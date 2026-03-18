น้องแพทตี้ ชนัญชิดา จากแชมป์ มาสเตอร์เชฟ จูเนียร์ คนแรก ในวัย 10 ขวบ สู่ว่าที่คุณหมอ

น้องแพทตี้ ชนัญชิดา พงษ์เพ็ชร จากแชมป์ มาสเตอร์เชฟ จูเนียร์ คนแรก ในวัย 10 ขวบ เวลาผ่านไป ปัจจุบันกลายเป็นว่าที่คุณหมอ สอบติดหลายสถาบัน
แฟน ๆ รายการแข่งขันทำอาหารคงจะคุ้นหน้าคุ้นตา น้องแพทตี้ ชนัญชิดา พงษ์เพ็ชร สาวน้อยอัศจรรย์เจ้าของรอยยิ้มสุดสดใส ที่สามารถคว้าแชมป์ มาสเตอร์เชฟ จูเนียร์ ประเทศไทย คนแรก มาได้สำเร็จในวัยเพียง 10 ขวบ จากการแข่งขัน MasterChef Junior Thailand ซีซั่น1 เมื่อปี 2561 สร้างความประทับใจและได้รับเสียงชื่นชมจากผู้คนเป็นจำนวนมาก
ล่าสุด (18 มีนาคม 2569) หลังจากเวลาผ่านไปนานถึงเกือบ 8 ปี น้องแพทตี้ได้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นสาวสวย และไม่เคยหยุดพัฒนาความเก่ง แถมยังมีความสามารถที่โดดเด่นอย่างน่าทึ่ง ปัจจุบันประสบความสำเร็จอีกความฝันกลายเป็นว่าที่คุณหมอ หลังจากสอบติดคณะแพทยศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ประวัติ แพทตี้ ชนัญชิดา
- แพทตี้ หรือ ชนัญชิดา พงษ์เพ็ชร เกิดเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2551 ปัจจุบันอายุ 17 ปี
- Facebook : Natty Pattie
- Instagram : pattieeeeee___
- แพทตี้ มีทักษะความสามารถในการทำอาหารตั้งแต่ยังเด็ก เคยเรียนทำอาหารจากเชฟมากฝีมือ ได้เข้าร่วมในรายการมาสเตอร์เชฟ จูเนียร์ ประเทศไทย ในฐานะผู้เข้าแข่งขันที่มีทั้งฝีมือและความพยายามทุ่มเท อีกทั้งยังมีความรอบรู้เรื่องเคล็ดลับและวัตถุดิบในการทำอาหารที่โดดเด่น สามารถเผชิญการแข่งขันสุดท้าทายจนคว้าชัยชนะ กลายเป็นแชมป์มาสเตอร์เชฟ จูเนียร์ ประเทศไทย คนแรก
- ปัจจุบัน แพทตี้จบการการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนนานาชาติ และกำลังเตรียมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ก้าวสู่การเป็นนักศึกษาแพทย์
- แพทตี้ ชนัญชิดา สอบติดคณะแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือ PSMD ในรอบ Portfolio หลักสูตร แพทยศาตรบัณฑิต ควบวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (MD-MS) โดยจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 7 ปี ได้ 2 ปริญญาตรีและโท
- เมื่อเรียนจบ แพทตี้จะได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับปริญญาโท สาขาควบจากมหาวิทยาลัยในความร่วมมือ 4 สถาบันได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน, มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- นอกจากนี้ แพทตี้ยังได้ยื่น Portfolio สอบติดอีก 3 สถาบัน ซึ่งได้สละสิทธิ์หมดเรียบร้อยหมดแล้ว ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว่าที่คุณหมอที่ (ยังคง) ทำอาหารเก่งมาก
คุณแม่ของแพทตี้ ได้เขียนข้อความแสดงความภาคภูมิใจต่อความสำเร็จของลูกสาวในวันนี้ กล่าวว่า "บทใหม่ของชีวิตที่หนูเลือกเอง กับการเป็นนักศึกษาแพทย์ แม่จะคอยยืนมองด้วยหัวใจที่ภูมิใจที่สุด"
ทั้งนี้ คุณแม่ยังได้กล่าวถึงความชื่นชอบในการทำอาหารของแพทตี้ "
แม้วันนี้แพทตี้จะเลือกตัดสินใจเดินตามอีกความฝันของชีวิต ในการเลือกเรียนแพทย์ แต่ความรักในการทำอาหารไม่เคยหายไปไหน ครัวยังคงเป็นพื้นที่แห่งความสุข เป็นพื้นที่ปลอดภัยของแพทตี้เสมอ ไม่ว่าจะเรียนหนัก จะเหนื่อยจากการอ่านหนังสือขนาดไหน แพทตี้ก็ยังหาเวลาเข้าครัว ผ่อนคลายด้วยการทำอาหาร ทำขนมที่รักอยู่เสมอ"
