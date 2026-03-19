ดราม่า แม่ฉุนลูกเรียนไม่ถึงเป้า ลงโทษสั่งนั่งฟังเสียงบ่น 3 ชั่วโมง แม้ได้เกรด 3.77

 
            ดราม่า แม่โพสต์ผลการเรียนลูกที่ได้เกรดเฉลี่ย 3.77 เผยไม่โดนโทษโบย แต่เจอบ่น 3 ชั่วโมง ชี้เกรดไม่ถึงเป้า


            วันที่ 18 มีนาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ เผยแพร่โพสต์ของคุณแม่รายหนึ่ง ที่นำผลการเรียนของลูกมาแชร์ พร้อมข้อความว่า "ครั้งนี้ละเว้นโทษโบย เพราะโต ๆ กันแล้ว แต่โทษนั่งฟังแม่บ่น 3 ชั่วโมงยังอยู่นะคะ"

            โพสต์ดังกล่าวเป็นภาพของใบผลการเรียนของเด็ก ซึ่งพบว่าเด็กมีผลการเรียนดีมาก ได้เกรด 4 เกือบทุกวิชา ซึ่งต่อมามีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามแม่เด็กว่า "บ่นเรื่องอะไรคะลูก" ซึ่งทางคุณแม่ได้ตอบกลับสั้น ๆ ว่า "เกรดไม่ถึงเป้าค่ะ" แม้ว่าผลการเรียนของลูกจะอยู่ที่เกรดเฉลี่ย 3.77 ก็ตาม


ภาพจาก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

            ภายหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไป ปรากฏว่าในโลกโซเชียลเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เพียบ เช่น ลูกดิฉัน ไม่ตกคือดีแล้วลูก บ้างก็แซวว่า คุณแม่เอาเกรดเฉลี่ยสมัยเรียนมาโชว์หน่อย รวมถึงบางส่วนมองว่าเป็นการบ่นแบบแกล้ง ๆ หรือโพสต์อวดผลการเรียนของลูกมากกว่า

            ประเด็นดังกล่าวยังจุดชนวนให้ชาวโซเชียลตั้งคำถามสำคัญว่า สรุปแล้ว ลูกควรได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ ถึงจะทำให้ผู้ปกครองดีใจ โดยกังวลเรื่องความคาดหวังของครอบครัวที่หนักเกินไปจะส่งผลกระทบกับสภาพจิตใจของเด็ก ดูเหมือนว่าแม้เด็กจะพยายามเต็มที่แล้ว แต่ก็ยังดีไม่พอในสายตาผู้ปกครองบางครอบครัวอยู่ดี


ดราม่า แม่ฉุนลูกเรียนไม่ถึงเป้า ลงโทษสั่งนั่งฟังเสียงบ่น 3 ชั่วโมง แม้ได้เกรด 3.77 โพสต์เมื่อ 19 มีนาคม 2569 เวลา 11:13:59
