ช็อก ! อิหร่านประหารชีวิต แชมป์มวยปล้ำหนุ่มวัย 19 แขวนคอประจาน เหตุประท้วงรัฐบาล

 
          อิหร่านประหารชีวิต แชมป์มวยปล้ำหนุ่มวัย 19 ปี พร้อมด้วยชายอีก 2 ราย ด้วยการแขวนคอต่อหน้าสาธารณะ หลังถูกจับ เหตุประท้วงต่อต้านรัฐบาล ไม่สนคำเตือนสหรัฐฯ 


ภาพจาก Instagram saleh.mohammadi95

            วันที่ 20 มีนาคม 2569 บีบีซี รายงานว่า ทางการอิหร่านได้ประหารชีวิต ซาเลห์ โมฮัมมาดี (Saleh Mohammadi) นักกีฬาแชมป์มวยปล้ำวัย 19 ปี หนึ่งในสมาชิกทีมชาติ พร้อมด้วยนักโทษชายอีก 2 ราย ด้วยการแขวนคอต่อหน้าสาธารณะ หลังจากถูกจับกุมจากเหตุประท้วงต่อต้านรัฐบาล เมื่อเดือนมกราคม ที่ผ่านมา และถูกกล่าวหาว่า สังหารเจ้าหน้าที่ตำรวจระหว่างการประท้วง 

            ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นอิหร่าน เผยว่า การประหารชีวิตครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม (ตามเวลาท้องถิ่น) ในจังหวัดกอม หลังจากศาลสูงสุดมีคำตัดสินยืนยันโทษประหารชีวิต นักโทษชายจำนวน 3 ราย ได้แก่ ซาเลห์ โมฮัมมาดี, เมห์ดี กาเซมี และซาอีด ดาวูดี โดยทั้งหมดถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาอาชญากรรมร้ายแรง คือการก่อสงครามต่อต้านพระเจ้า และสังหารเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 นาย 

            กลุ่มองค์กรสิทธิมนุษยชนระบุว่า ผู้ต้องหาถูกทรมานจนต้องยอมสารภาพ มีการดำเนินคดีอย่างเร่งด่วน และถูกประหารชีวิตโดยการพิจารณาคดีอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อปราบปรามผู้เห็นต่างและสร้างความหวาดกลัวให้กับสังคม นีมา ฟาร์ นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนและนักกีฬาต่อสู้ชาวอิหร่าน ได้เรียกร้องให้คณะกรรมการโอลิมปิกสากลและสหพันธ์มวยปล้ำโลกดำเนินการกับอิหร่านต่อการกระทำที่โหดร้ายกับนักกีฬา

            โดยก่อนหน้านั้นเพียง 1 วัน ทางการอิหร่านเพิ่งประหารชีวิต คูรูช เคย์วานี พลเมืองสองสัญชาติอิหร่าน-สวีเดน ด้วยการถูกแขวนคอหลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานสอดแนมให้อิสราเอล นักสิทธิมนุษยชนเผยคำเตือนว่า "การประหารชีวิตที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้น เรามีความกังวลอย่างยิ่งว่าจะมีการประหารชีวิตผู้ประท้วงและนักโทษการเมืองจำนวนมากภายใต้เงาของสงคราม" 

            สำหรับการประท้วงใหญ่ทั่วประเทศอิหร่าน เริ่มขึ้นในเดือนธันวาคม 2568 โดยนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้จัดการชุมนุมต่อต้านรัฐบาล และ ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว จนนำไปสู่ข้อเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หลังจากสถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้น ในเดือนมกราคม ที่ผ่านมา ทางการอิหร่านได้เข้าปราบปรามเต็มกำลัง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันราย และมีพลเมืองถูกจับกุมจำนวนมาก รวมถึงนักมวยปล้ำทีมชาติ 

            ขณะนั้น ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ได้ประกาศคำเตือนว่า จะมีการดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่ออิหร่านหากมีการประหารชีวิตผู้ประท้วง อย่างไรก็ดี ทางรัฐบาลอิหร่านกลับเร่งดำเนินการพิจารณาคดีของผู้ต้องหา กระทั่งในเวลาต่อมา สหรัฐฯ และอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีอิหร่านโดยฉับพลัน ส่งผลให้คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของประเทศเสียชีวิต อิหร่านจึงตอบโต้ด้วยการโจมตีอิสราเอลและประเทศพันธมิตรของสหรัฐฯ ในอ่าวเปอร์เซีย กลายเป็นสงครามที่ยังคงดำเนินอยู่ในขณะนี้ 

ขอบคุณข้อมูลจาก BBC, New York Post



โพสต์เมื่อ 20 มีนาคม 2569 เวลา 15:26:35
