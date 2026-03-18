อดีตลูกเรือประสบการณ์ 25 ปี เผยเรื่องสำคัญ ทำไมไม่ควรใส่ถุงเท้าสีดำขึ้นเครื่องบิน

          อดีตลูกเรือประสบการณ์ 25 ปี เผยเรื่องสำคัญ ทำไมไม่ควรใส่ถุงเท้าสีดำขึ้นเครื่อง หลายคนไม่รู้ เปิดเหตุผลและสถานการณ์ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้ 

ทำไมไม่ควรใส่ถุงเท้าสีดำขึ้นเครื่องบิน

          นักเดินทางบางคนชื่นชอบการแต่งตัวขึ้นเครื่องบิน ในขณะที่ก่อนหน้านี้เคยมีผู้ออกมาเตือนหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแต่งตัวขึ้นเครื่องบิน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อ กางเกง หรือรองเท้า แต่มีจุดที่หลายคนอาจจะคิดไม่ถึง นั่นก็คือ ถุงเท้า ซึ่งเหตุผลไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นหรือความเหมาะสมแต่อย่างใด 

          เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ UNILAD เผยเรื่องราวจาก คริส เมเจอร์ (Kris Major) อดีตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบิน บริติช แอร์เวย์ส (British Airways) ผู้มีประสบการณ์ในการทำงานมามากกว่า 25 ปี ได้ออกมาเผยเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการสวมถุงเท้าขึ้นเครื่องบิน โดยเฉพาะผู้โดยสารที่ชอบถอดรองเท้า สีของถุงเท้ามีความสำคัญอย่างที่หลายคนอาจคาดไม่ถึง ดังนั้นจึงมีเหตุผลสำคัญที่ไม่ควรสวมถุงเท้าสีดำขึ้นเครื่องบิน 

ปัญหาเรื่องความปลอดภัย 


          คริส อธิบายว่า การสวมถุงเท้าสีดำขึ้นเครื่องบินสามารถก่อให้เกิดปัญหาได้ โดยยกเคสตัวอย่างของผู้โดยสารที่ชอบถอดรองเท้าบนเครื่องบิน ในเที่ยวบินกลางคืน แสงไฟในห้องโดยสารจะสลัว และถุงเท้าสีเข้มจะกลืนไปกับเงา เมื่อผู้โดยสารเหยียดขาและยื่นเท้าออกมาบริเวณทางเดิน "ในสภาวะเช่นนั้น ลูกเรืออาจมองไม่เห็นเท้าของคุณจนกว่าจะถึงวินาทีสุดท้าย"

          สิ่งที่เกิดขึ้นคือ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะสะดุดเท้าผู้โดยสารในขณะที่พวกเขากำลังนอนหลับหรือพักผ่อน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น "อะไรก็ตามที่มองเห็นได้ยากในระดับพื้น คือสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้"

          "มันไม่ใช่เรื่องของแฟชั่น มันเป็นเรื่องของทัศนวิสัย ในทางเดินแคบ ๆ พนักงานต้องเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว บางครั้งต้องถือเครื่องดื่มร้อน และจะต้องเดินอย่างระวังทั้งกระเป๋า ข้อศอก และผู้โดยสารที่กำลังง่วงนอน" คริส กล่าว 

ไม่ใช่สีดำ ก็อาจเป็นปัญหา 


          สำหรับผู้โดยสารที่ชอบถอดรองเท้าบนเครื่องบิน อาจจะไม่เกิดปัญหา หากผู้โดยสารรักษาสุขอนามัยรักษาความสะอาด เพื่อไม่ให้เท้าเกิดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ในห้องโดยสาร โดยเฉพาะหากต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินระยะไกล หรือหากผู้โดยสารต้องเผชิญกับปัญหากลิ่นเท้าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หลังจากเดินทางมาตลอดทั้งวัน ทางพนักงานแนะนำให้ ไปจัดการทำความสะอาดมันได้ที่ห้องน้ำ 

ไม่ใช่แค่สี แต่ประเภทของผ้าก็สำคัญ 


          ความสบายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อเดินทางโดยเครื่องบิน การสวมใส่เสื้อผ้าที่มีความยืดหยุ่นและระบายอากาศได้ดีจึงเป็นสิ่งที่แนะนำ อย่างไรก็ดี นอร์ เดอ สวาร์ต ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Super Label Store ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเนื้อผ้า ได้เผยคำเตือนว่า มีวัสดุบางชนิดที่ควรหลีกเลี่ยง เมื่อต้องเดินทางด้วยเครื่องบิน 

          ผ้าใยสังเคราะห์ที่มีส่วนประกอบ เช่น โพลีเอสเตอร์ ไนลอน และอะคริลิก สามารถละลายติดกับผิวหนังได้โดยตรง เมื่อสัมผัสกับอุณหภูมิสูง หากเกิดการไหม้ ผู้สวมใส่จะได้รับบาดเจ็บรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากวัสดุที่หลอมเหลวยังคงถ่ายเทความร้อนไปยังผิวหนังต่อได้อีกนานหลังจากที่ไฟดับลงแล้ว 

          ผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำให้เลือกสวมใส่ผ้าเส้นใยธรรมชาติ เช่น ผ้าฝ้าย ขนสัตว์ ผ้าลินิน หรือแม้แต่ผ้าไหม ล้วนเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่ามาก  

ขอบคุณข้อมูลจาก UNILAD


อดีตลูกเรือประสบการณ์ 25 ปี เผยเรื่องสำคัญ ทำไมไม่ควรใส่ถุงเท้าสีดำขึ้นเครื่องบิน โพสต์เมื่อ 18 มีนาคม 2569 เวลา 10:30:36
