HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หนุ่มขับรถบัสน้ำมันหมด พอตำรวจแวะมาช่วยกลับยิ่งหน้าซีด สุดท้ายต้องเปลี่ยนที่นอน


          ตำรวจแวะช่วยคนขับรถบัส จอดน้ำมันหมดเข้างทาง แต่เจ้าตัวกลับพิรุธหนัก ค้นกระเป๋ากลับเจอกลิ่นคุ้น ๆ เปิดดูเจอของกลางเต็ม ๆ 

น้ำมันหมด
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง

น้ำมันหมด
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง

          วันที่ 19 มีนาคม 2569 ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการตำรวจทางหลวง เข้าจับกุมชายรายหนึ่ง ซึ่งต่อมาทราบชื่อว่า นายพัฒน์ อายุ 35 ปี พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 15 เม็ด ภายหลังตรวจพบพฤติการณ์น่าสงสัยบริเวณถนนหลวงหมายเลข 304 กิโลเมตรที่ 177 จุดกลับรถเกือกม้าหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

          เหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงออกตรวจพื้นที่เพื่อป้องกันอาชญากรรมและกวดขันวินัยจราจร ได้พบรถโดยสารไม่ประจำทางทะเบียนกรุงเทพมหานครจอดกีดขวางช่องทางการจราจร จึงเข้าตรวจสอบ โดยพบคนขับนั่งอยู่บริเวณข้างรถ เมื่อสอบถามสาเหตุ คนขับอ้างว่าน้ำมันหมด อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นท่าทีมีพิรุธ จึงขอตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่

น้ำมันหมด
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง


น้ำมันหมด
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง

          ระหว่างการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ได้กลิ่นคล้ายสารเสพติดติดอยู่กับใบอนุญาตขับขี่ จึงขอทำการตรวจค้นเพิ่มเติมในกระเป๋าสะพายของผู้ต้องหา ก่อนจะพบยาบ้าจำนวน 15 เม็ดซุกซ่อนอยู่ภายใน

          จากการสอบถาม นายพิพัฒน์ ให้การรับสารภาพว่าได้ซื้อยาบ้ามาจากกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ ในราคาเม็ดละ 30 บาท และยอมรับว่าได้เสพยาบ้าจำนวน 2 เม็ดก่อนเกิดเหตุในช่วงเช้า เจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจปัสสาวะ ซึ่งผลปรากฏว่าเป็นบวก

          เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบ ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

น้ำมันหมด
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง

น้ำมันหมด
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง



ขอบคุณข้อมูลจาก
ตำรวจสอบสวนกลาง






หนุ่มขับรถบัสน้ำมันหมด พอตำรวจแวะมาช่วยกลับยิ่งหน้าซีด สุดท้ายต้องเปลี่ยนที่นอน โพสต์เมื่อ 19 มีนาคม 2569 เวลา 21:19:54
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 สามีกุญแจซอล ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ กุญแจซอล
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นนนี่ ณัฐชา ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 ล้างแอร์ช่วยชาติ ยื่นภาษีออนไลน์ สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย