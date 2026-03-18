น้องแพทตี้ ชนัญชิดา จากแชมป์ มาสเตอร์เชฟ จูเนียร์ คนแรก ในวัย 10 ขวบ สู่ว่าที่คุณหมอ

 
           น้องแพทตี้ ชนัญชิดา พงษ์เพ็ชร จากแชมป์ มาสเตอร์เชฟ จูเนียร์ คนแรก ในวัย 10 ขวบ เวลาผ่านไป ปัจจุบันกลายเป็นว่าที่คุณหมอ สอบติดหลายสถาบัน 




น้องแพทตี้ ชนัญชิดา จากแชมป์ มาสเตอร์เชฟ จูเนียร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Natty Pattie 

            แฟน ๆ รายการแข่งขันทำอาหารคงจะคุ้นหน้าคุ้นตา น้องแพทตี้ ชนัญชิดา พงษ์เพ็ชร สาวน้อยอัศจรรย์เจ้าของรอยยิ้มสุดสดใส ที่สามารถคว้าแชมป์ มาสเตอร์เชฟ จูเนียร์ ประเทศไทย คนแรก มาได้สำเร็จในวัยเพียง 10 ขวบ จากการแข่งขัน MasterChef Junior Thailand ซีซั่น1 เมื่อปี 2561 สร้างความประทับใจและได้รับเสียงชื่นชมจากผู้คนเป็นจำนวนมาก 

            ล่าสุด (18 มีนาคม 2569) หลังจากเวลาผ่านไปนานถึงเกือบ 8 ปี น้องแพทตี้ได้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นสาวสวย  และไม่เคยหยุดพัฒนาความเก่ง แถมยังมีความสามารถที่โดดเด่นอย่างน่าทึ่ง ปัจจุบันประสบความสำเร็จอีกความฝันกลายเป็นว่าที่คุณหมอ หลังจากสอบติดคณะแพทยศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

น้องแพทตี้ ชนัญชิดา จากแชมป์ มาสเตอร์เชฟ จูเนียร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Natty Pattie 

ประวัติ แพทตี้ ชนัญชิดา  

            - แพทตี้ หรือ ชนัญชิดา พงษ์เพ็ชร เกิดเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2551 ปัจจุบันอายุ 17 ปี 

            - Facebook : Natty Pattie
            - Instagram :  pattieeeeee___

            -  แพทตี้ มีทักษะความสามารถในการทำอาหารตั้งแต่ยังเด็ก เคยเรียนทำอาหารจากเชฟมากฝีมือ ได้เข้าร่วมในรายการมาสเตอร์เชฟ จูเนียร์ ประเทศไทย ในฐานะผู้เข้าแข่งขันที่มีทั้งฝีมือและความพยายามทุ่มเท อีกทั้งยังมีความรอบรู้เรื่องเคล็ดลับและวัตถุดิบในการทำอาหารที่โดดเด่น สามารถเผชิญการแข่งขันสุดท้าทายจนคว้าชัยชนะ กลายเป็นแชมป์มาสเตอร์เชฟ จูเนียร์ ประเทศไทย คนแรก  
            - ปัจจุบัน แพทตี้จบการการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนนานาชาติ และกำลังเตรียมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ก้าวสู่การเป็นนักศึกษาแพทย์

น้องแพทตี้ ชนัญชิดา จากแชมป์ มาสเตอร์เชฟ จูเนียร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก MasterChef Thailand - มาสเตอร์เชฟ ประเทศไทย

น้องแพทตี้ ชนัญชิดา จากแชมป์ มาสเตอร์เชฟ จูเนียร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก MasterChef Thailand - มาสเตอร์เชฟ ประเทศไทย

จากแชมป์ทำอาหารรุ่นจิ๋ว สู่ว่าที่คุณหมอคนเก่ง 

            - แพทตี้ ชนัญชิดา สอบติดคณะแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือ PSMD ในรอบ Portfolio หลักสูตร แพทยศาตรบัณฑิต ควบวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (MD-MS) โดยจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 7 ปี ได้ 2 ปริญญาตรีและโท 

            - เมื่อเรียนจบ แพทตี้จะได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับปริญญาโท สาขาควบจากมหาวิทยาลัยในความร่วมมือ 4 สถาบันได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน, มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

            - นอกจากนี้ แพทตี้ยังได้ยื่น Portfolio สอบติดอีก 3 สถาบัน ซึ่งได้สละสิทธิ์หมดเรียบร้อยหมดแล้ว ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

น้องแพทตี้ ชนัญชิดา จากแชมป์ มาสเตอร์เชฟ จูเนียร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Natty Pattie 

ว่าที่คุณหมอที่ (ยังคง) ทำอาหารเก่งมาก  

            คุณแม่ของแพทตี้ ได้เขียนข้อความแสดงความภาคภูมิใจต่อความสำเร็จของลูกสาวในวันนี้ กล่าวว่า "บทใหม่ของชีวิตที่หนูเลือกเอง กับการเป็นนักศึกษาแพทย์ แม่จะคอยยืนมองด้วยหัวใจที่ภูมิใจที่สุด" 

            ทั้งนี้ คุณแม่ยังได้กล่าวถึงความชื่นชอบในการทำอาหารของแพทตี้ "  
แม้วันนี้แพทตี้จะเลือกตัดสินใจเดินตามอีกความฝันของชีวิต ในการเลือกเรียนแพทย์ แต่ความรักในการทำอาหารไม่เคยหายไปไหน ครัวยังคงเป็นพื้นที่แห่งความสุข เป็นพื้นที่ปลอดภัยของแพทตี้เสมอ ไม่ว่าจะเรียนหนัก จะเหนื่อยจากการอ่านหนังสือขนาดไหน แพทตี้ก็ยังหาเวลาเข้าครัว ผ่อนคลายด้วยการทำอาหาร ทำขนมที่รักอยู่เสมอ" 

น้องแพทตี้ ชนัญชิดา จากแชมป์ มาสเตอร์เชฟ จูเนียร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Natty Pattie 

น้องแพทตี้ ชนัญชิดา จากแชมป์ มาสเตอร์เชฟ จูเนียร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Natty Pattie 

น้องแพทตี้ ชนัญชิดา จากแชมป์ มาสเตอร์เชฟ จูเนียร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Natty Pattie 

น้องแพทตี้ ชนัญชิดา จากแชมป์ มาสเตอร์เชฟ จูเนียร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Natty Pattie 



น้องแพทตี้ ชนัญชิดา จากแชมป์ มาสเตอร์เชฟ จูเนียร์ คนแรก ในวัย 10 ขวบ สู่ว่าที่คุณหมอ โพสต์เมื่อ 18 มีนาคม 2569 เวลา 12:25:04
