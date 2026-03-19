ที่ประชุมสภาฯ โหวต อนุทิน ชาญวีรกูล นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี คนที่ 32 นำลิ่ว 293 เสียง

อนุทิน ชาญวีรกูล นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี คนที่ 32 หลังได้รับเสียงโหวตในสภา 293 เสียง นำโด่งเหนือ เท้ง ณัฐพงษ์ ซึ่งได้รับเสียงโหวต 119 เสียง
วันที่ 19 มีนาคม 2569 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ประชุมสภาฯ มีมติโหวตเลือก นายอนุทิน ชาญวีรกูล ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ด้วยคะแนนเสียง 293 เสียง จากจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม 498 คน ซึ่งเกินกึ่งหนึ่งที่ 250 เสียง ขณะที่นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ได้รับคะแนนโหวต 119 เสียง และมีผู้งดออกเสียง 86 เสียง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ภาพจาก พรรคภูมิใจไทย
ขอบคุณข้อมูลจาก วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา