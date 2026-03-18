แฉ ครูดีเด่น โรงเรียนดังชลบุรี ปิดห้องทำร้ายนักเรียน ป.5 ช็อกคำพูด กูยังไม่หายสนุก !

ผู้ปกครองแฉ ครูดีเด่นโรงเรียนดังชลบุรี ปิดห้องทำร้ายเด็ก ป.5 ฉุนส่งงานช้า เปิดคลิปเสียงสุดเถื่อนด่าหยาบ-ซ้อมน่วม ลั่นกูยังไม่หายสนุกเลย
วันที่ 18 มีนาคม 2569 ผู้ปกครองของนักเรียนชายชั้น ป.5 โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ออกมาแฉพฤติกรรมของครูผู้สอนรายวิชาการงานอาชีพ ที่เพิ่งคว้ารางวัลครูดีเด่น ก่อเหตุทำร้ายร่างกายเด็กภายในห้องเรียน โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในอาคารเรียนชั้น 3 ซึ่งครูได้เรียกเด็กขึ้นไป ก่อนปิดประตูและล็อกห้อง จากนั้นได้ต่อยบริเวณหน้าท้องและลิ้นปี่ประมาณ 3-4 ครั้ง รวมถึงตบและชกที่ไหล่ทั้งสองข้าง
ผู้ปกครอง ได้แก่ คุณพ่อต่ายและคุณแม่หอม เปิดเผยว่า ได้รวบรวมหลักฐานสำคัญไว้ครบถ้วน ทั้งคลิปเสียงขณะเกิดเหตุ ใบรับรองแพทย์ และใบแจ้งความ เพื่อใช้ดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยระบุว่า ระหว่างเกิดเหตุ ครูยังมีการข่มขู่ไม่ให้นำเรื่องไปบอกผู้ปกครอง พร้อมกล่าวว่า "หากไปบอกจะโดนอีก" และ "ยังต้องเจอกันอีก 3 ปี"
คลิปเสียงที่บันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ปรากฏเสียงครูใช้ถ้อยคำหยาบคาย ด่าทอ และทำร้ายร่างกายเด็กอย่างต่อเนื่อง โดยเด็กพยายามขอโทษและร้องไห้ด้วยความกลัว พร้อมกล่าวว่า "จะให้ผมกราบตีนก็ได้ครับ" แต่ครูกลับไม่ยอมและยังคงใช้ความรุนแรงต่อ พร้อมพูดในลักษณะข่มขู่ว่า "กูยังไม่หายสนุกเลย" และ "กูไม่เคยเกลียดใครเท่ามึง"
จากข้อมูลระบุว่า สาเหตุของเหตุการณ์เกิดจากนักเรียนส่งงานล่าช้า อย่างไรก็ตาม ความรุนแรงที่เกิดขึ้นสร้างความหวาดกลัวให้กับเด็กเป็นอย่างมาก โดยผู้ปกครองระบุว่า ขณะนี้น้องมีไข้เล็กน้อย และอยู่ระหว่างพักรักษาตัวที่บ้านตามคำแนะนำของแพทย์
ผู้ปกครองยืนยันว่าจะดำเนินเรื่องให้ถึงที่สุด เนื่องจากจนถึงขณะนี้ครูผู้ถูกกล่าวหายังไม่ได้ติดต่อหรือแสดงความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมกันนี้ยังมีการเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ครูรายดังกล่าวมีพฤติกรรมลงโทษนักเรียนอย่างรุนแรงมาแล้วหลายครั้งในชั้นเรียน แต่ที่ผ่านมาไม่มีผู้ปกครองรายใดออกมาร้องเรียนต่อสื่อ
ทั้งนี้ ครูผู้ถูกกล่าวหายังเพิ่งได้รับเกียรติบัตร ครูดีเด่น ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2569 ยิ่งทำให้เหตุการณ์ดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคม ขณะที่ล่าสุดยังไม่มีคำชี้แจงจากทางโรงเรียนหรือครูผู้ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
