ซานาเอะ นายกฯ ญี่ปุ่น พบ โดนัลด์ ทรัมป์ เจอมุกเพิร์ลฮาร์เบอร์ เซอร์ไพรส์แรงต่อหน้า

โดนัลด์ ทรัมป์ เปิดทำเนียบขาวต้อนรับ ซานาเอะ ทากาอิจิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เล่นมุกเซอร์ไพรส์แรงต่อหน้า กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์
ภาพจาก X @WhiteHouse
วันที่ 19 มีนาคม 2569 CNN รายงานว่า ซานาเอะ ทากาอิจิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้เดินทางเข้าพบ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ที่ทำเนียบขาวในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการพบปะครั้งแรกของทั้งสองผู้นำ หลังจากนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ของญี่ปุ่น ได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้ง โดยทั้งสองได้หารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสงครามที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบทั่วโลก
ทั้งนี้ ช่วงหนึ่งในระหว่างที่ประธานาธิบดีทรัมป์ และนายกรัฐมนตรีซานาเอะ อยู่ระหว่างนั่งสนทนาในห้องทำงานรูปไข่ ผู้สื่อข่าวได้ถามว่าเหตุใดสหรัฐฯ จึงไม่แจ้งให้ญี่ปุ่นหรือประเทศพันธมิตรอื่น ๆ ทราบเกี่ยวกับการตัดสินใจโจมตีอิหร่านก่อนที่จะลงมือ ซึ่งทรัมป์ ได้ตอบคำถามโดยเล่นมุกพาดพิงกรณีการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ในอดีต ซึ่งญี่ปุ่นได้บุกโจมตีฐานทัพเรือของสหรัฐฯ ในขณะที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนั่งอยู่ตรงหน้าเขา
โดยทรัมป์ กล่าวว่า "เราโจมตีอย่างหนักและเราไม่ได้บอกใครเลย เพราะเราต้องการให้เซอร์ไพรส์ ใครจะรู้จักการเซอร์ไพรส์ได้ดีไปกว่าญี่ปุ่นล่ะ ? แล้วทำไมคุณไม่บอกผมเรื่องเพิร์ลฮาร์เบอร์ล่ะ ? ผมคิดว่าพวกคุณเชื่อในเรื่องการโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวมากกว่าพวกเราเสียอีก"
ภาพจาก X @WhiteHouse
ภาพจาก X @WhiteHouse
อย่างไรก็ดี ทรัมป์ ได้ตอบคำถามเข้าประเด็นเรื่องความสำคัญของการทำเซอร์ไพรส์ในสงครามที่กำลังดำเนินอยู่กับอิหร่าน หลังจากสหรัฐฯ และอิสราเอลเริ่มปฏิบัติการร่วมกัน เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา โดยทรัมป์ กล่าวว่า "เราต้องทำให้พวกเขาเซอร์ไพรส์ และเราก็ทำได้ เพราะความเซอร์ไพรส์นั้น ใน 2 วันแรกเราทำลายเป้าหมายได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมากกว่าที่เราคาดการณ์ไว้มาก และถ้าผมไปบอกทุกคนเกี่ยวกับเรื่องนี้ มันก็จะไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์อีกต่อไป"
ขอบคุณข้อมูลจาก CNN, NBC News