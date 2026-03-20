อิสราเอลเผยชื่อแรงงานไทยเสียชีวิต ส่งข้อความแสดงความอาลัย หลังอิหร่านโจมตีหนัก

          อิสราเอลเผยภาพและชื่อของแรงงานไทย 1 ราย เสียชีวิตในหมู่บ้านเกษตรกรรม หลังการโจมตีอย่างไม่เลือกหน้าของอิหร่าน พร้อมข้อความแสดงความอาลัย 

          วันที่ 20 มีนาคม 2569 บัญชี X @IsraelMFA ของหน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอล ได้โพสต์ข้อความเปิดเผยรายชื่อพร้อมภาพของชายสัญชาติไทย 1 ราย ซึ่งเสียชีวิตจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่าน โดยระบุว่าชื่อว่า วาลิน ชายุต (Walin Chayut) เป็นแรงงานไทยที่ทำงานในอิสราเอล 

          ทางหน่วยงานได้เขียนข้อความประณามการโจมตีของอิหร่านในครั้งนี้ กล่าวว่า "อิหร่านโจมตีพลเรือนอย่างไม่เลือกหน้า" พร้อมทั้งเขียนข้อความแสดงความอาลัยผู้ล่วงลับ ระบุว่า "ขอให้ดวงวิญญาณของเขาไปสู่สุคติ" 

          โดยรายงานของ The Times of Israel เผยว่า เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ที่ผ่านมา (ตามเวลาท้องถิ่น) อิหร่านได้ยิงขีปนาวุธบรรจุหัวรบคลัสเตอร์บอมบ์ ซึ่งแตกตัวกลางอากาศและกระจายระเบิด โจมตีประเทศอิสราเอลหลายระลอก ตั้งแต่ช่วงเวลา 00.00-08.00 น. มีเสียงไซเรนเตือนภัยขีปนาวุธดังขึ้นมากถึง 6 ครั้ง สร้างความเสียหายอย่างรุนแรง 

          ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้เข้าตรวจสอบเหตุการณ์หลังจากได้รับรายงานการโจมตี โดยพบว่า แรงงานเกษตรชาวไทยเสียชีวิต 1 ราย ในพื้นที่อาดานิม หมู่บ้านเกษตรกรรมในภาคกลางของอิสราเอล
โดยได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิด ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา ขณะเดียวกันมีหญิงชาวปาเลสไตน์ 4 ราย เสียชีวิตในเขตเวสต์แบงก์

ขอบคุณข้อมูลจาก The Times of Israel


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อิสราเอลเผยชื่อแรงงานไทยเสียชีวิต ส่งข้อความแสดงความอาลัย หลังอิหร่านโจมตีหนัก โพสต์เมื่อ 20 มีนาคม 2569 เวลา 10:05:18
