โพสต์หาแลกการ์ด วันพีซ ระดับมังงะหลังแดง แต่สิ่งที่ใช้แลก ทำชาวเน็ตอึ้งแรง

       ฮือฮาสนั่น โพสต์หาแลกการ์ด วันพีซ ระดับมังงะหลังแดง แต่สิ่งที่ใช้แลก ทำชาวเน็ตอึ้งแรง
           เฟซบุ๊ก Mark Mark ได้โพสต์ในกลุ่ม ONE PIECE Market Thailand | ตลาดซื้อขาย วันพีซ ประเทศไทย ซึ่งเป็นภาพของหนุ่มท่านหนึ่ง ประกาศหาแลกการ์ดการ์ตูนดัง วันพีซ ใบระดับมังงะหลังแดง หนึ่งในการ์ดหายากที่สุด ประมาณ 4-5 ใบ หรือการ์ดอะไรก็ได้ที่มีมูลค่าสูงถึง 20,000 ถึง 50,000 บาท แต่สิ่งที่ทำเอาชาวเน็ตตะลึงกันทั้งโซเชียล คือสิ่งที่เอามาแลกกับการ์ด ไม่คาดคิดว่าจะเล่นใหญ่ขนาดนี้
การ์ดวันพีซ ระดับมังงะหลังแดง

           เดิมพันด้วยที่ดิน 1 แปลง ขนาด 1 ไร่ 2 งาน 81 ตารางวา ราคากว่า 2 ล้านบาท ในจังหวัดนครราชสีมา สำหรับคนแลกที่อยากใช้ชีวิตเรียบง่ายและหนีความวุ่นวายจากในเมือง หากใครมีการ์ดราคาเกิน 1 ล้านบาท ยินดีพร้อมแลกทันที วงการการ์ดเกมถึงกับสั่นสะเทือน เรียกเสียงฮือฮาจนเป็นกระแสไวรัลในตอนนี้
ภาพจากเฟซบุ๊ก Mark Mark
โพสต์เมื่อ 19 มีนาคม 2569 เวลา 09:05:36
