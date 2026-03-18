ชาวเน็ตพากันงง โจทย์ตอบคำถาม ยาแก้ปวดมีหน้าที่อะไร เห็นคำตอบครูให้ผิดซะงั้น
เฟซบุ๊ก Thailand School Cute girl&Cool boy ได้เผยภาพการบ้านเด็ก โดยให้โจทย์ถามว่า ยาแก้ปวดมีหน้าที่อะไร ก็เขียนไปตอบไปตรง ๆ ว่า แก้ปวด งานนี้ครูตรวจการบ้านให้ผิดทันที พร้อมเขียนบอกเพิ่มว่า หมายถึงหน้าที่ ทำเอาชาวเน็ตเหวอไปตาม ๆ กัน จนเกิดข้อสงสัย ครูต้องการคำตอบแบบใด
ซึ่งคำตอบที่ถูกจริง ๆ ก็คือ ยาแก้ปวดมีหน้าที่ช่วยบรรเทาอาการปวด ถ้าเขียนตอบแบบนี้ เชื่อว่าครูต้องให้ถูกแน่นอน
