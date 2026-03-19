แสบจัด ! ลูกจ้าง รพ. ขโมยเครื่องช่วยหายใจ แยกชิ้นส่วนทิ้งน้ำ งมเจอแล้ว 15 เครื่อง

 
             ลูกจ้าง รพ.เลย แสบจัด ลอบขโมยอุปกรณ์การแพทย์ ปล่อยขายมาเป็นปี รู้ว่าจับได้รีบแยกชิ้นส่วน โยนเครื่องช่วยหายใจทิ้งน้ำ งมเจอแล้ว 15 เครื่อง 


ขโมยเครื่องช่วยหายใจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เลยไทม์ออนไลน์ loeitime online

             วันที่ 19 มีนาคม 2569 เดลินิวส์ รายงานว่า ผู้บริหารโรงพยาบาลเลย ได้มอบหมายให้นิติกรเข้าแจ้งความที่ สภ.เมืองเลย หลังตรวจสอบพบว่ามีอุปกรณ์การแพทย์สูญหายไปจากระบบอย่างผิดปกติ โดยเฉพาะเครื่องช่วยหายใจ ที่มีกว่า 35 รายการ ตั้งแต่ปี 2568 ความเสียหายกว่า 7 ล้านบาท

             จากการสืบสวนพบว่า ผู้ก่อเหตุเป็นชายวัย 30 ปี ซึ่งเป็นลูกจ้างของโรงพยาบาล โดยพบว่าผู้ก่อเหตุแอบลักลอบนำอุปกรณ์ออกไปในช่วงที่ทำงานอยู่ ก่อนประกาศขายลงสื่อโซเชียลหลายครั้ง ทางตำรวจจึงล่อซื้อเพื่อรวบรวมหลักฐาน นำไปสู่การระบุตัวผู้กระทำผิด 

             อย่างไรก็ตาม ภายหลังถูกเปิดโปง ผู้ก่อเหตุพยายามทำลายหลักฐานด้วยการนำอุปกรณ์ที่เหลือไปทิ้งตามแหล่งน้ำต่าง ๆ ในเขต อ.เมือง จ.เลย โดยในวันที่ 17 มีนาคม มีคนพบชิ้นส่วนเครื่องช่วยหายใจ 3 ชุด บริเวณสะพานบ้านใหม่-ฟากเลย และพบเพิ่มอีก 2 ชุด ที่สะพานบ้านขอนแดง ต.นาอาน
 
ขโมยเครื่องช่วยหายใจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เลยไทม์ออนไลน์ loeitime online

             ต่อมาวันที่ 18 มีนาคม ยังพบขาเครื่องช่วยหายใจถูกโยนทิ้งน้ำอีก 10 ชุด ทั้งหมดได้รับความเสียหายจากการจมน้ำ 

             นอกจากนี้ มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเปิดเผยว่า จากการติดตามไปยังผู้ที่โพสต์ขาย บางรายอ้างว่าซื้อมาโดยคิดว่าเป็นของที่จำหน่ายออกตามสภาพ คือตีชำรุด พร้อมชี้ว่าหากทางโรงพยาบาลต้องการอุปกรณ์คือ ให้นำเงินมาซื้อกลับเอง โดยทางตำรวจจะตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนนี้ต่อไป  

             ทางพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างออกหมายเรียกผู้ต้องหา ให้มารับทราบข้อกล่าวหา หากไม่มาก็จะออกหมายจับทันที รวมถึงเตรียมเรียกเพื่อนร่วมงานในกลุ่มเสี่ยงมาสอบปากคำเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบว่ามีการทำเป็นขบวนการ หรือมีคนให้การสนับสนุนหรือไม่ 

             ทั้งนี้ ปัจจุบันเจ้าหน้าที่สามารถติดตามเครื่องช่วยหายใจกลับมาได้แล้ว 15 เครื่อง จากทั้งหมด 35 รายการ ส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายจากการถูกแยกชิ้นส่วนและโยนทิ้งน้ำ ซึ่งกระทบโดยตรงต่อทรัพยากรในการช่วยชีวิตคน 

ขโมยเครื่องช่วยหายใจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เลยไทม์ออนไลน์ loeitime online

ขโมยเครื่องช่วยหายใจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เลยไทม์ออนไลน์ loeitime online


ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์

แสบจัด ! ลูกจ้าง รพ. ขโมยเครื่องช่วยหายใจ แยกชิ้นส่วนทิ้งน้ำ งมเจอแล้ว 15 เครื่อง โพสต์เมื่อ 19 มีนาคม 2569 เวลา 14:10:49 1,481 อ่าน
