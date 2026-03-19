เปิด 10 อันดับ ประเทศมีความสุขที่สุดในโลก 2026 ไทยอยู่ที่เท่าไหร่ เช็กเลย

เผยอันดับความสุขโลกปี 2569 ฟินแลนด์ยังคงแกร่ง ครองแชมป์ประเทศที่แฮปปี้ที่สุดในโลกติดต่อกันเป็นปีที่ 9 ไทยขยับดีขึ้น มาอยู่ที่อันดับ 47
วันที่ 19 มีนาคม 2569 รายงานความสุขโลก (World Happiness Report) ประจำปี 2569 จากการประเมินคุณภาพชีวิตของประชาชนในแต่ละประเทศ โดยพิจารณาจากรายได้มวลรวมต่อหัวประชากร (GDP per capita) การสนับสนุนทางสังคม อายุขัยที่มีสุขภาพดี เสรีภาพในการตัดสินใจใช้ชีวิต ความมีน้ำใจของประชาชน และระดับการรับรู้ต่อคอร์รัปชัน ก่อนนำมาคำนวณเป็นคะแนนเพื่อจัดอันดับมากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก
ผลการจัดอันดับปีล่าสุด ฟินแลนด์ ยังคงครองอันดับ 1 ของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ด้วยคะแนนประเมินคุณภาพชีวิตเฉลี่ย 7.764 จาก 10 คะแนน นำหน้าหลายประเทศอย่างชัดเจน ตามมาด้วยไอซ์แลนด์ อันดับ 2 และเดนมาร์ก อันดับ 3 ขณะที่สวีเดนและนอร์เวย์ยังคงติดอยู่ในกลุ่มบนเช่นเดิม สะท้อนให้เห็นว่าประเทศในยุโรปเหนือยังคงมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ประชาชนประเมินว่ามีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง
เหตุผลที่ฟินแลนด์ยังคงครองแชมป์ ไม่ได้มาจากความมั่งคั่งเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงระดับความไว้วางใจในสังคม ความเข้มแข็งของวิถีชีวิต และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ชาวฟินแลนด์มีความเชื่อมั่นต่อกันและต่อระบบของประเทศ อีกทั้งยังรู้สึกว่าตนเองมีเสรีภาพในการเลือกใช้ชีวิต และมีมุมมองเชิงบวกต่อระดับคอร์รัปชันที่ต่ำ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการประเมินความสุขโดยรวม
ขณะที่ประเทศไทย ในปี 2569 ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 47 ขยับขึ้นจากเดิมอันดับที่ 49 สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดีขึ้นในภาพรวมของปัจจัยด้านความสุข ถือเป็นสัญญาณบวกเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
สำหรับ 10 อันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก
1. ฟินแลนด์
2. เดนมาร์ก
3. ไอซ์แลนด์
4. สวีเดน
5. เนเธอร์แลนด์
6. คอสตาริกา
7. นอร์เวย์
8. อิสราเอล
9. ลักเซมเบิร์ก
10. เม็กซิโก