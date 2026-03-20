บุฟเฟต์อายุ 4 ปี เตรียมปิดตัว 31 มี.ค. ชาวเน็ตต่างเสียดายน้ำจิ้ม ไม่รู้ว่าทำไมถึงปิด

เต็มเตา หมูกระทะ บุฟเฟต์ที่เปิดมานานกว่า 4 ปี ปิดตัวลงในวันที่ 31 มีนาคม 2569 ส่วนเหตุผลยังไม่ทราบ ชาวเน็ตต่างเสียดายน้ำจิ้มที่อร่อย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เต็มเตา หมูกระทะ
วันที่ 20 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก เต็มเตา หมูกระทะ ร้านบุฟเฟต์ที่เปิดมานานกว่า 4 ปี ตั้งอยู่ที่ย่านคู้บอน 27 มีการประกาศว่า ร้านกำลังจะปิดตัวลงในวันที่ 31 มีนาคม 2569 มีข้อความทั้งหมดดังนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เต็มเตา หมูกระทะ
กว่า 4 ปีที่เราทำทุกจานด้วยความใส่ใจ เต็มเตาเปลี่ยนภาพหมูกระทะเดิม ๆ มาตรฐานคุณภาพบนห้างแต่ราคาเข้าถึงได้ และกินกันไม่อั้นไม่จำกัดเวลา แต่วันนี้มีหลายเหตุผลที่จะต้องแยกย้าย มีโอกาสคงได้กลับมาดูแลกันใหม่
ด้านลูกค้าต่างโพสต์เสียดาย หลายคนคอมเมนต์ว่า น้ำจิ้มอร่อยมาก ส่วนสาเหตุการปิดตัวก็ไม่ชัดเจน ได้แต่เป็นปริศนาต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เต็มเตา หมูกระทะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เต็มเตา หมูกระทะ