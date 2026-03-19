เพจดังแฉ เจ้าของค่ายเพลงทำร้ายเมีย ซัดไม่ยั้งต่อหน้าลูก คนสงสัยทนทำไมตั้งหลายปี

เพจดังแฉ เจ้าของค่ายเพลงทำร้ายเมีย ซัดไม่ยั้งต่อหน้าลูกน้อย ฝ่ายหญิงโอดทนมา 2-3 ปี เพื่ออนาคตลูก วันนี้ขอทวงคืนความยุติธรรม คนสงสัยทนเข้าไปได้ไง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อีกี้ของแทร่ แอ๊บแอ้แอ๊บแอ้
วันที่ 19 มีนาคม 2569 เพจ อีกี้ของแทร่ แอ๊บแอ้แอ๊บแอ้ ออกมาเปิดประเด็นใหม่ที่ชวนให้สังคมจับตา เกี่ยวกับเจ้าของค่ายเพลงรายหนึ่งที่ทำร้ายร่างกายภรรยาต่อหน้าลูก โดยมีหลักฐานเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดที่ฝ่ายหญิงโพสต์ไว้
จากคลิปวงจรปิดที่ถูกนำมาเปิดเผย พบว่าฝ่ายชายจับหัวภรรยาโขกไปกับเคาน์เตอร์ห้องครัว ก่อนจะคว้าหม้ออุปกรณ์เครื่องครัวอื่น ๆ มากระหน่ำ ฟาดใส่หัวภรรยาหลายครั้ง ซึ่งที่น่าช็อกคือเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นต่อหน้าลูกที่ยังเล็กมาก ส่วนฝ่ายหญิงนั้นยังคงกอดเอวสามีไว้แน่นไม่ยอมปล่อย แม้จะโดนเขาทำร้ายรุนแรงก็ตาม
ขณะที่ชาวเน็ตออกมาวิจารณ์ไปถึงเจ้าของค่ายเพลงดังกล่าว ที่หน้าเฟซบุ๊กดูรักลูกมาก แต่ทำภรรยาแบบไม่กลัวโดนลูกเลย รวมถึงมีคนตั้งคำถามไปถึงฝ่ายหญิงว่า ทำไมถึงยอมสามีขนาดนั้น จะเข้าไปกอดให้ถูกตีทำไม หากเป็นบางคนคงเลือกที่จะอุ้มลูกหนีไปแล้ว
โดยหลาย ๆ หลายคนยังมองว่าเบื้องหลังน่าจะมีอะไรมากกว่านี้ แม้จะเห็นด้วยว่าการทะเลาะวิวาทเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่ก็ไม่อยากออกตัวแสดงความคิดเห็นแรงนัก เพราะกลัวจะต้องกินอาหารหมาในท้ายที่สุด ซึ่งทางเพจ อีกี้ของแทร่ แอ๊บแอ้แอ๊บแอ้ ก็ได้ตอบถึงเรื่องอาหารหมาว่า "รู้ แต่ทำเกินไป หอนก็ยอมจ่ะ"
ทั้งนี้ พบว่าบนเฟซบุ๊กของภรรยาเจ้าของค่ายเพลงยังมีการลงคลิปอื่น ๆ ด้วย เผยให้เห็นว่าเธอถูกสามีทำร้ายมาตั้งแต่ที่จะเดินเข้ามาในห้องครัว ซึ่งแม้ฝ่ายชายจะลงมือแล้วแต่ฝ่ายหญิงก็ยังคงตามเขามา เช่นเดียวกับลูกน้อยที่เดินตามพ่อแม่ไป
สำหรับเหตุการณ์ในคลิป เกิดขึ้นจาก 2 ประเด็น คือ เรื่องการใช้เงินเกินตัว และเรื่องผู้หญิง โดยทุกครั้งที่หมุนเงินไม่ทัน เธอต้องเป็นฝ่ายหายืมเงินนอกระบบ หากว่าหามาไม่ได้ เกือบทุกครั้งจะมีปากเสียง แม้บางครั้งเงินที่ได้มาจะใช้ร่วมกัน เช่น ใช้จ่ายเรื่องลูก เรื่องกินอยู่ แต่ปัญหาหนักอยู่ที่สามีใช้จ่ายเกินตัว ทรัพย์สินมีค่าในบ้านก็ต้องนำไปจำนำหรือแลกเป็นเงิน
ส่วนเรื่องผู้หญิง ทั้งที่เคยคุยกันแล้วว่าขอให้เขายกเว้นแค่เรื่องนี้ แต่กลับพบว่าฝ่ายชายพาผู้หญิงเข้าบ้านมาในช่วงที่เธอกลับบ้านต่างจังหวัด เธอเช็กกล้องวงจรปิดเห็นชัดว่าพาใครเข้ามา แต่พอถามก็บอกว่าไม่มีอะไร ยังไม่ยอมรับ ตอนนั้นเธอรีบเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อจะมาเคลียร์ แต่เกิดอุบัติเหตุรถหลุดโค้งระหว่างทาง ฝ่ายชายกลับบอกคำเดียวว่า "เรียกร้องความสนใจ"
ทั้งนี้ สาเหตุที่เธอนำคลิปกับรูปมาลงก็เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตัวเองกับลูกเท่านั้น พร้อมย้ำว่าสงสารลูก ทนทุกอย่างเพื่อลูก
ขณะที่ฝั่งชาวเน็ตหลายคนรู้สึกคาใจ ว่าถูกสามีทำร้ายขนาดนี้แล้วจะทนอยู่ทำไมตั้ง 2 - 3 ปี ลูกจำเป็นต้องมีพ่อแบบนี้ด้วยเหรอ คงจะดีกว่าหากเอาลูกออกมาจากพ่อแบบนี้ ให้ลูกออกมาจากความรุนแรง ทำให้อดสงสัยไม่ได้ว่าอยู่เพื่อลูกหรือเพื่อตัวเองกันแน่ อย่างไรก็ตาม บางส่วนเลือกที่จะให้กำลังใจ โดยหวังว่าจากนี้เธอจะผ่านเรื่องร้าย ๆ ไปได้ และขอให้นำตัวหลุดพ้นออกมาจากจุดนั้นเสียที