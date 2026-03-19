เปิด 10 อันดับ ประเทศมีความสุขที่สุดในโลก 2026 ไทยอยู่ที่เท่าไหร่ เช็กเลย


           เผยอันดับความสุขโลกปี 2569 ฟินแลนด์ยังคงแกร่ง ครองแชมป์ประเทศที่แฮปปี้ที่สุดในโลกติดต่อกันเป็นปีที่ 9 ไทยขยับดีขึ้น มาอยู่ที่อันดับ 47

อันดับความสุขโลก


          วันที่ 19 มีนาคม 2569 รายงานความสุขโลก (World Happiness Report) ประจำปี 2569 จากการประเมินคุณภาพชีวิตของประชาชนในแต่ละประเทศ โดยพิจารณาจากรายได้มวลรวมต่อหัวประชากร (GDP per capita) การสนับสนุนทางสังคม อายุขัยที่มีสุขภาพดี เสรีภาพในการตัดสินใจใช้ชีวิต ความมีน้ำใจของประชาชน และระดับการรับรู้ต่อคอร์รัปชัน ก่อนนำมาคำนวณเป็นคะแนนเพื่อจัดอันดับมากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก

          ผลการจัดอันดับปีล่าสุด ฟินแลนด์ ยังคงครองอันดับ 1 ของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ด้วยคะแนนประเมินคุณภาพชีวิตเฉลี่ย 7.764 จาก 10 คะแนน นำหน้าหลายประเทศอย่างชัดเจน ตามมาด้วยไอซ์แลนด์ อันดับ 2 และเดนมาร์ก อันดับ 3 ขณะที่สวีเดนและนอร์เวย์ยังคงติดอยู่ในกลุ่มบนเช่นเดิม สะท้อนให้เห็นว่าประเทศในยุโรปเหนือยังคงมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ประชาชนประเมินว่ามีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

          เหตุผลที่ฟินแลนด์ยังคงครองแชมป์ ไม่ได้มาจากความมั่งคั่งเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงระดับความไว้วางใจในสังคม ความเข้มแข็งของวิถีชีวิต และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ชาวฟินแลนด์มีความเชื่อมั่นต่อกันและต่อระบบของประเทศ อีกทั้งยังรู้สึกว่าตนเองมีเสรีภาพในการเลือกใช้ชีวิต และมีมุมมองเชิงบวกต่อระดับคอร์รัปชันที่ต่ำ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการประเมินความสุขโดยรวม





          ขณะที่ประเทศไทย ในปี 2569 ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 47 ขยับขึ้นจากเดิมอันดับที่ 49 สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดีขึ้นในภาพรวมของปัจจัยด้านความสุข ถือเป็นสัญญาณบวกเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

สำหรับ 10  อันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก 


1. ฟินแลนด์

2. เดนมาร์ก

3. ไอซ์แลนด์

4. สวีเดน

5. เนเธอร์แลนด์

6. คอสตาริกา

7. นอร์เวย์

8. อิสราเอล

9. ลักเซมเบิร์ก

10. เม็กซิโก 


