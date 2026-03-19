หนุ่มซ้อนแผน ลวงคุยแชตคนทักหาแฟน รู้ว่าไม่โสดยังตื๊อขอแอบแซ่บ เจอสั่งสอนเจ็บ

หนุ่มวางแผนลวงคนทักแชตแฟนมาเจอ ก่อนลงมือสั่งสอน ฉุนบอกมีแฟนแล้วแต่ยังไม่หยุด อีกฝ่ายสำนึก ขอโดนตบเพิ่ม
วันที่ 19 มีนาคม 2569 โลกออนไลน์ แชร์เรื่องราวของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง เผยเหตุการณ์ซ้อนแผนลวงคู่กรณีที่ทักแชตแฟนของตนมาเจอ ก่อนจะเผชิญหน้ากันและลงมือสั่งสอน
ในคลิปเผยให้เห็นช่วงที่ชายหนุ่มตบหน้าคู่กรณี 3 ครั้ง ก่อนที่อีกฝ่ายจะพยายามลุกหนี แต่ถูกกลุ่มของผู้โพสต์สั่งให้นั่งลง พร้อมเตือนว่าการกระทำดังกล่าวไม่ถูกต้อง ขณะที่คู่กรณีเสนอว่าจะขอกราบเท้า และยอมให้ตบอีก 3 ครั้ง พร้อมยกมือไหว้เพื่อขอให้จบเรื่อง
ระหว่างเหตุการณ์ แฟนหนุ่มได้พูดกับคู่กรณีว่า มึงกล้ามากเลย มึงคิดอะไรอยู่วะ พร้อมยืนยันว่าแชตในฝั่งผู้หญิงเป็นตนพิมพ์เองทั้งหมด และระบุว่า กูบอกแล้วว่ามีแฟนแล้ว แต่คู่กรณีกลับไม่ยอมจบ อีกทั้งยังถามต่อในลักษณะว่า แฟนไปไหน ขอแอบแซ่บได้ไหม รวมถึงอ้างว่า ฝ่ายหญิงเล่นด้วย ทั้งที่จริงไม่ใช่ เพราะแฟนหนุ่มเป็นคนพิมพ์ทั้งหมด จึงตบหน้าคู่กรณีอีกครั้ง เพราะมองว่าเป็นการดูถูกและไม่ให้เกียรติผู้หญิง
อีกโพสต์ยังระบุเพิ่มเติมว่า คู่กรณีทักหาแฟนของตนหลายครั้ง ทั้งที่ฝ่ายหญิงไม่เล่นด้วยและบอกว่ามีแฟนแล้ว แต่ก็ยังไม่หยุด พร้อมตั้งคำถามกลับไปยังคนที่วิจารณ์ว่า หากเหตุการณ์เกิดกับคุณบ้างจะรู้สึกอย่างไร และย้ำว่าการกระทำที่เกิดขึ้นนั้นไม่เกินไปในมุมของตน โดยทิ้งท้ายว่าใครจะเข้าใจอย่างไรก็เป็นเรื่องของแต่ละคน