สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ประกาศขายที่ดินทำเลทอง แจ้งพิกัดที่ตั้งใหม่ - คาดมูลค่าเท่าไหร่

สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ประกาศขายที่ดินสถานทูตบนทำเลทอง คาดมูลค่าเฉียด 2 หมื่นล้าน เตรียมย้ายสู่พื้นที่ใหม่ ส.ค. 69
วันที่ 18 มีนาคม 2569 Volkskrant สื่อชื่อดังจากเนเธอร์แลนด์ รายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ประกาศขายสถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ที่ซอยต้นสน ใกล้สวนลุมพินี โดยทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการขายประกอบด้วยอาคารสำนักงาน (chancery) และบ้านพักเอกอัครราชทูต ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาดประมาณ 18.75 ไร่ และถือเป็นหนึ่งในทำเลอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พื้นที่ดังกล่าว เนเธอร์แลนด์เข้าซื้อจากไทยตั้งแต่ปี 2491 ภายในประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้างสำคัญ ได้แก่ บ้านไม้เก่าอายุยาวนาน สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2458 ซึ่งเดิมถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักของแพทย์ชาวฝรั่งเศสผู้รับใช้กษัตริย์สยาม นอกจากนี้ยังมีอาคารสำนักงานที่สร้างขึ้นในปี 2548 และอาคารส่วนต่อเติมสำหรับเอกอัครราชทูตและครอบครัวที่ก่อสร้างในปี 2550
สถานทูตแห่งนี้ถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในสถานทูตที่มีความโดดเด่นที่สุดของเนเธอร์แลนด์ จากจำนวนสถานทูตและสถานกงสุลทั่วโลกประมาณ 150 แห่ง ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ให้เหตุผลของการขายว่า ต้องการปรับเปลี่ยนการลงทุนไปสู่ทรัพย์สินที่มีความยั่งยืน ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สำหรับมูลค่าการขาย แม้ทางกระทรวงยังไม่ได้ระบุตัวเลขอย่างเป็นทางการ แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยประเมินว่าอาจอยู่ในช่วง 250–500 ล้านยูโร (ประมาณ 9,400 ล้านบาท ถึง 18,800 ล้านบาท) ขณะเดียวกัน ในงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ปีล่าสุด มีการตั้งเป้ารายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์รวมไว้ที่ 481 ล้านยูโร
เนเธอร์แลนด์แจ้งพิกัดสถานทูตใหม่ ชัดเจนย้ายสิงหาคม 2569
เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 19 มีนาคม 2569 สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า นายแร็มโก ฟัน ไวน์คาร์เดิน เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ประกาศว่า สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำกรุงเทพฯ จะย้ายที่ตั้งสำนักงานไปยังอาคารสำนักงานโครงการดุสิต เซ็นทรัลปาร์ค โดยมีกำหนดการย้ายในเดือนสิงหาคม 2569 ทั้งนี้ วันและเวลาที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ประชาชนชาวดัตช์ ชาวไทย และผู้มาติดต่อจากประเทศอื่น ๆ สามารถวางแผนการติดต่องานได้อย่างเหมาะสม
ที่ตั้งแห่งใหม่ของสถานเอกอัครราชทูตจะอยู่ในศูนย์กลางย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้สะดวกทั้งทางรถยนต์และระบบขนส่งสาธารณะ การให้บริการด้านกงสุลและบริการอื่น ๆ แก่ชาวดัตช์ รวมถึงภาคธุรกิจของเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทย กัมพูชา และลาว จะยังคงดำเนินต่อไปตามปกติ และไม่ได้รับผลกระทบจากการย้ายสถานที่ ในช่วงระหว่างการย้าย สถานเอกอัครราชทูตจะปิดทำการเป็นเวลาหลายวัน อย่างไรก็ตาม จะยังคงให้บริการช่วยเหลือด้านกงสุลในกรณีฉุกเฉินตามปกติ
สถานเอกอัครราชทูตและทำเนียบทางการทูตของเนเธอร์แลนด์ที่ตั้งอยู่ในแต่ละประเทศทั่วโลกมีบทบาทสำคัญ ใช้เป็นพื้นที่สำหรับการประชุม แลกเปลี่ยน และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์จึงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาอาคารสถานที่แต่ละแห่งให้มีความพร้อม และสามารถรองรับความต้องการในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเหตุนี้ จึงมีการมุ่งเน้นลงทุนในอาคารสำนักงานที่มีความยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยมากขึ้น เพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การตัดสินใจขายที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบัน และย้ายไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร
ภาพจาก Embassy of the Netherlands in Thailand
ขอบคุณข้อมูลจาก Embassy of the Netherlands in Thailand, volkskrant, คลังความรู้, พิทักษ์มรดกสยาม