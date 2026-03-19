แฉคลิปใหม่ ช็อกครูให้ใช้เลือดสาบาน - ขอซ้อม 10 นาทีแลกงานผ่าน นี่เหรอคนเป็นครู !!

 
            ช็อกทั้งโหนกระแส ผู้ปกครองน้ำตาซึม ครูดีเด่นขู่อาฆาต บังคับเอามีดกรีดเลือดสาบานกับพระเจ้าตาก เสนอขอซ้อม 10 นาที แลกให้งานผ่าน นี่เหรอคนเป็นครู !! 


ครูทำร้ายเด็ก
ภาพจาก โหนกระแส 

            จากกรณีช็อกสังคม ครูดีเด่นก่อเหตุทำร้ายร่างกายเด็ก ป.5 ในห้องเรียน โดยมีการปิดประตูห้องก่อนลงมือ รวมถึงข่มขู่ไม่ให้ฟ้องผู้ปกครอง ไม่งั้นจะโดนอีก ซึ่งทางครูผู้ถูกกล่าวหาได้ยอมรับแล้วว่าทำลงไปโดยขาดสตินั้น 

            ล่าสุด (19 มีนาคม 2569) มีการนำเสนอเคสดังกล่าวทางรายการโหนกระแส ทางช่อง 3 โดยคุณพ่อของน้องแชมป์ (นามสมมติ) เด็กนักเรียนที่ถูกทำร้าย เปิดเผยว่า เหตุการณ์จริง ๆ เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม มีเด็ก 5 คน ถูกเรียกไปทำโทษ เพราะส่งงานช้า โดยมีอยู่ 3 คนที่โดนหนัก ในจำนวนนี้มีลูกชายของตน 

ครูทำร้ายเด็ก
ภาพจาก โหนกระแส 

            เมื่อน้องกลับมาบ้านก็เล่าให้ตนฟัง คุณพ่อจึงบอกลูกชายว่าหากถึงวิชาของครูคนนี้ ให้ใช้โทรศัพท์มือถือแอบบันทึกเสียงไว้เลย กระทั่งวันต่อมา (12 มีนาคม) ครูมาตามน้องให้เข้าห้องไปคุยส่วนตัว และถูกปิดห้องทำร้ายอีกครั้ง ลูกชายจึงแอบบันทึกเสียงไว้ตั้งแต่เดินเข้าห้อง 

            จากนั้นลูกชายได้นำคลิปเสียงมาเปิดให้ตนฟัง คุณพ่อจึงนำหลักฐานเข้าแจ้งความกับ สภ.เมืองชลบุรี ทางผู้กำกับก็เร่งออกใบส่งตัวให้ไปตรวจร่างกายเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งความเอาผิด 

ครูทำร้ายเด็ก
ภาพจาก โหนกระแส 

ครูทำร้ายเด็ก
ภาพจาก โหนกระแส 

            ในรายการยังมีการเปิดคลิปเสียงที่น้องอัดไว้ เป็นเสียงของครูที่พูดคุยกับน้องแชมป์ สลับไปกับเสียงที่ครูตี ซึ่งทางเด็กได้พูดน้ำเสียงสะอื้น สัญญาว่าจะไม่ทำอีกแล้ว แต่ครูกลับบอกว่า "อยากทำอะไรไป ชีวิตของมึง กูก็แค่จัดการมึงเท่านั้นแหละ" และยังบอกอีกว่า "ยังไม่หายสนุกเลย"

            คุณพ่อของน้องแชมป์ ยังได้เข้าไปพบ ผอ. โรงเรียน ซึ่งมีการพูดคุยประมาณนึงแล้ว แต่ยังไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการลงโทษครูรายนี้ บอกแค่ว่าต้องเป็นไปตามขั้นตอน รอทำเรื่องย้ายกับตัดเงินเดือน แต่ระหว่างนี้ก็ต้องอยู่ที่โรงเรียนไปก่อน

            แต่จุดที่ทำให้คนฟังเดือดแทน คือตอนที่ ผอ. บอกกับพ่อว่า "พ่ออย่าจัดหนักกับโรงเรียนนักเลย" ทำให้ทาง ทนายสายหยุด ถึงกับลั่นว่า "ไม่บอกเขาล่ะ ให้ลูก ผอ. โดนตบบ้างล่ะเอาไหม ?"

ครูทำร้ายเด็ก
ภาพจาก โหนกระแส 

            ด้านแม่ของน้องกร (นามสมมติ) เด็กอีกคนที่ถูกทำโทษหนัก เผยว่า ตนเพิ่งรู้ว่าลูกถูกตีเพราะลูกคนเล็กเห็น แล้วมาบอกว่าพี่มีรอยถูกตี ตัวน้องไม่ยอมบอกตนจึงนึกว่าไม่หนักหนาอะไร กระทั่งเห็นข่าวน้องแชมป์จึงมาถามลูกชายกับเพื่อน จนทราบว่าครูผลักน้องไปโดนระเบียงจนเกือบตก และกระชกเสื้อน้องเข้าไปในห้อง ตีไหล่น้องแรง ๆ อีก 6 ที

            ตอนที่น้องทำชิ้นงานที่จะส่งครูหล่น ระหว่างน้องก้อมเก็บ ครูยังใช้หลังมือฟาดใส่ท้องน้องอีก 7 ที แถมยังผลักหัวน้องที่ก้มอยู่ไปชนเด็ก ป.5 ที่อยู่ในห้องนั้นด้วย แล้วก็ลากน้องกลับมานั่งทำงาน 

            เมื่อพบว่ากระดุมเสื้อของลูกชายยังขาดจากการกระชาก ซึ่งครูก็สั่งให้ถอดเสื้อออกมาเย็บ ลูกชายยอมรับว่าอายที่ต้องถอดเสื้อต่อหน้าเพื่อน แต่ไม่บอกแม่เพราะไม่อยากให้แม่เดือดร้อน ซึ่งเมื่อคุณแม่ได้ทราบเรื่อง ก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีถึงที่สุด และจะไม่ยอมความ

ครูทำร้ายเด็ก
ภาพจาก โหนกระแส 

            ยังมีคลิปอื่นที่น้องแชมป์อัดไว้ และพ่อยังไม่ได้เปิดเผยผ่านสื่อ ซึ่งสิ่งที่พ่อเจ็บใจมากคือ

            - ครูข่มขู่ลูกชาย ว่าถ้าอยากส่งงานเสร็จ ต้องให้ครูซ้อมก่อน 10 นาที แล้วจะให้งานผ่านเลย 

            - ครูจับมือลูกชาย จะเอามีดปอกผลไม้กรีดมาสาบานต่อหน้าพระเจ้าตากสิน 

            - ครูข่มขู่ว่า ถ้าเรื่องนี้แพร่งพรายถึงคนอื่น ครูบอกว่า "ฉันเดือดร้อน แต่มึงอยู่ไม่ได้แน่ ไม่รอด"

            โดยในคลิปที่เปิดให้ หนุ่ม กรรชัย ฟัง ครูกล่าวกับลูกชายว่า "เขียนสัญญาได้ปะ เอาเลือดเขียนนะ" อ้างว่า "จะได้ไม่ทำผิดอีกไง แค่กรีดเอง นิดเดียว" ซึ่งระหว่างนั้นน้องร้องไห้เสียงสั่น แต่ครูยังข่มขู่ให้เด็กสาบานต่อหน้าพระเจ้าตากสิน ซึ่งเด็กก็บอกว่า "จะไม่พูดโกหก แล้วก็จะไม่พูดอะไรที่มันไม่จริงครับ แล้วจะตั้งใจทำงานครับ"


ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อัปเดตล่าสุด 19 มีนาคม 2569 เวลา 19:00:11
