง

          -----

          อาการของโกน่งไม่ดีขึ้นเลย
          หลังไตวาย ก็เริ่มติดเชื้อ
          และทรุดลงเรื่อย ๆ
          ไม่กี่สัปดาห์ต่อมา
          ภรรยาของโกน่งกลับมาไทยอีกครั้ง
          พร้อมการตัดสินใจบางอย่าง
          หลังหารือกับแพทย์และญาติ ๆ แล้ว
          ภรรยาของโกน่งตัดสินใจ
          ยุติการรักษา
          เพราะแม้รักษาต่อไป อาการก็มีแต่จะทรุดลง
          หรือดีที่สุด…ก็อาจต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปตลอดชีวิต

          -----


          หลังจากนั้น
          ญาติ ๆ ทุกคนมารวมตัวกันเพื่อบอกลาเป็นครั้งสุดท้าย
          มีคุณยายท่านหนึ่ง อายุเกือบ 90 ปี
          หูตาเริ่มไม่ดี แต่จ้างรถมาจากอยุธยา
          มารู้ทีหลังว่า
          เมื่อ 20 ปีก่อน แกเคยอยู่อเมริกา
          และเคยได้รับการรักษาโรคหัวใจจากโกน่ง
          พอรู้ว่าโกน่งประสบอุบัติเหตุที่ไทย
          แกอดใจไม่ไหวที่จะมาบอกลาด้วยตัวเอง

          -----

          หลังจากนั้น 3-4 วัน
          โกน่งก็ยังไม่จากไป
          จนทุกคนพูดกันว่า
          สมกับเป็นแพทย์โรคหัวใจ
          เพราะอวัยวะล้มเหลวไปหมดแล้ว
          ยกเว้น หัวใจ ที่ยังค่อย ๆ เต้น
          ช้าลง…ช้าลง…

          -----

          และวันนี้
          แม่ก็โทร. มาบอกว่า
          โกน่งจากไปแล้ว
          ท่ามกลางญาติ ๆ ทุกคน

          -----

          เรานั่งคิดอยู่นาน
          คนคนหนึ่ง
          ใช้ชีวิตทั้งชีวิตรักษาหัวใจของคนอื่น
          แต่สุดท้าย
          กลับต้องมาจากไป
          เพราะอุบัติเหตุบนถนนในประเทศของตัวเอง

          -----

          ถนนในไทย
          มันไม่ได้อันตรายเพราะ โชคร้าย
          แต่มันอันตราย
          เพราะความประมาทของใครบางคน
          ที่อาจพรากทั้งชีวิตของอีกคนไปในไม่กี่วินาที
          คำว่า ไม่ได้ตั้งใจ
          มันเอาอะไรกลับมาไม่ได้เลย

          -----

          ถ้าคุณกำลังขับรถอยู่
          ช่วยระวังให้มากกว่านี้อีกนิดก็ได้
          เพราะคนที่อยู่ตรงหน้า
          อาจเป็นทั้งชีวิตของใครอีกหลายคน

          ด้านคนที่ได้อ่านโพสต์ดังกล่าวต่างนึกถึงเหตุการณ์อีกเหตุการณ์ที่คล้ายกันคือ ชาวต่างชาติปั่นจักรยานมาทั่วโลก แต่เสียชีวิตที่ประเทศไทย เป็นเรื่องความประมาทของคนที่แก้ไม่หาย จนเกิดเหตุการณ์ซ้ำแล้วซ้ำอีก
อัปเดตล่าสุด 18 มีนาคม 2569 เวลา 11:16:54
