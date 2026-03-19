เพจดังแฉ เจ้าของค่ายเพลงทำร้ายเมีย ซัดไม่ยั้งต่อหน้าลูก คนสงสัยทนทำไมตั้งหลายปี

HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

            เพจดังแฉ เจ้าของค่ายเพลงทำร้ายเมีย ซัดไม่ยั้งต่อหน้าลูกน้อย ฝ่ายหญิงโอดทนมา 2-3 ปี เพื่ออนาคตลูก วันนี้ขอทวงคืนความยุติธรรม คนสงสัยทนเข้าไปได้ไง

ซัดไม่ยั้ง ต่อหน้าลูกน้อย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อีกี้ของแทร่ แอ๊บแอ้แอ๊บแอ้

             วันที่ 19 มีนาคม 2569 เพจ อีกี้ของแทร่ แอ๊บแอ้แอ๊บแอ้ ออกมาเปิดประเด็นใหม่ที่ชวนให้สังคมจับตา เกี่ยวกับเจ้าของค่ายเพลงรายหนึ่งที่ทำร้ายร่างกายภรรยาต่อหน้าลูก โดยมีหลักฐานเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดที่ฝ่ายหญิงโพสต์ไว้  

             จากคลิปวงจรปิดที่ถูกนำมาเปิดเผย พบว่าฝ่ายชายจับหัวภรรยาโขกไปกับเคาน์เตอร์ห้องครัว ก่อนจะคว้าหม้ออุปกรณ์เครื่องครัวอื่น ๆ มากระหน่ำ ฟาดใส่หัวภรรยาหลายครั้ง ซึ่งที่น่าช็อกคือเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นต่อหน้าลูกที่ยังเล็กมาก ส่วนฝ่ายหญิงนั้นยังคงกอดเอวสามีไว้แน่นไม่ยอมปล่อย แม้จะโดนเขาทำร้ายรุนแรงก็ตาม 

             ขณะที่ชาวเน็ตออกมาวิจารณ์ไปถึงเจ้าของค่ายเพลงดังกล่าว ที่หน้าเฟซบุ๊กดูรักลูกมาก แต่ทำภรรยาแบบไม่กลัวโดนลูกเลย รวมถึงมีคนตั้งคำถามไปถึงฝ่ายหญิงว่า ทำไมถึงยอมสามีขนาดนั้น จะเข้าไปกอดให้ถูกตีทำไม หากเป็นบางคนคงเลือกที่จะอุ้มลูกหนีไปแล้ว 

             โดยหลาย ๆ หลายคนยังมองว่าเบื้องหลังน่าจะมีอะไรมากกว่านี้ แม้จะเห็นด้วยว่าการทะเลาะวิวาทเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่ก็ไม่อยากออกตัวแสดงความคิดเห็นแรงนัก เพราะกลัวจะต้องกินอาหารหมาในท้ายที่สุด ซึ่งทางเพจ อีกี้ของแทร่ แอ๊บแอ้แอ๊บแอ้ ก็ได้ตอบถึงเรื่องอาหารหมาว่า "รู้ แต่ทำเกินไป หอนก็ยอมจ่ะ"

             ทั้งนี้ พบว่าบนเฟซบุ๊กของภรรยาเจ้าของค่ายเพลงยังมีการลงคลิปอื่น ๆ ด้วย เผยให้เห็นว่าเธอถูกสามีทำร้ายมาตั้งแต่ที่จะเดินเข้ามาในห้องครัว ซึ่งแม้ฝ่ายชายจะลงมือแล้วแต่ฝ่ายหญิงก็ยังคงตามเขามา เช่นเดียวกับลูกน้อยที่เดินตามพ่อแม่ไป 

             ต่อมาทางภรรยาโพสต์ว่า ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอถูกทำร้ายแบบนี้ ที่ผ่านมา 2 - 3 ปี เธอต้องอยู่กับเหตุการณ์แบบนี้มาตลอด ทนถูกไล่ ถูกทำร้าย ถูกต่อว่าด้วยคำพูด แต่เธอก็เลือกที่จะกลับมาหาสามีเพื่ออนาคตของลูก

             สำหรับเหตุการณ์ในคลิป เกิดขึ้นจาก 2 ประเด็น คือ เรื่องการใช้เงินเกินตัว และเรื่องผู้หญิง โดยทุกครั้งที่หมุนเงินไม่ทัน เธอต้องเป็นฝ่ายหายืมเงินนอกระบบ หากว่าหามาไม่ได้ เกือบทุกครั้งจะมีปากเสียง แม้บางครั้งเงินที่ได้มาจะใช้ร่วมกัน เช่น ใช้จ่ายเรื่องลูก เรื่องกินอยู่ แต่ปัญหาหนักอยู่ที่สามีใช้จ่ายเกินตัว ทรัพย์สินมีค่าในบ้านก็ต้องนำไปจำนำหรือแลกเป็นเงิน 
 
             ส่วนเรื่องผู้หญิง ทั้งที่เคยคุยกันแล้วว่าขอให้เขายกเว้นแค่เรื่องนี้ แต่กลับพบว่าฝ่ายชายพาผู้หญิงเข้าบ้านมาในช่วงที่เธอกลับบ้านต่างจังหวัด เธอเช็กกล้องวงจรปิดเห็นชัดว่าพาใครเข้ามา แต่พอถามก็บอกว่าไม่มีอะไร ยังไม่ยอมรับ ตอนนั้นเธอรีบเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อจะมาเคลียร์ แต่เกิดอุบัติเหตุรถหลุดโค้งระหว่างทาง ฝ่ายชายกลับบอกคำเดียวว่า "เรียกร้องความสนใจ"

             ทั้งนี้ สาเหตุที่เธอนำคลิปกับรูปมาลงก็เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตัวเองกับลูกเท่านั้น พร้อมย้ำว่าสงสารลูก ทนทุกอย่างเพื่อลูก 

             ขณะที่ฝั่งชาวเน็ตหลายคนรู้สึกคาใจ ว่าถูกสามีทำร้ายขนาดนี้แล้วจะทนอยู่ทำไมตั้ง 2 - 3 ปี ลูกจำเป็นต้องมีพ่อแบบนี้ด้วยเหรอ คงจะดีกว่าหากเอาลูกออกมาจากพ่อแบบนี้ ให้ลูกออกมาจากความรุนแรง ทำให้อดสงสัยไม่ได้ว่าอยู่เพื่อลูกหรือเพื่อตัวเองกันแน่ อย่างไรก็ตาม บางส่วนเลือกที่จะให้กำลังใจ โดยหวังว่าจากนี้เธอจะผ่านเรื่องร้าย ๆ ไปได้ และขอให้นำตัวหลุดพ้นออกมาจากจุดนั้นเสียที 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เพจดังแฉ เจ้าของค่ายเพลงทำร้ายเมีย ซัดไม่ยั้งต่อหน้าลูก คนสงสัยทนทำไมตั้งหลายปี โพสต์เมื่อ 19 มีนาคม 2569 เวลา 12:34:11
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 สามีกุญแจซอล ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ กุญแจซอล
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นนนี่ ณัฐชา ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 ล้างแอร์ช่วยชาติ ยื่นภาษีออนไลน์ สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย