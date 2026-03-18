คดีสะเทือนขวัญ แม่ตามหาลูกสาวหาย ไปเจออยู่ในเตาอบซูเปอร์มาร์เกต สภาพสุดช็อก

 
            คดีปริศนาสะเทือนขวัญ แม่ตามหาลูกสาวหาย สุดช็อกใจสลาย ไปเจออยู่ในเตาอบซูเปอร์มาร์เกต สภาพสุดสยดสยอง กลายเป็นคดีปริศนา ความจริงเกิดอะไรขึ้น
 
ลูกสาวหาย... ไปอยู่ในเตาอบ

             เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2569 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ เผยรายงานโศกนาฏกรรมสุดช็อก แม่รายหนึ่งต้องเผชิญเหตุสุดใจสลาย หลังจากตามหาลูกสาววัยรุ่นที่หายตัวไป แต่สุดท้ายกลับไปพบร่างของลูกอยู่ในเตาอบของซูเปอร์มาร์เกตชื่อดังแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา กลายเป็นคดีที่สร้างความสะเทือนขวัญให้กับผู้คนเป็นวงกว้าง และเป็นปริศนาว่าเกิดอะไรขึ้น  

             มันดีป เคาร์ ทำงานอยู่กับ กูร์ซิมราน ลูกสาววัย 19 ปี ที่ร้านวอลมาร์ท ในเมืองแฮลิแฟกซ์ รัฐโนวาสโกเชีย ประเทศแคนาดา โดยลูกสาวของเธอทำงานอยู่ในแผนกเบเกอรี่ของร้าน จนกระทั่งในวันเกิดเหตุ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2567 เธอพบว่าลูกสาวหายตัวไปในระหว่างเวลาทำงาน เธอสอบถามเพื่อนร่วมงานและพยายามติดต่อทางโทรศัพท์ แต่ก็ไม่มีการตอบรับ เธอจึงแจ้งขอความช่วยเหลือและออกตามหาลูกสาว 

             ในระหว่างการค้นหา มันดีปสังเกตเห็นบางสิ่งผิดปกติอยู่ใกล้ตู้อบขนาดใหญ่ในแผนกเบเกอรี่ มีของเหลวสีน้ำตาลเข้มข้นไหลออกมาจากนอกเตาอบ เธอจึงเข้าไปเปิดฝาตู้อบเพื่อสำรวจดู แต่แล้วเธอกลับได้เห็นภาพสุดช็อกไม่คาดฝัน ด้านในตู้อบนั้นมีร่างของลูกสาวของเธอที่อยู่ในสภาพไหม้เกรียมจนแทบจำไม่ได้ ทำให้เธอตกใจจนทรุดตัวลงไปกับพื้นและนอนนิ่งอยู่เป็นเวลานาน 5-10 นาที 

             "ฉันเปิดฝาตู้อบแล้วพบว่า ลูกสาวของฉันอยู่ในนั้น ฉันช็อกจนไม่มีสติ ฉันนอนกองอยู่บนพื้น ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น" มันดีป เล่าถึงเหตุการณ์ใจสลาย 

ลูกสาวหาย... ไปอยู่ในเตาอบ
ภาพจาก GoFundMe

             รายงานของทางตำรวจเผยว่า ทางเจ้าหน้าที่ได้รับรายงานเมื่อเวลาประมาณ 21.30 น. โดยผู้แจ้งเหตุระบุว่า มีคนติดอยู่ในเตาอบบริเวณทำขนม ซึ่งเป็นเตาอบเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ มีอุณหภูมิสูงถึง 400 องศาเซลเซียส ใช้สำหรับอบขนมปังแช่แข็ง เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงก็พบว่า ร่างของผู้ประสบเหตุถูกนำออกมาจากเตาอบแล้ว และเจ้าหน้าที่กู้ภัยยืนยันว่า เธอเสียชีวิตแล้ว 

             เหตุสะเทือนขวัญครั้งนี้กลายเป็นคดีปริศนา ในตอนแรกทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการสอบสวนทางอาญา แต่หลังจากนั้นใน 1 เดือนถัดมา ตำรวจได้ระบุ "ไม่พบร่องรอยของการก่ออาชญากรรม" ทั้งนี้ จากการสอบสวนเพิ่มเติมโดยกรมแรงงานรัฐโนวาสโกเชีย ยังได้ระบุว่า ไม่พบการละเมิดกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของการทำงานในที่เกิดเหตุ และเนื่องจากเตาอบสามารถใช้งานได้ปกติและเปิดจากด้านในได้ จึงไม่พบว่าเป็นความผิดหรือความประมาทเลินเล่อใด ๆ จากทางร้านวอลมาร์ท

             หลังจากเกิดเหตุ ร้านวอลมาร์ทสาขาที่เกิดเหตุได้ปิดให้บริการเป็นเวลา 4 เดือน มีผู้คนนำดอกไม้ไปไว้อาลัยที่บริเวณเสาไฟด้านนอกห้าง ก่อนที่จะเปิดกลับมาให้บริการอีกครั้ง โดยรายงานเผยว่า แผนกเบเกอรี่ถูกย้ายไปยังส่วนอื่น และเตาอบถูกเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด เป็นรุ่นที่สามารถมองเห็นด้านในได้ และในปัจจุบันมีเพียงเตาอบขนาดเล็กที่คนไม่สามารถเข้าไปได้ 

             เนื่องจากสาเหตุที่ผู้เสียชีวิตเข้าไปในเตาอบนั้นยังไม่ปรากฏแน่ชัด ในสังคมจึงมีการคาดเดาว่าอาจจะเป็นความต้องการจบชีวิตของเธอเอง อย่างไรก็ตาม แม่ของเธอได้ปฏิเสธและยืนยันอย่างหนักแน่นว่า ลูกสาวของเธอไม่มีความคิดหรือสัญญาณใด ๆ ที่จะกระทำเช่นนั้น โดยเธอกล่าวว่า ในวันก่อนเกิดเหตุ ลูกสาวของเธอเพิ่งจะไปเจอครอบครัวและเพื่อน ๆ อย่างอารมณ์ดี เธอมีความสุขและรักครอบครัวมาก นอกจากนี้ ยังมีพัสดุที่ลูกสาวสั่งเพิ่งส่งมาถึงด้วย จึงมั่นใจได้ว่าลูกสาวไม่ได้มีความคิดที่จะจากไป 

             มันดีปและลูกสาวอพยพมาจากอินเดีย ย้ายมาอยู่ที่แคนาดา เมื่อประมาณ 2 ปีก่อน และทำงานที่ร้านซูเปอร์มาร์เกตแห่งนี้ด้วยกัน โดยลูกสาวของเธอมีความตั้งใจอยากเป็นแพทย์ เธอเรียนดีและมีคะแนนสูงในชั้น เธอตั้งใจทำงานเก็บเงินและวางแผนที่จะเรียนแพทย์ในมหาวิทยาลัย แต่กลับมาเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นอย่างที่ไม่มีใครคาดคิด ซึ่งแม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านมานานปีกว่า แต่ครอบครัวก็ยังคงมีความที่จะได้รู้สาเหตุที่แท้จริง

             "หลังจากสืบสวนมา 18 เดือน พวกเขาก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น พวกเขาไม่พบอะไรที่แน่ชัดเลย พวกเขาไม่รู้ พวกเขาไม่มีหลักฐาน ไม่มีผลลัพธ์ พวกเราไม่พอใจมาก" แม่ผู้โศกเศร้า กล่าว 


ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post, The Times of India

โพสต์เมื่อ 18 มีนาคม 2569 เวลา 15:26:09
