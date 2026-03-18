สาว 18 ปวดท้องรุนแรง พบมีเนื้องอก 12 ซม. หมอตะลึงเจอฟัน 24 ซี่ซ่อนอยู่ด้วย

สาวจีนวัย 18 ปี ปวดท้องรุนแรง ช็อกเจอเนื้องอกไซซ์เบิ้ม ซ้ำมีฟัน 24 ซี่ซ่อนอยู่ภายใน เผยไม่ใช่เนื้อร้าย เป็นเคสช็อกที่แม้แต่แพทย์ยังตะลึง
วันที่ 17 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ CTWANT รายงานว่า เจิ้งหลินลิน (นามสมมติ) เด็กสาววัย 18 ปีจากเมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ประเทศจีน ออกมาเปิดเผยเรื่องราวน่าตกใจ หลังออกกำลังกายอยู่ที่บ้านแล้วเกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรง จนต้องรีบไปโรงพยาบาล โดยไม่คิดเลยว่าจะตรวจพบเนื้องอกขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ แถมภายในนั้นยังมีฟัน 24 ซี่ และเนื้อเยื่อกระดูกอยู่อีกจำนวนมาก กลายเป็นเคสที่ชวนช็อกและหายาก
จากรายงานของสื่อจีน เปิดเผยว่าขณะออกกำลังกาย อยู่ ๆ เจิ้งหลินลินก็มีอาการปวดท้องรุนแรงอย่างต่อเนื่องที่ท้องล่างด้านขวา เธอทนไม่ไหวจนต้องไปโรงพยาบาล ซึ่งผลการตรวจอัลตราซาวด์เผยให้เห็นก้อนเนื้อขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 12 เซนติเมตร อยู่ในช่องท้องส่วนล่าง อีกทั้งภาพที่ปรากฏยังแสดงให้เห็นว่า ภายในก้อนเนื้อน่าจะมีโครงสร้างคล้ายฟันและกระดูกอยู่ด้วย
แพทย์ระบุว่า ในการตรวจเบื้องต้นดูเหมือนคนไข้จะมีเนื้องอกแบบ Ovarian Teratoma เป็นเนื้องอกเซลล์สืบพันธุ์ของรังไข่ที่พบได้ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีเนื้อเยื่อหลายชนิดของมนุษย์อยู่ภายใน อาทิ ผม ฟัน กระดูก หรือแม้กระทั่งไขมั่น ส่วนใหญ่เป็นชนิดไม่ร้ายแรง
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากก้อนเนื้องอกมีขนาดค่อนข้างใหญ่ และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการบิดตัว ซึ่งอาจทำให้ปวดท้องเฉียบพลันหรือส่งผลกระทบต่อการทำงานของรังไข่ได้ จึงแนะนำให้รีบผ่าตัดออกโดยเร็ว
ตอนแรกเด็กสาวก็กังวลว่าการผ่าตัดจะทำให้มีแผลรวมถึงกลัวเจ็บ ทีมแพทย์จึงตัดสินใจใช้วิธีการผ่าตัดแบบส่องกล้อง เพื่อลดความเจ็บปวด และรักษาลักษณะภายนอกของเด็กสาวไว้ โดยแพทย์จะเปิดแผลเป็นช่องเล็ก ๆ ประมาณ 2 เซนติเมตรที่สะดือ จากนั้นก็ใช้เครื่องมือนำเอาก้อนเนื้อออกมาได้
ตอนที่นำเนื้องอกมาตรวจดู แม้แต่ทีมแพทย์ก็ยังต้องตกใจเมื่อพบว่ามีฟันรูปร่างและขนาดต่าง ๆ มากถึง 24 ซี่ และมีเนื้อเยื่อกระดูกขนาดใหญ่สุดถึง 5 เซนติเมตร แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างภายในก้อนเนื้องอกนั้นซับซ้อนมาก
ภาพจาก Hk01
แพทย์ระบุว่า เนื่องจากผู้ป่วยเป็นเด็กสาววัยรุ่น เป้าหมายจึงไม่ได้มีเพียงการรักษาโรค แต่ยังต้องคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและภาพลักษณ์ในอนาคตของผู้ป่วยด้วย
ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับการผ่าตัดส่องกล้องแบบเดิมที่ต้องเจาะรู 3 - 4 จุด บนหน้าท้อง การผ่าตัดแบบรูเดียวผ่านสะดือนี้ไม่เพียงจะช่วยลดการบาดเจ็บ และยังช่วยให้นำก้อนเนื้องอกขนาดใหญ่ออกมาได้ง่ายขึ้น จึงกำลังกลายเป็นทางเลือกสำคัญของการผ่าตัดแบบแผลเล็กในช่วงไม่กี่ปีมานี้
ทั้งนี้ แม้เนื้องอกดังกล่าวจะเป็นชนิดไม่ร้ายแรง แต่ระยะแรกมักไม่มีอาการปรากฏชัดเจน มักจะเจอโดยบังเอิญจากการตรวจสุขภาพ ซึ่งหากเนื้องอกโตเกิน 5 เซนติเมตร หรือเกิดการบิดหรือแตก อาจทำให้ปวดท้องเฉียบพลันและจำเป็นต้องได้รับการรักษาทันที
โดยหากเด็กสาววัยรุ่นยังคงมีรอบเดือนที่สั้นหรือยาวผิดปกติ หลังมีประจำเดือนครั้งแรกมา 2-3 ปี ไม่ควรเพิกเฉย และควรปรึกษาแพทย์โดยเร็วเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคที่ซ่อนอยู่
ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT