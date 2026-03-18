ช็อก เตาแก๊สระเบิดกลางร้าน ปาร์ตี้วันเกิดกลายเป็นความสยอง นร. เจ็บระนาว 11 คน

          ช็อก เตาแก๊สพกพาระเบิดกลางร้านอาหารฟิลิปปินส์ นักเรียนวงแตก พบกำลังฉลองวันเกิดเพื่อน-เพิ่งร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ กลายเป็นนาทีสยอง พบเจ็บ 11 ราย มี 2 คนต้องผ่าตัด 

          วันที่ 15 มีนาคม 2569 เว็บไซต์มาเธอร์ชิป รายงานว่า ปาร์ตี้วันเกิดของนักเรียนกลุ่มหนึ่งในฟิลิปปินส์ กลายมาเป็นเหตุสยองอย่างไม่คาดคิด เมื่อจู่ ๆ เตาแก๊สพกพาที่วางอยู่บนโต๊ะเกิดระเบิดขึ้นกลางวง ทำให้เด็ก ๆ ต่างส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวด และได้รับบาดเจ็บถึง 11 คน โดยในจำนวนนี้มี 2 คนที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด 

          เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมา ภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองดากูปัน ซึ่งเด็ก ๆ มารวมตัวกันหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมที่โรงเรียน เพื่อฉลองวันเกิดให้หนึ่งในเพื่อนร่วมชั้น แต่ขณะที่พวกเขาเพิ่งจะเริ่มร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ เตาแก๊สพกพาที่ใช้แก๊สกระป๋อง กลับระเบิดออกมา ทำให้นักเรียนที่ร้องยังไม่ทันจบเพลงถึงกับวงแตก ส่งเสียงกรี๊ดสนั่น 

          ทางตำรวจเผยว่า แก๊สที่รั่วออกมาจากเตาแก๊สพกพาอาจเป็นสาเหตุ เมื่อเกิดประกายไฟจึงเกิดการระเบิดขึ้น ระหว่างที่นักเรียนกลุ่มนี้อยู่ระหว่างการฉลอง โดยนักเรียนทั้ง 11 คนที่ได้รับบาดเจ็บ ถูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาแล้ว 

          ต่อมาพบว่ามี 3 คนที่กลับบ้านได้ ขณะที่อีก 8 คนยังต้องแอดมิตดูอาการ ซึ่งในจำนวนนี้มี 2 คนที่จะต้องรับการผ่าตัด แม้ทางตำรวจยืนยันว่าอาการของพวกเธอไม่ถึงขั้นวิกฤตก็ตาม 

          ในส่วนของค่ารักษาพยาบาล ทางตำรวจเผยว่าเจ้าของร้านอาหารตกลงที่จะรับผิดชอบทั้งหมด โดยทางร้านเผยว่าเพิ่งเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครั้งแรก พร้อมยืนยันว่ามีการตรวจเช็กและทำความสะอาดเตาแก๊สพกพาอยู่เป็นประจำ

          ทั้งนี้ ทางตำรวจยังต้องสืบสวนต่อไปถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดการระเบิด รวมถึงตรวจสอบว่ามีปัญหาแก๊สรั่วมาก่อนใช้งานหรือไม่ พร้อมกันนั้นยังเตือนไปถึงผู้ประกอบการร้านอาหารและประชาชน ให้ระมัดระวังในการใช้เตาแก๊สพกพา โดยเฉพาะการใช้ในพื้นที่ปิดซึ่งจะเกิดการสะสมของแก๊สได้ 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก Mothership


ช็อก เตาแก๊สระเบิดกลางร้าน ปาร์ตี้วันเกิดกลายเป็นความสยอง นร. เจ็บระนาว 11 คน อัปเดตล่าสุด 18 มีนาคม 2569 เวลา 11:53:15
