3 ธนาคาร ประกาศปรับปรุงระบบในสุดสัปดาห์นี้ รวมทั้งสิ้น 5 วัน มีวันไหนบ้าง

3 ธนาคาร ประกาศปรับปรุงระบบในสุดสัปดาห์นี้ เช็กลิสต์วันไหนบ้าง รวมแล้วมีทั้งหมด 5 วันในรอบ 1 สัปดาห์ จะได้เตรียมตัวให้พร้อม
การทำให้ระบบธนาคารปลอดภัยอยู่เสมอ สิ่งหนึ่งที่ต้นทางต้องทำคือ การอัปเดตระบบให้มีความแข็งแกร่งเสมอ ซึ่งจำเป็นต้องปิดการใช้งานระยะเวลาหนึ่ง โดยสุดสัปดาห์นี้ จะมีถึง 3 ธนาคารที่ปิดปรับปรุงระบบด้วยกัน
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบเป็นการชั่วคราว เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
ระหว่างวันวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2569 เวลา 02:00 น. ถึง 06:00 น. และ วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2569 เวลา 02:00 น. ถึง 06:00 น.
โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ลูกค้าจะไม่สามารถใช้บริการดังต่อไปนี้ได้
- แอป SCB EASY
- บริการ SCB Connect (เฉพาะบริการที่มีการเชื่อมต่อบริการ SCB Connect กับแอป SCB EASY)
- บริการเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร (เครื่อง ATM, CDM, VTM)
- บริการที่เกี่ยวกับบัตรเดบิต, บัตรเติมเงินแทรเวล SCB, บัตรเครดิตที่ออกโดย CardX (รวมถึงบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING, SCB FIRST และ SCB PRIME) และบัตรกดเงินสด CardX SPEEDY CASH (เฉพาะกรณีทำรายการผ่านเครื่อง EDC ของธนาคารหรือช่องทาง e-Commerce ของธนาคาร)
กรุณาวางแผนในการทำธุรกรรมล่วงหน้า และลูกค้าสามารถใช้บริการข้างต้นภายหลังเวลาดังกล่าวได้ตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวก
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งปรับปรุงเครื่องรับจ่ายเงิน / รับฝากเงินอัตโนมัติ ชั่วคราว เพื่อทำการปรับปรุงระบบ ใน
- วันที่ 21 มี.ค. 2569 เวลา 00.01 น. ถึง 01.30 น.
- วันที่ 24 มี.ค. 2569 เวลา 00.01 น. ถึง 01.30 น.
- วันที่ 25 มี.ค. 2569 เวลา 01.00 น. ถึง 03.00 น.
บริการที่จะได้รับผลกระทบ และไม่สามารถใช้งานได้ มีดังนี้
- เครื่องรับจ่ายเงิน / รับฝากเงินอัตโนมัติ
ธนาคารกรุงไทย
มีทั้งหมด 2 ครั้งด้วยกัน ดังนี้
1. ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2569 เวลา 00.30 - 06.00 น. ช่องทางที่ไม่สามารถทำธุรกรรมได้ชั่วคราว
- Krungthai NEXT
- Krungthai Corporate Online
- Krungthai Contact Center (ไม่สามารถสอบถามข้อมูลธุรกรรม Krungthai Corporate Online ได้)
บริการและช่องทางที่ไม่สามารถรับชำระเงิน เติมเงิน ได้ชั่วคราว
- Krungthai ATM
- Krungthai PromptPay
- ถุงเงิน (ไม่สามารถสแกนจ่ายร้านค้าในระบบถุงเงิน)
- เป๋าตุง (ไม่สามารถสแกนจ่ายร้านค้าในระบบเป๋าตุง)
- เป๋าตัง
- Krungthai Business
- บัตรกรุงไทย ฟลีทการ์ด
- Krungthai COOP
2. วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2569 เวลา 01:30-06:30 น.
เพื่อยกระดับการให้บริการ ธนาคารจะปิดปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยโดย บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด บริการที่ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ทั้ง ATM และ CDM มีดังนี้
- ฝากเงินสดระหว่างธนาคาร
- ถอนเงินสดจาก บัตรกดเงินสด A Money, เงินติดล้อ, AEON
- ถอนเงินสดและสอบถามยอดเงินจาก เฉพาะผู้ถือบัตรต่างประเทศ บัตร UPI และ JCB
ดังนั้น กล่าวโดยสรุป จะมีวันที่ธนาคารปรับปรุงระบบทั้งหมด 5 วันในช่วงสัปดาห์นี้ คือ วันที่ 20-22 มีนาคม และ 24-25 มีนาคม 2569