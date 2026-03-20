สจ. สุรินทร์ ภูมิใจไทย อวดบิลเติมเบนซินเต็มถัง ถามไหนว่าไม่มีน้ำมัน โร่แจงหลังทัวร์ลง

สจ.สุรินทร์โพสต์อวดบิลเติมน้ำมันพรีเมียมเต็มถัง หวังโต้กระแส น้ำมันขาดแคลน แต่กลับเจอดราม่าหนัก ก่อนเจ้าตัวต้องออกมาเคลื่อนไหว
วันที่ 19 มีนาคม 2569 นายศักดินันท์ ศุภนิมิตรมนตรี หรือ สจ.ศักดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ พรรคภูมิใจไทย โพสต์ภาพใบเสร็จเติมน้ำมัน V-Power แก๊สโซฮอล์ 95 (V-Power G95) เต็มถัง เป็นราคา 1,950 บาท ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมระบุว่า "ผมก็เติมเต็มถังได้นี่ครับ ไหนว่าไม่มีน้ำมัน"
ปรากฏว่าภายหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก โดยชาวเน็ตจำนวนหนึ่งตั้งคำถามว่า น้ำมันประเภทที่เติมไม่ใช่คำตอบของปัญหา เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม ยังต้องพึ่งพาน้ำมันดีเซลเป็นหลัก พร้อมย้ำว่าการยกตัวอย่างน้ำมันพรีเมียมอย่าง Gasohol 95 ไม่สอดคล้องกับการใช้งานจริง เช่น รถเกี่ยวข้าวหรือเครื่องจักรทางการเกษตร ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ว่าการสื่อสารดังกล่าวอาจไม่สะท้อนความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่
ขณะเดียวกัน บางส่วนมองว่า การที่บางคนยังสามารถเติมน้ำมันได้ตามปกติ ไม่ได้หมายความว่าปัญหาการขาดแคลนจะไม่เกิดขึ้นในภาพรวม พร้อมเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องมองสถานการณ์อย่างรอบด้าน และเข้าใจความแตกต่างของการใช้น้ำมันแต่ละประเภท โดยเฉพาะดีเซล B7 ที่ถูกระบุว่าเป็นความต้องการหลักของประชาชนในช่วงเวลานี้ มากกว่าน้ำมันพรีเมียม
ขณะที่ สจ.ศักดินันท์ เข้าไปตอบคอมเมนต์ที่มีคนถามว่า "อันนี้เป็นการโพสต์เอามัน หรือเอาจริงครับ" โดยระบุว่า "ผมโพสต์ตามความเป็นจริงครับ"
นอกจากนี้ เจ้าตัวยังตอบคอมเมนต์ที่ถามว่า "ผมยังไม่เห็นประชาชนคนไหนออกมาบอกว่า V-Power G95 ไม่มีให้เติมนะครับ เขาตะโกนหาดีเซลกันที่หัวจ่ายน้ำมันหมด เป็นถึง สจ. ไม่น่าจะโพสต์อะไรที่ดูเหมือนไม่ผ่านการกลั่นกรองนะครับ" โดย สจ.ศักดินันท์ ตอบว่า "ปั๊มเดียวกับผม เติมดีเซลก็เต็มถังครับ"
ล่าสุด (20 มีนาคม 2569) ภายหลังเจอทัวร์ลงอย่างหนัก สจ.ศักดินันท์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า "ตื่นเช้ามาแชตแตกเลย นึกว่าเกิดอะไรขึ้น เอาอย่างนี้นะครับ แลกเปลี่ยนกันได้ แต่อย่าด่าผม"