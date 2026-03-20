3 ธนาคาร ประกาศปรับปรุงระบบในสุดสัปดาห์นี้ รวมทั้งสิ้น 5 วัน มีวันไหนบ้าง

          3 ธนาคาร ประกาศปรับปรุงระบบในสุดสัปดาห์นี้ เช็กลิสต์วันไหนบ้าง รวมแล้วมีทั้งหมด 5 วันในรอบ 1 สัปดาห์ จะได้เตรียมตัวให้พร้อม

          การทำให้ระบบธนาคารปลอดภัยอยู่เสมอ สิ่งหนึ่งที่ต้นทางต้องทำคือ การอัปเดตระบบให้มีความแข็งแกร่งเสมอ ซึ่งจำเป็นต้องปิดการใช้งานระยะเวลาหนึ่ง โดยสุดสัปดาห์นี้ จะมีถึง 3 ธนาคารที่ปิดปรับปรุงระบบด้วยกัน

ธนาคารไทยพาณิชย์


          ธนาคารขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบเป็นการชั่วคราว เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

          ระหว่างวันวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2569 เวลา 02:00 น. ถึง 06:00 น. และ วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2569 เวลา 02:00 น. ถึง 06:00 น.

          โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ลูกค้าจะไม่สามารถใช้บริการดังต่อไปนี้ได้

          - แอป SCB EASY

          - บริการ SCB Connect (เฉพาะบริการที่มีการเชื่อมต่อบริการ SCB Connect กับแอป SCB EASY)

          - บริการเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร (เครื่อง ATM, CDM, VTM)

          - บริการที่เกี่ยวกับบัตรเดบิต, บัตรเติมเงินแทรเวล SCB, บัตรเครดิตที่ออกโดย CardX (รวมถึงบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING, SCB FIRST และ SCB PRIME) และบัตรกดเงินสด CardX SPEEDY CASH (เฉพาะกรณีทำรายการผ่านเครื่อง EDC ของธนาคารหรือช่องทาง e-Commerce ของธนาคาร)

          กรุณาวางแผนในการทำธุรกรรมล่วงหน้า และลูกค้าสามารถใช้บริการข้างต้นภายหลังเวลาดังกล่าวได้ตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวก

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา


          ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งปรับปรุงเครื่องรับจ่ายเงิน / รับฝากเงินอัตโนมัติ ชั่วคราว เพื่อทำการปรับปรุงระบบ ใน

          - วันที่ 21 มี.ค. 2569 เวลา 00.01 น. ถึง 01.30 น.
          - วันที่ 24 มี.ค. 2569 เวลา 00.01 น. ถึง 01.30 น.
          - วันที่ 25 มี.ค. 2569 เวลา 01.00 น. ถึง 03.00 น.

          บริการที่จะได้รับผลกระทบ และไม่สามารถใช้งานได้ มีดังนี้

          - เครื่องรับจ่ายเงิน / รับฝากเงินอัตโนมัติ

ธนาคารกรุงไทย


          มีทั้งหมด 2 ครั้งด้วยกัน ดังนี้

          1. ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2569 เวลา 00.30 - 06.00 น. ช่องทางที่ไม่สามารถทำธุรกรรมได้ชั่วคราว

          - Krungthai NEXT
          - Krungthai Corporate Online
          - Krungthai Contact Center (ไม่สามารถสอบถามข้อมูลธุรกรรม Krungthai Corporate Online ได้)

          บริการและช่องทางที่ไม่สามารถรับชำระเงิน เติมเงิน ได้ชั่วคราว

          - Krungthai ATM 
          - Krungthai PromptPay
          - ถุงเงิน (ไม่สามารถสแกนจ่ายร้านค้าในระบบถุงเงิน)
          - เป๋าตุง (ไม่สามารถสแกนจ่ายร้านค้าในระบบเป๋าตุง) 
          - เป๋าตัง 
          - Krungthai Business
          - บัตรกรุงไทย ฟลีทการ์ด 
          - Krungthai COOP

          2. วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2569 เวลา 01:30-06:30 น.

          เพื่อยกระดับการให้บริการ ธนาคารจะปิดปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยโดย บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด บริการที่ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ทั้ง ATM และ CDM มีดังนี้

          - ฝากเงินสดระหว่างธนาคาร
          - ถอนเงินสดจาก บัตรกดเงินสด A Money, เงินติดล้อ, AEON
          - ถอนเงินสดและสอบถามยอดเงินจาก เฉพาะผู้ถือบัตรต่างประเทศ บัตร UPI และ JCB

          ดังนั้น กล่าวโดยสรุป จะมีวันที่ธนาคารปรับปรุงระบบทั้งหมด 5 วันในช่วงสัปดาห์นี้ คือ วันที่ 20-22 มีนาคม และ 24-25 มีนาคม 2569

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โพสต์เมื่อ 20 มีนาคม 2569 เวลา 15:15:00
