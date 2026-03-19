ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นสะเทือนขวัญ เทศกาลเปลือยกายแย่งไม้ศักดิ์สิทธิ์ คนแห่ร่วมนับหมื่น ดับแล้ว 2 ราย

          เหตุการณ์สะเทือนขวัญในญี่ปุ่น เทศกาลเปลือยกายแย่งไม้ศักดิ์สิทธิ์ คนแห่ร่วมเป็นหมื่นชีวิต เผยล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย 

          
          วันที่ 18 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ Mainichi รายงานเหตุการณ์สะเทือนขวัญจากเทศกาลเปลือยกายในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดขึ้นที่วัดไซไดจิ คันนอนอิน เขตฮิกาชิ จังหวัดโอคายามะ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมงานหมดสติ 3 ราย ซึ่งต่อมาถูกประกาศว่าเสียชีวิต 1 ราย และล่าสุด ทางตำรวจเผยว่า มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย รวมมีผู้เสียชีวิต 2 ราย 

          เทศกาลนี้มีชื่อเรียกว่า เทศกาลไซไดจิ เอโย (Saidaiji Eyo) หรือเทศกาลเปลือยกายอันโด่งดัง เป็นหนึ่งเทศกาลแปลกที่สำคัญของญี่ปุ่น จัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือนกุมภาพันธ์ โดยเหล่าชายเปลือยกายจะนุ่งผ้าเตี่ยวเพียงผืนเดียว แห่แย่งชิงไม้ศักดิ์สิทธิ์ หรือไม้มงคล โดยเชื่อกันว่า ชายผู้โชคดีจะได้รับโชคลาภความสุขจากเทพเจ้า

          ในปีนี้ ทางผู้จัดงานเผยว่า มีชายญี่ปุ่นและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานจำนวน 10,000 ราย โดยในช่วงกลางดึกของวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ระหว่างการแย่งไม้ศักดิ์สิทธิ์ ฝูงชนจำนวนมากต่างเบียดเสียดกันอย่างรุนแรง จนเป็นเหตุให้มีชายหมดสติ 3 ราย ก่อนจะได้รับการช่วยเหลือถูกพาตัวส่งโรงพยาบาล ทว่าต่อมา ในวันที่ 9 มีนาคม มีรายงานว่า ชายวัย 48 ปี หนึ่งในผู้ที่ประสบเหตุ เสียชีวิตจากภาวะสมองขาดออกซิเจน⠀

         
          ล่าสุด เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ทางตำรวจจังหวัดโอคายามะ ได้เปิดเผยว่า มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย เป็นชายวัย 58 ปี สาเหตุจากอวัยวะล้มเหลวหลายระบบ ส่วนผู้ที่หมดสติที่เหลืออีก 1 ราย เป็นชายอายุ 42 ปี ฟื้นคืนสติกลับมาหลังจากได้รับการรักษาทางการแพทย์ ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาดำเนินการสอบสวนแล้ว โดยเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตในเทศกาลดังกล่าวนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อปี 2550  

         
          หลังจากเทศกาลชื่อดังกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่คร่าชีวิตไปถึง 2 ราย ทางคณะผู้จัดงานได้แสดงความเสียใจและขอโทษต่อสาธารณชน โดยมินารุ โอโมริ ประธานสมาคมผู้สนับสนุนงานเทศกาลไซไดจิ เอโย ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้จัดงาน ได้กล่าวว่า "เรารู้สึกเสียใจอย่างยิ่งต่อการสูญเสียชีวิตอันมีค่า 2 ชีวิตนี้ เราจะทำทุกวิถีทางเพื่อสืบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้"

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Mainichi, Yahoo Japan

