ที่ประชุมสภาฯ โหวต อนุทิน ชาญวีรกูล นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี คนที่ 32 นำลิ่ว 293 เสียง

          อนุทิน ชาญวีรกูล นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี คนที่ 32 หลังได้รับเสียงโหวตในสภา 293 เสียง นำโด่งเหนือ เท้ง ณัฐพงษ์ ซึ่งได้รับเสียงโหวต 119 เสียง

อนุทิน ชาญวีรกูล

          วันที่ 19 มีนาคม 2569 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ประชุมสภาฯ มีมติโหวตเลือก นายอนุทิน ชาญวีรกูล ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ด้วยคะแนนเสียง 293 เสียง จากจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม 498 คน ซึ่งเกินกึ่งหนึ่งที่ 250 เสียง ขณะที่นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ได้รับคะแนนโหวต 119 เสียง และมีผู้งดออกเสียง 86 เสียง 

อนุทิน ชาญวีรกูล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

อนุทิน ชาญวีรกูล
ภาพจาก พรรคภูมิใจไทย﻿


ขอบคุณข้อมูลจาก วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา


ที่ประชุมสภาฯ โหวต อนุทิน ชาญวีรกูล นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี คนที่ 32 นำลิ่ว 293 เสียง โพสต์เมื่อ 19 มีนาคม 2569 เวลา 14:18:12
