เบื้องหลัง ไวรัล พระขึ้นบานาน่าโบ๊ท ปลิวทุกอย่างยกเว้นผม เต็มใจเล่น หรือ แพ้คำนิมนต์

เปิดที่มาคลิปไวรัล 7.4 ล้า พระสงฆ์นั่งรถเรือซิ่งกลางบึงโขงหลง เจ้าของร้านเผยคำพูดของกลุ่มพระ ชัดอยากลองเล่นเองล้วน ๆ
กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ หลังมีคลิปที่พระสงฆ์กลุ่มหนึ่งเดินทางมาเที่ยวบริเวณหาดคำสมบูรณ์ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ และปรากฏภาพขณะกำลังนั่งอยู่บนเครื่องเล่นทางน้ำลักษณะคล้ายบานาน่าโบ๊ท แต่มีรูปทรงเป็นรถเก๋ง สีแดง-เขียวคาดเหลือง โดยมีเรือเจ็ตสกีขับลากวนไปมาภายในบึงน้ำด้วยความเร็ว
ภาพจาก TikTok @jula2598
คลิปดังกล่าวมียอดเข้าชมสูงถึง 7.4 ล้านครั้ง พร้อมกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหลากหลาย อาทิ คันนี้กี่ล้านครับ, แซลม่อนกลับทะเล, เจ้าอาวาสพาไปทัศนศึกษา และ ปลิวทุกอย่างยกเว้นผม ขณะที่อีกด้านหนึ่งมีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยมองว่า พฤติกรรมดังกล่าวไม่เหมาะสม
ภาพจาก TikTok @jula2598
เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 18 มีนาคม 2569 นายรจนา อายุ 65 ปี ผู้ให้บริการเครื่องเล่นทางน้ำบริเวณหาดคำสมบูรณ์ เผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงหลังเที่ยงของวันก่อน โดยมีพระสงฆ์เดินมาที่ร้านและแจ้งว่าอยากขี่ Banana Boat รูปทรงรถเก๋ง หรือที่เรียกว่า "รถเรือ" พร้อมบอกว่า "เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิต ขอได้ขี่สักครั้ง" ซึ่งทางร้านไม่ได้สอบถามว่ามาจากวัดใด ทราบเพียงว่ามาจากจังหวัดสกลนคร
พระสงฆ์กลุ่มดังกล่าวมีทั้งหมด 5 รูป อายุประมาณ 50-60 ปี และมีโยมร่วมมาด้วย 1 คน โดยใช้บริการในราคา 1 รอบ 600 บาท ใช้เวลาประมาณ 10 นาที เป็นการนั่งเรือชมวิวและถ่ายภาพบริเวณหาดคำสมบูรณ์ ก่อนจะมีการขับลากด้วยความเร็วในบึงน้ำ จากนั้นก็ขึ้นฝั่งและเดินทางกลับ โดยไม่ได้มีการนั่งรับประทานอาหารแต่อย่างใด
เบื้องต้น ชาวบ้านในพื้นที่ได้เรียกร้องให้มีการตรวจสอบพระสงฆ์กลุ่มดังกล่าวว่าเป็นใคร มาจากวัดใด และควรมีการพิจารณาลงโทษต่อพฤติกรรมที่เกิดขึ้น เนื่องจากมองว่าอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนา
