เพื่อนบ้านเอะใจ ป้าขายข้าวตามสั่งปิดบ้านเงียบ 2 วัน เดินไปส่องหน้าต่างเจอภาพใจหาย

         คนในชุมชนผิดสังเกต ป้าขายข้าวตามสั่งปิดร้านเงียบ 2 วัน พยายามเรียกไม่มีเสียงตอบ ตัดสินใจพังกุญแจเข้าไปดู เจอภาพที่ไม่มีใครอยากให้เกิด

ป้าขายข้าวตามสั่ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แจ็ค แก๊สบ่อนไก่

         วันที่ 18 มีนาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก แจ็ค แก๊สบ่อนไก่ เผยคลิปเหตุการณ์ที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในชุมชนว่ามีแม่ค้าร้านอาหารตามสั่งรายหนึ่ง ปิดร้านเงียบติดต่อกันนานถึง 2 วัน ทั้งที่ปกติจะเปิดขายทุกวัน ทำให้เพื่อนบ้านและลูกค้าประจำเริ่มรู้สึกผิดสังเกต และพยายามตะโกนเรียก รวมถึงโทรศัพท์ติดต่อ แต่กลับไม่มีการตอบรับใด ๆ มีแต่เพียงเสียงสุนัขเห่าจากในบ้าน

ป้าขายข้าวตามสั่ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แจ็ค แก๊สบ่อนไก่

         ความผิดปกติดังกล่าวทำให้กลุ่มเพื่อนบ้านตัดสินใจเข้าไปตรวจสอบบริเวณที่พัก เมื่อไปถึงพบว่าภายในยังมีพัดลมเปิดทิ้งไว้ และเมื่อมองเข้าไปด้านหลังร้าน พบหญิงเจ้าของร้านนอนนิ่งอยู่ในสภาพไม่ตอบสนอง อีกทั้งยังสังเกตเห็นว่ามีอาการขาบวมผิดปกติอย่างชัดเจน จนไม่แน่ใจว่ายังมีสัญญาณชีพอยู่หรือไม่

ป้าขายข้าวตามสั่ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แจ็ค แก๊สบ่อนไก่

         หลังจากตะโกนเรียกอยู่นานแต่ไม่มีการตอบกลับ เพื่อนบ้านจึงตัดสินใจใช้คีมตัดกุญแจเพื่อเข้าไปภายในบ้าน ก่อนจะพบว่าแม่ค้ารายดังกล่าวเสียชีวิตอยู่เพียงลำพัง สร้างความตกใจและเสียใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก ก่อนที่จะทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบต่อไป

ป้าขายข้าวตามสั่ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แจ็ค แก๊สบ่อนไก่

         เรื่องราวนี้มียอดเข้าชมกว่า 5 ล้านครั้งในโลกออนไลน์ โดยต่างมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก หลายคนรู้สึกเศร้าและร่วมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมชื่นชมเพื่อนบ้านที่ไม่นิ่งดูดาย บางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าอาการขาบวมอาจเกี่ยวข้องกับโรคประจำตัว พร้อมภาวนาให้ผู้เสียชีวิตไปสู่ภพภูมิที่ดี

ป้าขายข้าวตามสั่ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แจ็ค แก๊สบ่อนไก่




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โพสต์เมื่อ 18 มีนาคม 2569 เวลา 17:50:23
