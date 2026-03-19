รถ 6 ล้อขน นร. ไปทัศนศึกษา อัดท้ายกระบะตกข้างทาง 100 ชีวิตผวา ผอ. โร่สั่งเลิกทริป

          รถทัศนศึกษาบรรทุกนักเรียนและผู้ปกครองกว่า 100 ชีวิต พุ่งอัดท้ายกระบะจนพลิกคว่ำตกข้างทาง เจ็บระนาว ผอ. สั่งยกเลิกทริปทันทีหลังเด็กขวัญผวา 

รถทัศนศึกษาอัดท้ายกระบะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sukolkrit Kittaphatphokhin

          วันที่ 19 มีนาคม 2569 ตำรวจ สภ.สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ รับแจ้งเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกันบนถนนสายบุรีรัมย์ - สตึก บริเวณบ้านละกอ ตำบลดอนมนต์ ฝั่งขาเข้าตัวเมือง ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย และมีผู้ติดอยู่ภายในรถ เจ้าหน้าที่จึงประสานหน่วยกู้ภัยวังกรูด สตึก พร้อมอุปกรณ์ตัดถ่างเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

รถทัศนศึกษาอัดท้ายกระบะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sukolkrit Kittaphatphokhin

          จุดเกิดเหตุเป็นถนน 4 ช่องจราจร พบรถโดยสาร 6 ล้อ จอดอยู่ข้างทาง สภาพด้านหน้าพังเสียหาย มีเด็กนักเรียนและผู้ปกครองจำนวนมากยืนอยู่บริเวณสนามหญ้าด้วยอาการตกใจ ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบนักเรียนได้รับบาดเจ็บ ขณะที่บริเวณที่นั่งด้านหน้าฝั่งผู้โดยสาร พบ น.ส.มนทิรา อายุ 19 ปี ผู้ปกครอง ติดอยู่ภายในรถเนื่องจากตัวถังยุบตัว เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดถ่างนานประมาณ 20 นาที จึงสามารถนำตัวออกมาได้ โดยพบว่าบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณขา

รถทัศนศึกษาอัดท้ายกระบะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sukolkrit Kittaphatphokhin

          ส่วนรถคู่กรณีเป็นรถกระบะ อยู่ในสภาพพลิกตะแคงข้างทาง และมีเสาไฟฟ้าส่องสว่างได้รับความเสียหาย 1 ต้น ใกล้กันพบผู้โดยสารที่มากับรถกระบะรวม 4 คน ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด ในจำนวนนี้มีผู้บาดเจ็บสาหัส 2 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เร่งนำส่งโรงพยาบาลสตึกเพื่อรักษาอาการ

          นายทองมา อายุ 74 ปี คนขับรถโดยสาร ให้การว่า ได้รับว่าจ้างจากโรงเรียนให้พาเด็กนักเรียนไปทัศนศึกษา โดยขับรถตามหลังรถกระบะคู่กรณี ระหว่างทางได้พยายามหักหลบ แต่ไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้รถไปชนท้ายจนเกิดเหตุ อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าใช้ความเร็วไม่มาก จึงทำให้ความเสียหายไม่รุนแรง

          ด้าน นางสุจิตตา อายุ 41 ปี ผู้ขับรถกระบะ ให้ข้อมูลว่า กำลังพาครอบครัวรวม 4 คน ไปทำงานที่โรงงานปุ๋ยฝั่งตรงข้ามถนน ระหว่างนั้นรถโดยสาร 6 ล้อที่บรรทุกเด็กและผู้ปกครองเต็มคันได้พุ่งชนท้ายรถของตนอย่างแรง จนเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทาง ส่งผลให้ผู้โดยสารที่นั่งท้ายกระบะกระเด็นออกจากรถไปคนละทิศทาง

          ขณะที่ น.ส.มนทิรา ซึ่งเป็นผู้ปกครองและอยู่ในเหตุการณ์ เล่าว่า ขณะนั่งด้านหน้าพร้อมลูกสาววัย 6 ขวบ เห็นเหตุการณ์ชัดเจนว่ารถพุ่งชนท้ายกระบะอย่างจัง โดยลูกสาวนั่งอยู่ตรงกลางใกล้คนขับจึงไม่ได้รับบาดเจ็บ หากนั่งฝั่งซ้ายซึ่งเป็นจุดที่ตัวรถยุบอาจได้รับอันตรายมากกว่านี้

          ด้าน นางชรัญธิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอสตึก เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนได้ว่าจ้างรถโดยสาร 6 ล้อ จำนวน 3 คัน เพื่อนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 60 คน พร้อมผู้ปกครองและครูอีกประมาณ 40 คน รวมกว่า 100 คน ไปทัศนศึกษาที่แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ อย่างไรก็ตาม หลังเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ทางโรงเรียนได้ตัดสินใจยุติกิจกรรมทันที เนื่องจากเด็กและผู้ปกครองอยู่ในภาวะตกใจ

          เบื้องต้นมีการคาดการณ์ว่าอาจเกิดจากรถกระบะขับตัดหน้ารถบรรทุก โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

รถทัศนศึกษาอัดท้ายกระบะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sukolkrit Kittaphatphokhin



ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์
รถ 6 ล้อขน นร. ไปทัศนศึกษา อัดท้ายกระบะตกข้างทาง 100 ชีวิตผวา ผอ. โร่สั่งเลิกทริป โพสต์เมื่อ 19 มีนาคม 2569 เวลา 16:30:10
