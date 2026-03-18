HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เบื้องหลัง ไวรัล พระขึ้นบานาน่าโบ๊ท ปลิวทุกอย่างยกเว้นผม เต็มใจเล่น หรือ แพ้คำนิมนต์

          เปิดที่มาคลิปไวรัล 7.4 ล้า พระสงฆ์นั่งรถเรือซิ่งกลางบึงโขงหลง  เจ้าของร้านเผยคำพูดของกลุ่มพระ ชัดอยากลองเล่นเองล้วน ๆ 

พระขึ้นบานาน่าโบ๊ท

          กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ หลังมีคลิปที่พระสงฆ์กลุ่มหนึ่งเดินทางมาเที่ยวบริเวณหาดคำสมบูรณ์ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ และปรากฏภาพขณะกำลังนั่งอยู่บนเครื่องเล่นทางน้ำลักษณะคล้ายบานาน่าโบ๊ท แต่มีรูปทรงเป็นรถเก๋ง สีแดง-เขียวคาดเหลือง โดยมีเรือเจ็ตสกีขับลากวนไปมาภายในบึงน้ำด้วยความเร็ว

พระขึ้นบานาน่าโบ้ท
ภาพจาก TikTok @jula2598

พระขึ้นบานาน่าโบ้ท
ภาพจาก TikTok @jula2598

          คลิปดังกล่าวมียอดเข้าชมสูงถึง 7.4 ล้านครั้ง พร้อมกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหลากหลาย อาทิ คันนี้กี่ล้านครับ, แซลม่อนกลับทะเล, เจ้าอาวาสพาไปทัศนศึกษา และ ปลิวทุกอย่างยกเว้นผม ขณะที่อีกด้านหนึ่งมีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยมองว่า พฤติกรรมดังกล่าวไม่เหมาะสม

พระขึ้นบานาน่าโบ้ท
ภาพจาก TikTok @jula2598

          เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 18 มีนาคม 2569 นายรจนา อายุ 65 ปี ผู้ให้บริการเครื่องเล่นทางน้ำบริเวณหาดคำสมบูรณ์ เผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงหลังเที่ยงของวันก่อน โดยมีพระสงฆ์เดินมาที่ร้านและแจ้งว่าอยากขี่ Banana Boat รูปทรงรถเก๋ง หรือที่เรียกว่า "รถเรือ" พร้อมบอกว่า "เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิต ขอได้ขี่สักครั้ง" ซึ่งทางร้านไม่ได้สอบถามว่ามาจากวัดใด ทราบเพียงว่ามาจากจังหวัดสกลนคร

          พระสงฆ์กลุ่มดังกล่าวมีทั้งหมด 5 รูป อายุประมาณ 50-60 ปี และมีโยมร่วมมาด้วย 1 คน โดยใช้บริการในราคา 1 รอบ 600 บาท ใช้เวลาประมาณ 10 นาที เป็นการนั่งเรือชมวิวและถ่ายภาพบริเวณหาดคำสมบูรณ์ ก่อนจะมีการขับลากด้วยความเร็วในบึงน้ำ จากนั้นก็ขึ้นฝั่งและเดินทางกลับ โดยไม่ได้มีการนั่งรับประทานอาหารแต่อย่างใด

          เบื้องต้น ชาวบ้านในพื้นที่ได้เรียกร้องให้มีการตรวจสอบพระสงฆ์กลุ่มดังกล่าวว่าเป็นใคร มาจากวัดใด และควรมีการพิจารณาลงโทษต่อพฤติกรรมที่เกิดขึ้น เนื่องจากมองว่าอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนา

พระขึ้นบานาน่าโบ้ท

พระขึ้นบานาน่าโบ้ท


ขอบคุณข้อมูลจาก


เบื้องหลัง ไวรัล พระขึ้นบานาน่าโบ๊ท ปลิวทุกอย่างยกเว้นผม เต็มใจเล่น หรือ แพ้คำนิมนต์ อัปเดตล่าสุด 18 มีนาคม 2569 เวลา 17:39:12
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 สามีกุญแจซอล ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ กุญแจซอล
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นนนี่ ณัฐชา ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย