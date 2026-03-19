แฉคลิปใหม่ ช็อกครูให้ใช้เลือดสาบาน - ขอซ้อม 10 นาทีแลกงานผ่าน นี่เหรอคนเป็นครู !!

ช็อกทั้งโหนกระแส ผู้ปกครองน้ำตาซึม ครูดีเด่นขู่อาฆาต บังคับเอามีดกรีดเลือดสาบานกับพระเจ้าตาก เสนอขอซ้อม 10 นาที แลกให้งานผ่าน นี่เหรอคนเป็นครู !!
ภาพจาก โหนกระแส
จากกรณีช็อกสังคม ครูดีเด่นก่อเหตุทำร้ายร่างกายเด็ก ป.5 ในห้องเรียน โดยมีการปิดประตูห้องก่อนลงมือ รวมถึงข่มขู่ไม่ให้ฟ้องผู้ปกครอง ไม่งั้นจะโดนอีก ซึ่งทางครูผู้ถูกกล่าวหาได้ยอมรับแล้วว่าทำลงไปโดยขาดสตินั้น
ล่าสุด (19 มีนาคม 2569) มีการนำเสนอเคสดังกล่าวทางรายการโหนกระแส ทางช่อง 3 โดยคุณพ่อของน้องแชมป์ (นามสมมติ) เด็กนักเรียนที่ถูกทำร้าย เปิดเผยว่า เหตุการณ์จริง ๆ เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม มีเด็ก 5 คน ถูกเรียกไปทำโทษ เพราะส่งงานช้า โดยมีอยู่ 3 คนที่โดนหนัก ในจำนวนนี้มีลูกชายของตน
ภาพจาก โหนกระแส
เมื่อน้องกลับมาบ้านก็เล่าให้ตนฟัง คุณพ่อจึงบอกลูกชายว่าหากถึงวิชาของครูคนนี้ ให้ใช้โทรศัพท์มือถือแอบบันทึกเสียงไว้เลย กระทั่งวันต่อมา (12 มีนาคม) ครูมาตามน้องให้เข้าห้องไปคุยส่วนตัว และถูกปิดห้องทำร้ายอีกครั้ง ลูกชายจึงแอบบันทึกเสียงไว้ตั้งแต่เดินเข้าห้อง
จากนั้นลูกชายได้นำคลิปเสียงมาเปิดให้ตนฟัง คุณพ่อจึงนำหลักฐานเข้าแจ้งความกับ สภ.เมืองชลบุรี ทางผู้กำกับก็เร่งออกใบส่งตัวให้ไปตรวจร่างกายเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งความเอาผิด
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
ในรายการยังมีการเปิดคลิปเสียงที่น้องอัดไว้ เป็นเสียงของครูที่พูดคุยกับน้องแชมป์ สลับไปกับเสียงที่ครูตี ซึ่งทางเด็กได้พูดน้ำเสียงสะอื้น สัญญาว่าจะไม่ทำอีกแล้ว แต่ครูกลับบอกว่า "อยากทำอะไรไป ชีวิตของมึง กูก็แค่จัดการมึงเท่านั้นแหละ" และยังบอกอีกว่า "ยังไม่หายสนุกเลย"
คุณพ่อของน้องแชมป์ ยังได้เข้าไปพบ ผอ. โรงเรียน ซึ่งมีการพูดคุยประมาณนึงแล้ว แต่ยังไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการลงโทษครูรายนี้ บอกแค่ว่าต้องเป็นไปตามขั้นตอน รอทำเรื่องย้ายกับตัดเงินเดือน แต่ระหว่างนี้ก็ต้องอยู่ที่โรงเรียนไปก่อน
แต่จุดที่ทำให้คนฟังเดือดแทน คือตอนที่ ผอ. บอกกับพ่อว่า "พ่ออย่าจัดหนักกับโรงเรียนนักเลย" ทำให้ทาง ทนายสายหยุด ถึงกับลั่นว่า "ไม่บอกเขาล่ะ ให้ลูก ผอ. โดนตบบ้างล่ะเอาไหม ?"
ภาพจาก โหนกระแส
ตอนที่น้องทำชิ้นงานที่จะส่งครูหล่น ระหว่างน้องก้อมเก็บ ครูยังใช้หลังมือฟาดใส่ท้องน้องอีก 7 ที แถมยังผลักหัวน้องที่ก้มอยู่ไปชนเด็ก ป.5 ที่อยู่ในห้องนั้นด้วย แล้วก็ลากน้องกลับมานั่งทำงาน
เมื่อพบว่ากระดุมเสื้อของลูกชายยังขาดจากการกระชาก ซึ่งครูก็สั่งให้ถอดเสื้อออกมาเย็บ ลูกชายยอมรับว่าอายที่ต้องถอดเสื้อต่อหน้าเพื่อน แต่ไม่บอกแม่เพราะไม่อยากให้แม่เดือดร้อน ซึ่งเมื่อคุณแม่ได้ทราบเรื่อง ก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีถึงที่สุด และจะไม่ยอมความ
ยังมีคลิปอื่นที่น้องแชมป์อัดไว้ และพ่อยังไม่ได้เปิดเผยผ่านสื่อ ซึ่งสิ่งที่พ่อเจ็บใจมากคือ
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
- ครูข่มขู่ลูกชาย ว่าถ้าอยากส่งงานเสร็จ ต้องให้ครูซ้อมก่อน 10 นาที แล้วจะให้งานผ่านเลย
- ครูจับมือลูกชาย จะเอามีดปอกผลไม้กรีดมาสาบานต่อหน้าพระเจ้าตากสิน
- ครูข่มขู่ว่า ถ้าเรื่องนี้แพร่งพรายถึงคนอื่น ครูบอกว่า "ฉันเดือดร้อน แต่มึงอยู่ไม่ได้แน่ ไม่รอด"
โดยในคลิปที่เปิดให้ หนุ่ม กรรชัย ฟัง ครูกล่าวกับลูกชายว่า "เขียนสัญญาได้ปะ เอาเลือดเขียนนะ" อ้างว่า "จะได้ไม่ทำผิดอีกไง แค่กรีดเอง นิดเดียว" ซึ่งระหว่างนั้นน้องร้องไห้เสียงสั่น แต่ครูยังข่มขู่ให้เด็กสาบานต่อหน้าพระเจ้าตากสิน ซึ่งเด็กก็บอกว่า "จะไม่พูดโกหก แล้วก็จะไม่พูดอะไรที่มันไม่จริงครับ แล้วจะตั้งใจทำงานครับ"
