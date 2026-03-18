HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

แฉ ครูดีเด่น โรงเรียนดังชลบุรี ปิดห้องทำร้ายนักเรียน ป.5 ช็อกคำพูด กูยังไม่หายสนุก !

          ผู้ปกครองแฉ ครูดีเด่นโรงเรียนดังชลบุรี ปิดห้องทำร้ายเด็ก ป.5 ฉุนส่งงานช้า เปิดคลิปเสียงสุดเถื่อนด่าหยาบ-ซ้อมน่วม ลั่นกูยังไม่หายสนุกเลย

แฉครูดีเด่นทำร้ายเด็ก
ภาพจาก RedSkullxxx

          วันที่ 18 มีนาคม 2569 ผู้ปกครองของนักเรียนชายชั้น ป.5 โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ออกมาแฉพฤติกรรมของครูผู้สอนรายวิชาการงานอาชีพ ที่เพิ่งคว้ารางวัลครูดีเด่น ก่อเหตุทำร้ายร่างกายเด็กภายในห้องเรียน โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในอาคารเรียนชั้น 3 ซึ่งครูได้เรียกเด็กขึ้นไป ก่อนปิดประตูและล็อกห้อง จากนั้นได้ต่อยบริเวณหน้าท้องและลิ้นปี่ประมาณ 3-4 ครั้ง รวมถึงตบและชกที่ไหล่ทั้งสองข้าง

          ผู้ปกครอง ได้แก่ คุณพ่อต่ายและคุณแม่หอม เปิดเผยว่า ได้รวบรวมหลักฐานสำคัญไว้ครบถ้วน ทั้งคลิปเสียงขณะเกิดเหตุ ใบรับรองแพทย์ และใบแจ้งความ เพื่อใช้ดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยระบุว่า ระหว่างเกิดเหตุ ครูยังมีการข่มขู่ไม่ให้นำเรื่องไปบอกผู้ปกครอง พร้อมกล่าวว่า "หากไปบอกจะโดนอีก" และ "ยังต้องเจอกันอีก 3 ปี"

          คลิปเสียงที่บันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ปรากฏเสียงครูใช้ถ้อยคำหยาบคาย ด่าทอ และทำร้ายร่างกายเด็กอย่างต่อเนื่อง โดยเด็กพยายามขอโทษและร้องไห้ด้วยความกลัว พร้อมกล่าวว่า "จะให้ผมกราบตีนก็ได้ครับ" แต่ครูกลับไม่ยอมและยังคงใช้ความรุนแรงต่อ พร้อมพูดในลักษณะข่มขู่ว่า "กูยังไม่หายสนุกเลย" และ "กูไม่เคยเกลียดใครเท่ามึง"

          จากข้อมูลระบุว่า สาเหตุของเหตุการณ์เกิดจากนักเรียนส่งงานล่าช้า อย่างไรก็ตาม ความรุนแรงที่เกิดขึ้นสร้างความหวาดกลัวให้กับเด็กเป็นอย่างมาก โดยผู้ปกครองระบุว่า ขณะนี้น้องมีไข้เล็กน้อย และอยู่ระหว่างพักรักษาตัวที่บ้านตามคำแนะนำของแพทย์

แฉครูดีเด่นทำร้ายเด็ก
ภาพจาก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

          ผู้ปกครองยืนยันว่าจะดำเนินเรื่องให้ถึงที่สุด เนื่องจากจนถึงขณะนี้ครูผู้ถูกกล่าวหายังไม่ได้ติดต่อหรือแสดงความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมกันนี้ยังมีการเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ครูรายดังกล่าวมีพฤติกรรมลงโทษนักเรียนอย่างรุนแรงมาแล้วหลายครั้งในชั้นเรียน แต่ที่ผ่านมาไม่มีผู้ปกครองรายใดออกมาร้องเรียนต่อสื่อ

          ทั้งนี้ ครูผู้ถูกกล่าวหายังเพิ่งได้รับเกียรติบัตร ครูดีเด่น ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2569 ยิ่งทำให้เหตุการณ์ดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคม ขณะที่ล่าสุดยังไม่มีคำชี้แจงจากทางโรงเรียนหรือครูผู้ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

 
ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่อง 3, RedSkullxxx



อัปเดตล่าสุด 18 มีนาคม 2569 เวลา 13:59:03 4,810 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 สามีกุญแจซอล ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ กุญแจซอล
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นนนี่ ณัฐชา ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย