หนุ่มขับรถบัสน้ำมันหมด พอตำรวจแวะมาช่วยกลับยิ่งหน้าซีด สุดท้ายต้องเปลี่ยนที่นอน

ตำรวจแวะช่วยคนขับรถบัส จอดน้ำมันหมดเข้างทาง แต่เจ้าตัวกลับพิรุธหนัก ค้นกระเป๋ากลับเจอกลิ่นคุ้น ๆ เปิดดูเจอของกลางเต็ม ๆ
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง
วันที่ 19 มีนาคม 2569 ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการตำรวจทางหลวง เข้าจับกุมชายรายหนึ่ง ซึ่งต่อมาทราบชื่อว่า นายพัฒน์ อายุ 35 ปี พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 15 เม็ด ภายหลังตรวจพบพฤติการณ์น่าสงสัยบริเวณถนนหลวงหมายเลข 304 กิโลเมตรที่ 177 จุดกลับรถเกือกม้าหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงออกตรวจพื้นที่เพื่อป้องกันอาชญากรรมและกวดขันวินัยจราจร ได้พบรถโดยสารไม่ประจำทางทะเบียนกรุงเทพมหานครจอดกีดขวางช่องทางการจราจร จึงเข้าตรวจสอบ โดยพบคนขับนั่งอยู่บริเวณข้างรถ เมื่อสอบถามสาเหตุ คนขับอ้างว่าน้ำมันหมด อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นท่าทีมีพิรุธ จึงขอตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่
ระหว่างการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ได้กลิ่นคล้ายสารเสพติดติดอยู่กับใบอนุญาตขับขี่ จึงขอทำการตรวจค้นเพิ่มเติมในกระเป๋าสะพายของผู้ต้องหา ก่อนจะพบยาบ้าจำนวน 15 เม็ดซุกซ่อนอยู่ภายใน
จากการสอบถาม นายพิพัฒน์ ให้การรับสารภาพว่าได้ซื้อยาบ้ามาจากกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ ในราคาเม็ดละ 30 บาท และยอมรับว่าได้เสพยาบ้าจำนวน 2 เม็ดก่อนเกิดเหตุในช่วงเช้า เจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจปัสสาวะ ซึ่งผลปรากฏว่าเป็นบวก
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบ ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
