เกิดเหตุลอบยิงรถ กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.พรรคประชาชาติ หน้าบ้านพัก จ.นราธิวาส กลางดึก หลังกลับจากประชุมสภา
วันที่ 20 มีนาคม 2569 เวลา 01.09 น. เกิดเหตุลอบยิง หน้าบ้านพักของนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.พรรคประชาชาติ ในพื้นที่บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 9 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
ที่เกิดเหตุบริเวณปากทางเข้าบ้าน พบรถยนต์ ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาด เข้าที่บริเวณด้านหน้าฝั่งคนขับและนั่งโดยสาร เป็นรูพรุนจำนวนมาก
จากการสอบสวนทราบว่า นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ได้นั่งโดยสารมาในรถคันดังกล่าว พร้อมผู้ติดตาม และคนขับรถ ซึ่งทั้งคู่ถูกอาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บ ส่วนนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ นั้นปลอดภัยเพราะหมอบลงทัน
ก่อนเกิดเหตุ กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ หรือ ทนายแวยูแฮ พร้อมผู้ติดตาม ได้เดินทางกลับมาจากประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ กรุงเทพฯ โดยได้นั่งรถมาจากสนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อกลับเข้าบ้าน เมื่อมาถึงบริเวณปากทางเข้าบ้าน มีผู้ก่อเหตุไม่ทราบจำนวน ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาด ยิงใส่รถ ก่อนหลบหนีไป
พรรคประชาชาติ โพสต์ข้อความ ขอดุอาห์ ให้นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส และคณะทุกคนปลอดภัย พร้อมประณามอย่างถึงที่สุดต่อผู้ก่อเหตุที่ใช้อาวุธปืนกราดยิงอย่างอุกอาจ ซึ่งเป็นการกระทำที่กระทบต่อความสงบสุขของสังคมอย่างร้ายแรง
เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้คนขับและผู้ติดตามบาดเจ็บ 2 ราย ถูกนำส่งโรงพยาบาล ส่วน กมลศักดิ์ ลีวาเมาะหมอบหลบได้ทัน ไม่ได้รับอันตราย
ขอบคุณข้อมูลจาก ThaiPBS, สำนักข่าวไทย